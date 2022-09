St.Otmar will gegen Wacker Thun den ersten Sieg einfahren.

Handball Ohne Punkte nach zwei Spielen: Noch bleiben St.Otmars Handballer ruhig Die St.Galler NLA-Handballer wollen am Sonntag um 17 Uhr gegen Wacker Thun den ersten Sieg einfahren. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Kreisläufer Benjamin Geisser setzt zum Wurf an. Bild: Stefan Risi

Was die Punkteausbeute angeht, ist der Saisonstart des TSV St.Otmar in der Handball-NLA miserabel. Nach zwei Partien stehen die St.Galler ohne Zähler da. Wer jedoch ein bisschen genauer hinschaut, bemerkt durchaus positive Tendenzen. So auch Sportchef und Co-Trainer Andy Dittert:

«Wir haben sowohl gegen den Meister als auch gegen den Vizemeister auf Augenhöhe gespielt.»

Damit hat der Österreicher recht. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass die Partien gegen Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur mit jeweils nur einem Tor Unterschied verloren gingen. Gegen Winterthur mussten die St.Galler in der Endphase zudem gleich mehrere eindeutige Fehlentscheide der Schiedsrichter verkraften. Deshalb gibt sich Dittert im Hinblick auf das Heimspiel gegen Wacker Thun am Sonntagabend um 17 Uhr in der Kreuzbleiche zuversichtlich: «Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen.»

Das Duell der beiden besten NLA-Topskorer

Die ersten Punkte sollen im zweiten Heimspiel dennoch in der Kreuzbleiche bleiben. «Wacker ist ein kämpferisches Team, das geschlossen auftritt», sagt Dittert. Mit Lukas von Deschwanden gebe es einen Spieler, der aus dem Kollektiv heraussticht. «Darauf müssen wir vorbereitet sein.» Einen solchen Handballer hat auch St.Otmar in seinen Reihen. In den ersten beiden Partien warf der polnische Rückraumspieler Ariel Pietrasik 30 Tore. Das ist exakt die Hälfte der St.Galler Treffer. Auf Rang zwei in der NLA-Torschützenliste folgt von Deschwanden.

Beide Mannschaften dürften sich also etwas überlegen, um die Kreise des gegnerischen Topskorers einzudämmen. Während von Deschwanden das Thuner Spiel als Regisseur gestaltet, ist Pietrasik eher der Distanzschütze. St.Otmar sollte auf jeden Fall einen Plan B in der Tasche haben, denn der wurfstarke Pole wird nicht in jedem Spiel die Hälfte der St.Galler Treffer beisteuern. «Wir wollen die Tore in der Offensive auf mehrere Schultern verteilen», sagt Dittert. Aufgrund der Verletzung von Noah Haas und dem krankheitsbedingten Ausfall von Dominik Jurilj waren grosse Rotationen im Rückraum zuletzt nicht möglich.

Mehr Flügel- und Gegenstosstore

Es dürfte auch gegen Thun viel von St.Otmars Regisseur Andrija Pendic abhängen. Noch fast keine Rolle spielten in den ersten zwei Partien hingegen die Aussenangreifer. Severin Kaiser erzielte bislang das einzige Flügeltor. Auch leichte Treffer nach Gegenstössen würden den St.Gallern im Streben nach dem ersten Sieg weiterhelfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen