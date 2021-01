Handball St.Otmars Partie gegen Schaffhausen verschoben – erstes Spiel des Jahres am Mittwoch gegen Suhr Aarau Die St.Galler NLA-Handballer starten nicht am Sonntag, sondern drei Tage später mit einem Heimspiel in das Jahr 2021. Ives Bruggmann 28.01.2021, 12.49 Uhr

St.Otmars erste Partie im neuen Jahr findet am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Kreuzbleiche statt. Gegner ist Tabellennachbar Suhr Aarau. Bild: Tobias Garcia

Die Nachholpartie gegen die Kadetten wurde erneut verschoben. Anstatt am Sonntag, 31. Januar, wird das Heimspiel gegen Schaffhausen neu am 28. Februar ausgetragen. Grund für die Neuansetzung ist die kurzfristige Teilnahme von sechs Kadetten-Spielern an der WM in Ägypten. Das erste Pflichtspiel des Jahres bestreitet St.Otmar damit am Mittwoch, 3. Februar, daheim gegen Suhr Aarau.