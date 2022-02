Handball Spektakel mit 65 Toren: St.Otmar kommt über den unermüdlichen Kampf zum verdienten Sieg in Aarau Die Ostschweizer gewinnen in der NLA ihr Auswärtsspiel gegen den HSC Suhr Aarau 34:31 und sind neu Fünfter. Ausserdem haben sie einen Goalie verpflichten können. Fritz Bischoff, Aarau Jetzt kommentieren 16.02.2022, 23.06 Uhr

Unterschiedliche Abende für die Topskorer: St.Otmars Pietrasik (links) gewinnt, Aaraus Zehnder wird disqualifiziert.

Die Vorzeichen der Partie zwischen Tabellensechsten St.Otmar und dem Siebten HSC Suhr Aarau sahen einen klaren Favoriten. Es waren die Aarauer Gastgeber, hatten sie aus den letzten sechs Vergleichen doch deren fünf für sich entschieden. Dazu kam, dass sie mit ihrem 27:23-Auswärtssieg am Wochenende im Europacup gegen Karvina in einem eigentlichen Erfolgshoch antreten konnten.

Dieses Hoch einem Tief zuzuführen, das war das erklärte Ansinnen von St.Otmar. Von Beginn weg traten die Gäste kämpferisch, entschlossen und mutig auf. Sie waren gewillt, das Geschehen zu bestimmen, sich nicht bestimmen zu lassen. Dies hatte zur Folge, dass sie in der ersten Halbzeit nie in Rückstand gerieten und zeitweise mit bis zu vier Treffern vorne lagen. Die Defensive agierte agil und zupackend. Im Angriff war auf die Treffsicherheit von Dominik Jurilj und Ariel Pietrasik Verlass. Dass die St.Galler zur Pause (16:17) trotzdem nur mit einem Tor in Führung lagen, war dem Umstand geschuldet, dass in den Minuten vor der Pause die Chancenauswertung – insbesondere aus der Position des Kreises – ungenügend ausfiel.

Immer wieder kamen die Ostschweizer zum Abschluss. Hier Andrija Pendic gegen Daniel Parkhomenko (rechts). Marc Schumacher/Freshfocus

Disqualifikation von Manuel Zehnder

Gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts verbesserte sich die Wurfauswertung bei den Ostschweizern wieder. Bis zur 36. Minute bauten sie ihren Vorsprung auf 23:18 aus.

Mit drei Toren (24:21) führte St.Otmar noch in er 41. Minute, als dem Heimteam ein Penalty zugesprochen wurde. Aaraus Topskorer Manuel Zehnder übernahm die Ausführung und warf den Ball an den Kopf von Torhüter Aurel Bringolf. Dies hatte die Disqualifikation des Schützen zur Folge. Eine weitere Folge dieser Aktion war, dass die Partie nun noch hektischer, noch aggressiver, noch spannender wurde. Bringolf, der mit seinen 18 Paraden abermals eine gute Leistung zeigte, stellte fest:

«Unser Gegner fühlte sich offensichtlich in seiner Solidarität herausgefordert und schaukelte sich so zur weiteren Leistungssteigerung hoch.»

St.Otmar versuchte, mit viel Kampf entgegenzuhalten, musste in der 50. Minute aber dennoch den 26:26-Ausgleich hinnehmen. «Was folgte, war nur noch ein Kampf bis zur Erschöpfung. Doch dies hat sich mit dem wichtigen 34:31-Sieg ausbezahlt», resümierte der zwölffache Torschütze Ariel Pietrasik. Sein Team hat sich dank des gestrigen Sieges auf den fünften Zwischenrang verbessert. Und damit auch den BSV Bern, neu Sechster, hinter sich gelassen.

Nationalgoalie aus der Slowakei nach St.Gallen

Vor Spielbeginn in Aarau wurde bekannt, dass St.Otmar im Hinblick auf die kommende Saison eine wichtige Personalie in der Kaderplanung gelöst hat. Nachdem im Dezember bekannt geworden war, dass der Schweizer Nationaltorhüter Aurel Bringolf zum BSV Bern wechseln wird, ist es den St.Gallern gelungen, einen hochwertigen Ersatz zu verpflichten. Mit Marián Žernovič wechselt einer der slowakischen Nationaltorhüter in die Ostschweiz.

Žernovič hat bisher 44 Länderspiele bestritten und stand im Januar auch an den Europameisterschaften im Einsatz. Auf Klubebene steht der 30-Jährige seit der Saison 2017/18 in Ungarn bei Ferencvaros TC Budapest unter Vertrag. Žernovič ist 187 Zentimeter gross, 86 Kilogramm schwer und wurde vom slowakische Handballverband im Jahr 2019 als Handballer des Jahres ausgezeichnet.

Mit dieser Auszeichnung befindet er sich in guter Gesellschaft. In der Liste der besten Handballer der Slowakei figurierte in den Jahren 1990, 1993 und 1994 auch Lubomir Svajlen, der seit sechs Jahren Torhütertrainer bei St.Otmar ist. Zweiter Torhüter St.Otmars wird auch in der nächsten Saison Beco Perazic sein.

HSC Suhr Aarau – St.Otmar 31:34 (16:17)

Schachenhalle Aarau – 376 Zuschauer – Sr. Keist/Winkler.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau und 4-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 41. Direkte Disqualifikation von Zehnder (HSC Suhr Aarau).

HSC Suhr Aarau: Grazioli (8 Paraden)/Scheidiger (4), Sarlos, Faluvégi (5), Reichmuth, Hofer (1), Zehnder (9), Attenhofer (2), Parkhomenko (1), Pejkovic (2), Laube (6), Muggli (2), Gomboso, Kalt, Strebel, Slaninka (3).

St.Otmar: Perazic, Bringolf (18 Paraden); Hörler (3), Fricker, Gwerder (1), Pendic (4), Geisser (2), Jurilj (8), Pietrasik (12), Kaiser (1), Gangl, Maros (1), Juric (2), Tarneller.

Bemerkungen: Suhr Aarau ohne Aufdenblatten und Ferraz (verletzt), St.Otmar ohne Haas, Gangl, Lakicevic und Wüstner (verletzt). Verhältnis vergebener Penaltys 3:0.

