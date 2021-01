Handball St.Otmars Nationalgoalie Aurel Bringolf über seine Erfahrungen an der WM in Ägypten: «Das ganze Abenteuer wird immer besser» Aurel Bringolf nach dem historischen Sieg gegen Island in der WM-Hauptrunde über seinen gehaltenen Penalty, den Schweizer Teamgeist und die extreme Anspannung während der Anreise. Ives Bruggmann 21.01.2021, 12.24 Uhr

Er kam, sah und hielt den Penalty: Aurel Bringolf jubelt nach seiner Parade gegen Island. Nicolas Luttiau/Freshfocus/ Presse Sports

Aurel Bringolf ist der einzige Vertreter St.Otmars an der WM in Ägypten. Der Goalie erlebt wohl die aufregendsten Tage seiner Karriere. Ein Höhepunkt jagt den nächsten: Zuerst die Anreise in letzter Sekunde, dann der Sieg gegen Österreich und nun der Erfolg in der WM-Hauptrunde gegen Island.

Der Sieg gegen Island ist noch keine 24 Stunden her. Was bedeutet er Ihnen und dem Schweizer Handballnationalteam?

Aurel Bringolf: Ein Sieg gegen einen «Grossen» an einer WM-Hauptrunde. Das bedeutet uns sehr viel. Das ganze Abenteuer wird immer besser. Nach der Niederlage gegen Frankreich waren wir niedergeschlagen. Ich denke, das ist nun der verdiente Lohn nach dieser Enttäuschung, auch wenn wir den Punkten aus dem Frankreich-Spiel immer noch nachtrauern. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.

Sie persönlich leisteten einen wertvollen Beitrag zum Sieg gegen Island, indem Sie einen Penalty in der entscheidenden Phase parierten. Wie erlebten Sie diese Szene?

Als Spieler auf der Bank versucht man immer fokussiert zu sein. Ich muss jederzeit parat sein, wenn ich gebraucht werde. Wenn ich das dann zeigen kann, umso besser. Ich freue mich über jede Spielminute. Als Goalies bereiten wir uns gemeinsam auf den Gegner vor und reden über die Spieler. Bei den Penaltys tauschen wir uns über die Schützen und ihre Varianten aus. Wenn es dann klappt wie gegen Island, ist das ein hervorragendes Gefühl. Auf der Bank freuen wir uns über jede gelungene Aktion der Spieler auf dem Feld und versuchen diese zu unterstützen.

Es ist offensichtlich, dass der Teamgeist dieser Mannschaft aussergewöhnlich ist.

Wir kennen uns alle schon sehr lange. Für uns ist diese WM ein riesiges Abenteuer. Für alle ist es das erste Mal. Wir probieren, alles aufzusaugen und es auch zu geniessen. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Erfolg und Spass. Auf dem Feld geben wir alles, daneben verstehen wir uns ausgezeichnet und pflegen einen lockeren Umgang miteinander.

Es ist viel passiert in der vergangenen Woche. Hatten Sie überhaupt Zeit, um es zu geniessen?

Die ersten paar Tag waren völlig surreal. Wir wurden ins kalte Wasser geworfen. Nach einer ersten Phase der Eingewöhnung können wir es nun auch geniessen. Wir haben es sehr gut miteinander. Aber der sportliche Erfolg steht natürlich über allem.

Sie sprechen die ersten Tage an. Am speziellsten war wohl die Anreise auf den letzten Drücker.

Dieser Tag war extrem. Die Anspannung war riesengross und deshalb waren die Wartezeiten das schlimmste. Zuerst in der Schweiz, als sich der Abflug verzögerte. Dann nach der Ankunft, als wir uns testen lassen mussten. Als wir dann endlich in der Halle ankamen, fehlte das Gepäck. Als es dann ankam, hiess es: Los, Handball! Die Erschöpfung am Abend im Bett war bei mir extrem.

Schweizer Jubel nach dem Sieg gegen Österreich. Eva Manhart / Diener/Expa

Es hat sich gelohnt. Die Schweiz gewann gegen Österreich und Sie parierten fünf Würfe.

Wir wollten unbedingt gewinnen. Das steht über allem und das haben wir geschafft. Ich freue mich, dass ich spielen durfte. Aber wir waren nach der Partie nicht ganz zufrieden mit unserer Goalieleistung.

Die Defensive ist bisher der Garant für die Erfolge der Schweiz. Was macht sie aus?

Der Innenblock mit Samuel Röthlisberger und Michal Svajlen ist extrem stark. Dazu kommt Alen Milosevic, der auf der Halbposition eine ausgezeichnete Rolle spielt. Alle agieren derzeit auf ihrem Toplevel. Es macht extrem Spass, mit ihnen zusammenzuspielen. Die Defensive hilft uns Goalies und wir ihr. Man hat gesehen, dass auch ein Weltklasseteam wie Frankreich viel Mühe hatte mit unserer Defensive.

Am Freitag geht es weiter mit der Partie gegen Portugal. Glauben Sie noch an die Qualifikation für den Viertelfinal?

Wir haben nur noch Chancen auf den Viertelfinal, wenn wir beide Spiele gewinnen. Deshalb kümmern wir uns nur darum. Alles andere können wir nicht beeinflussen.