Handball Von Haien und Monsteraufgaben: St.Otmar und die Bestandesaufnahme vor dem Saisonstart St.Otmars Handballer starten am Donnerstag um 19.30 Uhr daheim gegen Kadetten Schaffhausen in die NLA. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick.

St.Otmars Ariel Pietrasik (Mitte) war in der vergangenen Saison der beste Distanzschütze der Liga.

Nach knapp vier Monaten Pause starten die Handballer St.Otmars in die neue NLA-Saison. Es hat sich einiges getan beim St.Galler Traditionsverein. Sechs Spieler haben den Klub verlassen, deren fünf sind dazugestossen. In der Vorbereitung bestritt St.Otmar im bosnischen Doboj ein Turnier gegen europäische Spitzenteams. Zudem stellte sich der Verein im Athletikbereich neu auf. Ein Überblick vor dem Saisonstart am Donnerstagabend um 19.30 Uhr in der Kreuzbleiche gegen Meister Kadetten Schaffhausen:

Neuzugänge

Mit grossen Hoffnungen ist der Transfer des slowakischen Nationalgoalies Marian Zernovic verbunden. «Nach dem Abgang von Aurel Bringolf waren wir ­gefordert», sagt Sportchef Andy Dittert. Auf Papier ist den St.Gallern ein Transfercoup gelungen. Der 30-jährige Zernovic ist ein Torhüter internationalen Formats, wurde 2019 vom slowakischen Verband als Handballer des Jahres ausgezeichnet.

Auch in der vergangenen Saison wurde er als Goalie von Ferencvaros Budapest ins Team des Jahres gewählt. Trainer Zoltan Cordas sagt dazu:

«Er hat sich schnell und gut eingefügt. Nun müssen wir Kapital daraus schlagen.»

Neben Zernovic wird für den rechten Rückraum Linkshänder Sadok Ben Romdhane von den Kadetten Schaffhausen für ein Jahr ausgeliehen. Des Weiteren bilden der ebenfalls leihweise verpflichtete Olufemi Onamade von GC Amicitia und der Österreicher Marijan Rojnica das neue Paar auf Rechtsaussen. Links wird neu Andrin Schneider von Fortitudo Gossau Stammkraft Severin Kaiser herausfordern.

Abgänge

Nicht weniger als sechs Spieler verliessen St.Otmar: Aurel Bringolf, Frédéric Wüstner, Ramon Hörler, David Fricker, Jan Gwerder und Filip Maros. Vor allem Nationalgoalie Bringolf und Vizecaptain Hörler nahmen in der Kabine eine bedeutende Rolle ein. Der grosse Umbruch bringt aber auch die Chance mit sich, eine neue Gruppendynamik zu entfachen sowie eine neue Hierarchie entstehen zu lassen.

Vorbereitung

Von der Arbeitsmoral seines Teams zeigt sich Trainer Cordas angetan: «Physisch und taktisch haben wir einiges geschafft.» Doch der Österreicher weiss auch:

«Wir müssen sehr schnell sehr viel arbeiten, um die Neuzugänge in unser Spielsystem zu integrieren.»

Das internationale Turnier in Doboj bestätigte Cordas’ Eindrücke. Die St.Galler überraschten gegen europäische Topteams und verpassten den Final nur knapp. Am Ende resultierten drei Siege, eine Niederlage und Platz fünf. Vor allem der 35:32-Sieg gegen Champions-League-Teilnehmer RK Zagreb liess aufhorchen.

Ausserhalb der Halle hatten die Spieler Gelegenheit, sich besser kennen zu lernen und den Teamspirit zu stärken. «Wir liessen die Spieler ihr eigenes Programm gestalten. Das ist wichtig in dieser Phase», sagt Cordas. Sein Fazit zur Vorbereitung: «Wir haben viele Punkte geholt, nur können wir diese nicht in die Meisterschaft mitnehmen.»

Saisonziele

Präsident Hans Wey machte an der alljährlichen Medienkonferenz klar: «Wir sind sicher nicht schwächer als in der vergangenen Saison.» Die Zielsetzung werde nicht reduziert. In Zahlen heisst das: Platz vier und das Playoff-Heimrecht im Viertelfinal. Apropos Zahlen, das Budget des Gesamtvereins wurde leicht reduziert und beträgt neu 1,8 Millionen Franken.

Der Personalaufwand ist mit 1,2 Millionen ebenfalls leicht tiefer. Allein die Sozialleistungen machen über 50 Prozent des Personalaufwandes aus. Neben dem Kaderumbruch möchte St.Otmar auch die Talente aus der Region noch mehr fördern. Zusätzlich zum Stammkader trainieren bis zu fünf Talente mit der ersten Mannschaft.

Kaderzusammenstellung

Die Kontinuität im sportlichen Bereich ist gewährleistet. Trainer Cordas geht in seine dritte Saison und hat noch einen Vertrag bis Mitte 2024. Fest steht: Das Kader trägt nun seine Handschrift. Topskorer und Ausnahmekönner Ariel Pietrasik spielt auch kommende Saison für St.Otmar. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Präsident Wey sagt:

«Die Haie waren an ihm dran.»

Sprich: Einige unmoralische Angebote flatterten herein. «Ariel weiss, was ein Vertrag ist.» Zudem sei sich der Pole bewusst, was er St.Otmar zu verdanken habe. Entwickelt sich Pietrasik so weiter, dürfte er nach dieser Spielzeit in eine grosse Liga wechseln. Auch dank Pietrasik ist der Rückraum um Captain Andrija Pendic und Dominik Jurilj weiterhin das Prunkstück St.Otmars. Verbesserungen erhoffen sich die Verantwortlichen im Zusammenspiel zwischen Deckung und Torhüter sowie im Tempospiel.

Athletiktraining

Für diesen wichtigen Bereich ist neu René Wyler mit Appenzellerland Sport zuständig. Sportchef Andy Dittert erhofft sich einiges: «Wir wollen verletzungsfrei ins Playoff starten.» Das gelang zuletzt nie.

Auftaktprogramm

Bereits zum Auftakt bekommt es St.Otmar mit Meister Kadetten zu tun. «Eine Monsteraufgabe», sagt Cordas. «Ich bin sehr neugierig, wie wir uns präsentieren werden.» Bereits am Sonntag folgt der nächste hochkarätige Gegner: Pfadi Winterthur.