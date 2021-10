Handball: St.Otmar siegt gegen den RTV Basel, Pendic verlängert.

Handball St.Otmar feiert zwei Siege an einem Tag: Captain Pendic verlängert und gegen Basel gewinnen die St.Galler souverän St.Otmar siegt in der NLA 29:23 gegen den RTV Basel und verlängert den Vertrag mit Captain Andrija Pendic. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 03.10.2021, 21.15 Uhr

Andrija Pendic (Mitte) bleibt dem TSV St.Otmar zwei weitere Jahre erhalten. Bild: Donato Caspari

Der wichtigste Erfolg ist dem TSV St.Otmar bereits vor dem Anpfiff gegen den RTV Basel gelungen. Captain Andrija Pendic brachte am Spieltag dem Präsidenten Hans Wey den angebotenen Vertrag unterschrieben zurück. Zwei weitere Jahre wird der Ligatopskorer der vergangenen Saison nach dieser Spielzeit für St.Otmar auflaufen. «Für mich passt alles. Ich fühle mich fit und der Verein ist gut aufgestellt», sagt Pendic.



Präsident Wey macht kein Geheimnis daraus, dass die Verlängerung von Pendics Vertrag für den Verein höchste Priorität genoss.

«Er ist der Kopf und Leader dieser Mannschaft.»

Handballerisch gebe es in der Schweiz nicht viele Mittelmänner mit Schweizer Pass auf diesem Niveau. Wey: «Er wird vom Team als Führungsperson total akzeptiert. Seine Routine ist sehr wertvoll für uns.» Damit besitzen mit Pendic und Trainer Zoltan Cordas zwei der wichtigsten Köpfe des aktuellen Projektes Verträge bis 2024. Wie es mit den weiteren Spielern mit auslaufenden Verträgen wie Frédéric Wüstner, Aurel Bringolf, Filip Maros und David Fricker weitergeht, ist noch offen. «Die Planungen und Verhandlungen laufen», sagt Wey.

Eine deutliche Führung aus der Hand gegeben

Gegen den RTV Basel war nach einem durchzogenen Start ein Klassenunterschied zu sehen. St.Otmar legte bis zur 18. Minute einen Zwischenspurt zum 10:4 hin. Die Basler blieben während fast zehn Minuten ohne eigenen Treffer – auch dank zahlreicher Paraden des gut aufgelegten St.Galler Goalies Bringolf.



Doch anstatt in diesem Stil weiterzufahren, schlichen sich beim Heimteam plötzlich zahlreiche leichte Fehler ein. So gelang es den qualitativ limitierten Baslern bis zur Pause die Partie wieder ausgeglichen zu gestalten. 14:14.

Die nächste Basler Führung zum 16:15 schien dann aber die St.Galler aufzurütteln. Innerhalb von nur sieben Minuten führte St.Otmar kurz danach die Entscheidung herbei. Aus dem 20:20 machten Ariel Pietrasik mit vier Treffern sowie Benjamin Geisser und Pendic mit je einem ein 26:20. Die letzten zehn Minuten waren dann für das Heimteam reine Formsache. Zu berechenbar war das Gästeteam, das in Aleksander Spende nur einen gefährlichen Offensivspieler in seinen Reihen hat. Der Serbe erzielte zwar zehn Treffer, brauchte dafür aber 17 Versuche. Häufig lastete im Rückraum die ganze Verantwortung auf seinen Schultern.

19 Treffer für St.Otmars Rückraumtrio

Etwas besser verteilt waren die Tore bei den Rückraumspielern St.Otmars. Regisseur Pendic setzte wahlweise seine Nebenmänner Ariel Pietrasik und Noah Haas ein. Falls sich dennoch einmal eine Lücke für ihn auftat, nutzte das Pendic mit seiner Routine augenblicklich aus. So wie in der 17. Minute, als er aus dem Stand den Ball in den Winkel schlenzte. Die drei Stammspieler im Rückraum erzielten gemeinsam 19 Treffer. Ebenfalls positiv in Erscheinung traten die beiden Flügelspieler David Fricker und Severin Kaiser, die fünf respektive drei Tore zum 29:23-Endresultat beisteuerten.



Den grössten Anteil am Sieg darf jedoch die Defensive für sich beanspruchen. Im Innenblock agierten die Zwei-Meter-Männer Pietrasik und Haas umsichtig, auf den Halbpositionen überzeugten Wüstner, Kaiser und Geisser mit offensiver und aggressiver Deckungsarbeit. Nationalgoalie Bringolf brillierte darüber hinaus mit zwölf Paraden. Dank des vierten Sieges im sechsten Spiel bleiben die St.Galler in der Spitzengruppe der NLA. Bereits am Mittwoch folgt bei GC Amicitia die nächste Prüfung. Sie dürfte deutlich schwerer zu bestehen sein.

Telegramm

St.Otmar – RTV Basel 29:23 (14:14)

Kreuzbleiche – 735 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St. Otmar. 3-mal 2 Minuten gegen Basel.

St.Otmar: Bringolf (12 Paraden)/Perazic; Hörler, Fricker (5), Gwerder, Pendic (7/2), Wüstner, Lakicevic (1), Geisser (1), Jurilj, Haas (5), Pietrasik (7), Kaiser (3), Schmid, Maros.

RTV Basel: Willimann (8 P.); Berger (2), Cagalj (4), Stamenov (2), Mauron (2), Esono Mangue (1), Schärer, Spende (10), Dietwiler (1), Paban Lopez (1), Krause.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Gangl. – Verhältnis vergebener Penaltys: 1:2.