Handball St.Otmar gleicht die Serie aus: Die St.Galler siegen dank einer Energieleistung gegen das favorisierte Suhr Aarau Der verletzungsgeplagte TSV St.Otmar meldet sich im Playoff-Viertelfinal gegen Suhr Aarau mit einem 27:25-Sieg zurück und gleicht in der Best-of-5-Serie zum 1:1 aus. Ives Bruggmann 12.05.2021, 23.18 Uhr

Vorne und hinten unwiderstehlich: St.Otmars Linkshänder Max Höning (Mitte). Ralph Ribi

Die Vorzeichen sprachen deutlich gegen St.Otmar. Durch Andrija Pendics Verletzung musste Trainer Zoltan Cordas auf einen weiteren Schlüsselspieler verzichten. Für Tobias Wetzel, Frédéric Wüstner, Rares Jurca und Simon Bamert war die Saison bereits vor dem Playoff beendet. Doch die St.Galler liessen sich das Verletzungspech nicht anmerken. Von Beginn an verteidigten sie – angeführt vom Mittelblock Max Höning/Noah Haas – ausgezeichnet und gestanden dem Gegner kaum einfache Tore zu.

Nach dem elfminütigen St.Galler Startfurioso stand es 6:1 für das Heimteam. Ganz anders Suhr Aarau: Die Equipe von Trainer Misha Kaufmann präsentierte sich ähnlich chaotisch wie die Anfahrt vonstattenging. Denn die Aargauer waren so lange im Stau gestanden, dass der Spielbeginn einige Minuten nach hinten verschoben werden musste. In der Offensive schlichen sich bei den Gästen viele Ungenauigkeiten ein. Im Positionsangriff bekundeten sie gegen die bestens aufgelegte St.Galler Defensive Mühe, überhaupt in Wurfpositionen zu gelangen. Nur 16 Abschlüsse verzeichnete Suhr Aarau im ersten Durchgang. Daraus erzielte das Auswärtsteam lediglich neun Treffer. Sinnbild für die schwache Darbietung im Angriff war der Portugiese Joao Ferraz, der fünfmal warf und dabei keinmal traf.

Passender Matchplan, fehlende Effizienz

Auch St.Otmars Angriffsleistung war im ersten Durchgang nicht perfekt, denn sonst wäre die Partie bereits zur Halbzeit entschieden gewesen. Doch die St.Galler erarbeiteten sich immerhin deutlich mehr Wurfmöglichkeiten. Von 20 Versuchen landeten deren 12 im gegnerischen Tor. Filip Maros führte anstelle von Pendic gekonnt Regie, der Matchplan schien erneut bis ins letzte Detail zu passen. Nur die Wurfquote liess zu wünschen übrig.

St.Otmars Benjamin Geisser (Mitte) rieb sich an der Aargauer Deckung auf und holte dabei zahlreiche Penaltys und Strafen heraus. Ralph Ribi

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein anderes Spiel. Nach nur einem Technischen Fehler vor der Pause unterliefen den St.Gallern nun einige Unkonzentriertheiten mehr. Die Gäste kamen so zu einigen einfachen Treffern. In der 52. Minute ging Suhr Aarau erstmals überhaupt in dieser Partie in Führung. Doch St.Otmar fing sich und sicherte sich so den verdienten Sieg zum Ausgleich in der Playoff-Serie. In der Offensive stachen Linkshänder Max Höning (9 Tore) und Kreisläufer Benjamin Geisser (4) aus dem starken St.Galler Kollektiv heraus. Der torlose Maros brillierte derweil mit zahlreichen direkten Anspielen auf die Flügel, wo sich Ramon Hörler und Jan Gwerder treffsicher zeigten.

Telegramm

St.Otmar - Suhr Aarau 27:25 (12:9)

St.Otmar: Bringolf (1 Parade)/Kindler (3 P.); Hörler (4), Gwerder (4), Geisser (4), Jurilj (4), Haas, Kaiser (2), Schmid, Maros, Höning (9).

Suhr Aarau: Marjanac (5 P.)/Grazioli (4 P.); Müller, Reichmuth (4), Zehnder (4), Ferraz (1), Oliveira, Peter, Aufdenblatten (9), Parkhomenko (1), Muggli, Poloz (4), Strebel, Slaninka (2), Attenhofer.