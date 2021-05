Handball Schwächephase kostet Fortitudo Gossau den Sieg gegen Chênois – der Finalrundenplatz ist noch nicht sicher Fortitudo Gossau verliert in der Handball-NLB trotz zwischenzeitlicher Vier-Tore-Führung 27:28 (17:13). Den Sieg verspielten die St.Galler in der zweiten Halbzeit. Sarina Bischoff 03.05.2021, 10.41 Uhr

Davin Ammann setzt zum Wurf an. Der Gossauer Rückraumspieler erzielte gegen Chênois vier treffer. Benjamin Manser

Im Kampf um einen Finalrundenplatz der besten sechs Mannschaften der NLB traf Fortitudo Gossau am Samstag auf den direkten Konkurrenten Chênois Genève, welcher vor der Partie einen Punkt und einen Rang vor den Fürstenländern lag. Drei Runden vor Ende der Hauptrunde und bei sehr ausgeglichener Tabellenkonstellation war das Spiel im Hinblick auf die Finalrundenqualifikation wegweisend. Doch aus dem vorzeitigen Sichern des Finalrundenplatzes wurde nichts. Davin Amman:

«Wir hatten uns sicherlich mehr erhofft.»

Denn ein Platz unter den besten Sechs sei für Gossau Pflicht, so der linke Rückraumspieler. Dass aus der Hoffnung kein Sieg wurde, lag insbesondere an der zweiten Halbzeit und den elf torlosen Minuten, in welchen die Genfer ihrerseits deren sieben erzielten und einen 16:20-Rückstand in einen 23:20-Vorsprung umwandelten. «Die Genfer waren vor allem in der zweiten Halbzeit zielstrebiger und spielten cleverer als wir», so Amman. Nach dem vierten Sieg seit dem Re-Start haben die Westschweizer sich nun oben in der Tabelle festgesetzt.

Abwechselnde Torserien

In der Rangliste nach oben wollten auch die Gossauer. Dies schien zur Pause auch zu klappen, führten die Fürstenländer doch mit vier Toren Vorsprung (17:13). Nach anfänglichen Problemen wandelten sie einen Rückstand dank vier Treffern in Folge in einen Vorsprung um (6:4). Dieser bestand aber nicht lange, da Chênois kurz darauf seinerseits einen Lauf hatte, sechs Tore erzielte und nur eines hinnehmen musste (7:10). Nun waren wieder die St.Galler an der Reihe und setzten zu einer 8:1-Serie an (15:11). Dieser etwas seltsame Spielverlauf setzte sich auch in der zweiten Halbzeit fort, als die Genfer mit sieben Toren in Folge die Entscheidung herbeiführten. Ammann:

«Schwächephasen ziehen wir leider fast in jedem Spiel ein.»

Und weiter: «Eigentlich wissen wir, dass vier Tore Unterschied nichts sind, aber dann versucht jeder, selbst Verantwortung zu übernehmen und wir agieren deshalb überhastet.»

Fortitudos Lucius Graf wirft am Genfer Block vorbei. Benjamin Manser

Folgen davon waren am Samstag einerseits die vielen unerzwungenen Fehler und andererseits die mangelnde Chancenauswertung. Vor allem in der zweiten Halbzeit gelang den Ostschweizern im Angriff nicht mehr viel. Zu wenig Tempo, zu wenig Geduld und zu viele Versuche durch Einzelleistungen brachten gegen die offensivere Genfer Verteidigung nicht den gewünschten Erfolg.

Fehlende Energie

Das Gossauer Spiel wirkte im Angriff ideenlos und in der Abwehr war es zu wenig konsequent. Wo Fortitudo in der ersten Halbzeit noch aus der ersten Welle heraus oder durch Gegenstösse Tore erzielte, waren in der zweiten kaum mehr schnelle Angriffsauslösungen zu sehen. «Wir kamen nie richtig auf Touren und uns fehlte die Energie», sagte Amman, «dies, die unnötigen Fehler und die mangelnde Konstanz waren zu viel, um gegen einen ebenbürtigen Gegner zu gewinnen.» So waren auch die letzten drei Treffer zum knapp anmutenden Schlussresultat nur noch Kosmetik, denn mit der Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, war die Niederlage gegen die solide und unaufgeregt spielenden Westschweizer verdient.

Nach dieser Niederlage werden nun die beiden letzten Spiele der Hauptrunde gegen Birsfelden und Möhlin noch wichtiger. Gewinnt Gossau mindestens eines, ist es definitiv in der Finalrunde. Zu gewinnen sei aber nicht so einfach, sagte Amman, denn «wir sind in beiden Partien Favorit, was uns das Spiel meist erschwert.»

Telegramm

Fortitudo Gossau – Chênois Genève Handball 27:28 (17:13)

50 Zuschauer – Sr. Keist/Winkler.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Gossau, 1-mal 2 Minuten gegen Chênois.

Gossau: Perazic/Busa (17-46); Linde, Bischofberger, Osterwalder (5), Zehnder (4), Amman (4), Mächler (1), Schiller (1), Zeller, Bucher, Thür (2), Graf (5), Schneider, Lind (5/1)