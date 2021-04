HANDBALL St. Galler Schiedsrichter für die Olympischen Spiele in Tokio aufgeboten Der internationale Handballverband hat Arthur Brunner und Morad Salah für die Olympischen Spiele diesen Sommer in Tokio nominiert. Daniel Good 23.04.2021, 14.31 Uhr

Schon 2017 stand Arthur Brunner (links) und Morad Salah an der WM im Einsatz - als jüngstes Duo. Bild: PD

Die beiden besten Schweizer Handballschiedsrichter sind eines von 16 Duos, die ab dem 24. Juli Spiele des olympischen Turniers pfeifen. Die Partien um die Medaillen finden am 7. und 8. August statt. Der 30-jährige Brunner und der um ein Jahr ältere Salah gehören immer noch zu den jüngsten Schiedsrichtern, die Partien von Weltklasseteams leiten.

Sie standen in diesem Januar in Ägypten schon zum dritten Mal an einer WM im Einsatz.

Der Spagat der beiden Amateure

Die Qualifikation für die Olympischen Spiele ist ein weiterer Meilenstein in der Karriere der beiden Ostschweizer Unparteiischen. Möglicherweise werden sie dereinst auch einen olympischen Final leiten. Die Alterslimite ist bei 50 Jahren angesetzt.

Allerdings wird es für Brunner und Salah immer schwieriger, Beruf, Sport und Familie unter einen Hut zu bringen. Sie sind Amateure. Aus finanziellen Gründen ist eine substanzielle Reduktion ihrer Berufspensen nicht möglich.