Handball: St.Otmar weiter in Fahrt

Super League Beim FC St.Gallen wächst im Frühjahr 2022 ein Team zusammen, das selbst schwache Spiele gewinnt

Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler gewinnt 2:0 bei Angstgegner Lugano. Sie strahlt in diesen Tagen etwas anderes aus als noch im Herbst. Was ist in dieser Saison noch möglich?