Fünfte Niederlage in Folge für St.Otmar

Handball Nach der fünften Niederlage in Folge befindet sich St.Otmar im Kampf gegen die Abstiegsrunde St.Galler NLA-Handballer verlieren gegen den HSC Suhr Aarau verdient mit 32:37. Resignation ist sichtbar. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mannschaft von Zoltan Cordas findet erst ins Spiel, als es schon zu spät ist. Bild: Tobias Garcia

St.Otmars Handballer in der Nationalliga A sind nach der 32:37-Heimniederlage gegen den HSC Suhr Aarau nunmehr seit fünf Runden und dem 29:23 von Anfang Oktober gegen den RTV Basel ohne Sieg. Die Orientierung der St.Galler ist nun definitiv nicht mehr der Ranglistenspitze, sondern weit mehr dem Tabellenende entgegen zuzuordnen.

Wie schon im ersten Saisonvergleich mit den dynamisch agierenden Aargauern (25:28), so waren die St.Galler auch jetzt wieder von Beginn weg das unterlegene und schwächere Team. Mit Ausnahme des einzigen Unentschiedens in der 15. Minute beim 8:8 lagen die Gastgeber immer im Rückstand.

Kein Zugriff auf Manuel Zehnder

Ein wesentlicher Grund für die offensiven und defensiven Schwierigkeiten St.Otmars war in einem einzigen generischen Spieler begründet – Manuel Zehnder. Zum einen störte er als bis auf 15 Meter vorgezogener Verteidiger die Angriffsbemühungen des Heimteams, zum anderen zeigte er sich in der Offensive extrem wirkungsvoll und treffsicher. Allein in der ersten Halbzeit erzielte er aus neun Abschlussversuchen neun Tore, den letzten Treffer mit einem direkt verwerteten Freiwurf nach abgelaufener Spielzeit vor der Pause. Am Ende zierten 14 Tore aus 14 Würfen seine Bilanz. Seine offensiven Freiheiten liessen auch die zum Teil gravierenden Defensivprobleme des Heimteams erkennen. «Es fehlte der Zusammenhang, es fehlte die Kompaktheit, es mangelte ganz einfach an zu vielem», stellte schon fast resignierend der fünffache Torschütze Filip Maros fest.

Keine Stil- und Spielsicherheit

Einen als resignierend zu interpretierenden Eindruck hinterliess phasenweise das ganze Spiel der St.Galler – aber auch ihr Trainer Zoltan Cordas. Impulse, um die sich früh abzeichnende Niederlage abzuwenden, gab es kaum. Erst Mitte der zweiten Halbzeit beim Neuntorerückstand (20:29) wurde mit einem siebten Feldspieler etwas Verunsicherung beim Gegner, der die letzten zehn Minuten allerdings mit seiner zweiten Garnitur bestritt, erzwungen.

Die Schwächen St.Otmars sind einerseits kaderbedingt zu begründen, anderseits aber auch vom zu statischen Spielsystem her. Damit werden die kommenden Partien zum Kampf gegen einen Platz in der Abstiegsrunde.

St.Otmar - HSC Suhr Aarau

32:37 (16:20)

Kreuzbleiche – 600 Zuschauer: – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: einmal 2 Minuten gegen St.Otmar und zweimal 2 Minuten gegen HSC Suhr Aarau.

St.Otmar: Perazic (4 Paraden,1 Tor), Bringolf (4 P.); Hörler, Fricker (2), Gwerder (3), Pendic (8/2), Wüstner (1), Geisser (3), Jurilj (7), Haas, Kaiser (1), Gangl (1), Maros (5).

HSC Suhr Aarau: Durica (0 P), Grazioli (7 P.); Willecke, Sarlos (1), Reichmuth (4), Hofer (1), Zehnder (14/5), Ferraz (4), Attenhofer (5), De Sousa, Parkhomenko, Pejkovic, Laube, Muggli (4), Strebel, Slaninka (4).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Pietraski und Lakicevic, Suhr Aarau ohne Aufdenblatten (alle verletzt).