Handball: St.Otmar verhindert die Blamage bei Chênois.

Handball Zwei Gesichter: St.Otmar verhindert die Blamage bei Aufsteiger Chênois dank eines starken Endspurts Die St.Galler NLA-Handballer siegen trotz zwischenzeitlichen Rückstands bei Chênois Genève mit 34:29. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 14.11.2021, 21.18 Uhr

St.Otmars Dominik Jurilj überzeugte bei Chênois mit seinen Distanzwürfen. Bild: Ralph Ribi

In der 38. Minute sah es nicht so aus, als ob St.Otmar die Partie gegen den grossen Aussenseiter und abgeschlagenen Tabellenletzten Chênois Genève souverän gewinnen würde. 21:17 führten die Genfer zu diesem Zeitpunkt in eigener Halle.

Nach der Pause schien es somit im selben Stil weiterzugehen wie in der ersten Halbzeit, als die St.Galler nicht auf Touren gekommen waren. Vor allem das Verwerten der Wurfmöglichkeiten war mehr als ungenügend. Unter anderem Benjamin Geisser, Jan Gwerder und mehrmals David Fricker vergaben alleine vor dem gegnerischen Goalie Steeven Panchaud, der dadurch auf eine überragende Abwehrquote von über 60 Prozent kam.

Nur auf Jurilj war Verlass

Trotz teils haarsträubender Fehler bei Chênois gelang es den St.Gallern nicht, davonzuziehen. Im Gegenteil: Weil die Gäste in der Defensive wenig zupackend agierten, gingen die Westschweizer fünf Minuten vor Ende des ersten Durchgangs erstmals seit dem 2:1 in der dritten Minute wieder in Führung. Den Vorsprung baute Chênois bis zur Pause noch auf drei Tore aus (16:13). Immerhin war aus Sicht St.Otmars auf Dominik Jurilj Verlass. Der wurfgewaltige Rückraumspieler hielt seine Mannschaft mit sieben erfolgreichen Distanzwürfen im Geschehen.

Trainer Cordas will nicht jammern

Die St.Galler, die ohne die verletzten Ariel Pietrasik, Vuk Lakicevic und Frédéric Wüstner auskommen mussten, kamen erst ab besagter 38. Minute in die Gänge. Mit dem Rücken zur Wand griffen die Rädchen der einmal mehr neuformierten Mannschaft plötzlich ineinander. Innerhalb von lediglich fünf Minuten glichen die Gäste den Spielstand aus und zogen zeitweise bis auf drei Tore davon.

Regisseur Andrija Pendic (rechts) erzielte zwölf Treffer. Bild: Michel Canonica

Die Westschweizer konnten in keiner Weise an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen und mussten die St.Galler am Ende ziehen lassen. Das Schlussresultat fällt wohl ein wenig zu deutlich aus, bestätigt aber gleichzeitig die Tatsache, dass der Aufsteiger in der höchsten Schweizer Liga über sich hinauswachsen muss, um überhaupt einmal zu punkten.

Pendic blüht auf

In der Endphase schossen sich die St.Galler den Frust der vergangenen Wochen von der Seele. Vor allem Regisseur Andrija Pendic brillierte mit insgesamt zwölf Treffern aus 14 Versuchen. Damit beendeten die St.Galler die Serie von fünf Niederlagen in Folge. Aufgrund der fehlenden Kadertiefe musste Trainer Zoltan Cordas die unerfahrenen Tim Dittert, Gian Tarneller und Jonas Schmid ins Matchkader berufen. Sie blieben jedoch ohne Einsatz.

Der Trainer will sich jedoch nicht über das Verletzungspech beklagen:

«So ist der Sport. Jammern hilft uns nicht weiter.»

Es gehe darum, dass die Mannschaft hart arbeite und zusammenhalte. Das habe er in der zweiten Halbzeit von seinem Team gesehen, so Cordas. Ein erster Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld ist St.Otmar geglückt. Weitere müssen folgen.

Telegramm:

Chênois Genève – St.Otmar 29:34 (16:13)

Chênois Sous-Moulin – Sr. Abalo/Maurer.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Chênois Genève. 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Chênois Genève: Panchaud (10 Paraden)/Soullier (1 P.); Strelnikov (6), Sonzogni (7), Bouilloux (4), Muresan, Isanchuk (2), Ouedraogo, David, Poret (2), Ghozi (1), Chardon (6/6), Fromaget (1).

St.Otmar: Bringolf (10 P.)/Perazic (0 P.); Hörler (1), Fricker (3), Gwerder (1), Pendic (12/5), Geisser (3), Jurilj (9), Haas (3), Dittert, Kaiser (2), Schmid, Gangl, Maros, Tarneller.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Pietrasik, Wüstner und Lakicevic. Dittert, Schmid und Tarneller mit B-Lizenz auf dem Matchblatt, aber ohne Einsatz. – Verhältnis verworfener Penaltys: 0:0.