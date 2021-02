Handball St. Otmar verpflichtet drei neue Spieler Ein grosser Goalie, ein starker Verteidiger und ein 19-jähriger Linkshänder aus Montenegro sollen die Schlagkraft der St. Galler NLA-Mannschaft erhöhen. Daniel Good 04.02.2021, 10.30 Uhr

Clemens Gangl wechselt von Fortitudo Gossau zu St. Otmar

Bild: Michel Canonica

St. Otmar hat auf die Abgänge von Goalie Jonas Kindler, Tobias Wetzel und Max Höning reagiert. Die Kaderplanung für die kommende Saison ist nun bereits weit fortgeschritten.

Goalie Beco Perazic (rechts) in Aktion Bild: Roger Grütter

Beco Perazic: 1,98 Meter grosser Goalie

Der 28-jährige Beco Perazic wechselte auf diese Saison hin von Kreuzlingen zu Fortitudo Gossau. Aufgrund der Coronapandemie konnte er sein Können in der NLB nur selten unter Beweis stellen. Der 1,98 Meter grosse Perazic bildet mit Nationalgoalie Aurel Bringolf in der nächsten Saison das St. Galler Torhüterduo.

Clemens Gangl: 100 Kilogramm schwerer Verteidiger

Ebenfalls von Fortitudo Gossau wechselt der 27-jährige Kreisläufer Clemens Gangl zu St. Otmar. Vor seinem Transfer in die Ostschweiz spielte der 1,92 Meter grosse und 105 Kilogramm schwere Gangl für Bregenz, wo er auch internationale Erfahrung sammelte. Gangl gilt als kampfstarker Teamplayer, der vor allem auch in der Verteidigung starke Akzente setzen kann.

Vuk Lakićević: Gardemasse für den Rückraum

Mit Vuk Lakićević wechselt ein junger Spieler mit Potenzial zu St. Otmar. Der aus Montenegro stammende Linkshänder weist die Gardemasse von 2 Meter und 93 Kilogramm auf. Lakićević spielt in der laufenden Saison in Nordmazedonien bei RK Struga. In Montenegro hat er in den Nachwuchsnationalteams U16, U17 und U18 internationale Erfahrungen gesammelt. Der erst 19-Jährige weilte Mitte Januar für Probetrainings in St. Gallen. Die Arbeitsbewilligung für Lakićević steht noch aus.

Juniorennationalspieler Andrin Schneider erhält Doppellizenz

Aufgrund einer Fussverletzung wird Severin Kaiser mehrere Wochen ausfallen. Deshalb wird der 17-jährige Andrin Schneider von Fortitudo Gossau mit einer Doppellizenz ausgestattet und kann nun bei St. Otmar eingesetzt werden.

Mit dem 19-jährigen Lukas Osterwalder wechselt ein weiterer junger Gossauer in die NLA. Der talentierte Flügelspieler geht zu Pfadi Winterthur.