St.Otmars Neuzugang Ariel Pietrasik ist bereits Topskorer.

Handball Mit Ariel Pietrasik gelang St.Otmars Trainer Zoltan Cordas eine besondere Entdeckung Wie der polnisch-luxemburgische Doppelbürger Ariel Pietrasik bei St.Otmar landete und zum Topskorer avancierte. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 08.10.2021, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Ariel Pietrasik wird im Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr gegen Pfadi Winterthur das Topskorer-Leibchen tragen. Bild: Donato Caspari

Es begann mit einer Notiz am 18. Juli 2018: «Sehr interessanter Spieler, ist in Luxemburg aktiv. Sein Vater ist auch Handballer. Gegen eine 6:0-Deckung ist er am interessantesten, kann auch in der Mitte spielen.» Diese Beobachtungen verfasste St.Otmars Trainer Zoltan Cordas anlässlich eines Seminars der EHF-Mastercoaches an der EM der U20-Junioren im slowenischen Celje. Es ging um Ariel Pietrasik, der für Polen gegen Spanien im Einsatz stand. Cordas, der damals noch in Linz tätig war, wusste nicht, dass diese Notiz für ihn einmal von Nutzen sein wird. «Ich habe Hunderte solcher Datenblätter über Spieler verfasst», sagt er.

In diesem Frühjahr entwickelte sich aus der Notiz dann plötzlich eine Gelegenheit. Cordas erfuhr, dass Pietrasik mit einem Verein aus der deutschen Bundesliga verhandelte. «Diese Liga ist ein Haifischbecken. Dort musst du als fertiger Spieler hin», sagt Cordas. Davon konnten Cordas und Sportchef Andy Dittert auch die andere Partei bestehend aus Spielervermittler Volker Hage und Pietrasik überzeugen. «Ich wollte unbedingt Spielpraxis sammeln. In Deutschland sah ich das nicht», sagt Pietrasik, der sich bereit sah für den nächsten Schritt. Und so wechselte der gebürtige Pole Pietrasik vom luxemburgischen Verein Berchem nach St.Gallen.

Eine Familie voller Talent

Der 21-jährige Pietrasik stammt aus einer sportbegeisterten Familie aus Polen. Weil sein Vater als professioneller Handballgoalie in Luxemburg unter Vertrag stand, siedelte die Familie in das Grossherzogtum um. Davor war die Mutter Teil des polnischen Fussballnationalteams gewesen. Und auch Ariels 19-jährige Schwester Ewa ist als Handballerin für die Nachwuchsnationalteams Polens unterwegs. Das Talent wurde dem Rechtshänder also in die Wiege gelegt. Hinzu kommen die Gardemasse von 2,01 m und 105 kg. Und der Neuzugang St.Otmars weiss, wie er diese einzusetzen hat. Cordas:

«Er macht wenige Fehler, hat einen variantenreichen Wurf und ist wissbegierig.»

Diese Qualitäten spiegeln sich auch in den Statistiken wider. Pietrasik ist mit 49 Treffern der beste St.Galler Torschütze. Noch vor dem letztjährigen Ligatopskorer Andrija Pendic mit 42 Treffern. Von einer Konkurrenzsituation will Pietrasik aber nichts wissen. Im Gegenteil: «Er zieht viele Spieler auf sich. Davon profitiere ich.» Und: «Es ist sehr angenehm mit einem solchen Mittelmann zusammenzuspielen. Von ihm kann ich viel lernen.» Neben seinen offensichtlichen Fähigkeiten in der Offensive bringt Pietrasik durch seine Körpermasse auch optimale Voraussetzungen für die Defensive mit. Im Innenblock der St.Galler hat sich der Pole bereits etabliert. In diesem Bereich sieht er aber noch Potenzial: «In Sachen Aggressivität und im Eins-gegen-eins will ich mich weiter steigern.»

Die Universität St.Gallen ist zu teuer

Auch Cordas sieht noch Entwicklungsmöglichkeiten beim Zweimetermann: «Er kann noch dominanter werden und die Spiele öfters an sich reissen.» Doch mit den ersten paar Monaten ist der Trainer sehr zufrieden. «Er setzt voll auf Handball. Das ist eine gute Voraussetzung.» Was die Prioritätensetzung angeht, stimmt Cordas’ Aussage. Doch Pietrasik hat auch einen Plan B in der Tasche. Sein in der luxemburgischen Heimat begonnenes Betriebswirtschaftsstudium führt er auch hier fort. Aber nicht etwa an der Universität in St.Gallen. «Diese ist für Ausländer wie mich viel zu teuer», lacht er. Seinen Bachelor absolviert Pietrasik deshalb per Fernstudium an einer deutschen Universität.

Sprunggewaltig und abschlussstark: Ariel Pietrasik. Bild: Donato Caspari

Ansonsten fühlt sich der fünfsprachige Pietrasik – er beherrscht neben polnisch, deutsch, französisch, englisch und luxemburgisch – in St.Gallen aber wohl. Er lebt alleine in einer kleinen Wohnung nahe des Olma-Geländes. Seine Freundin studiert in München und ist häufig zu Besuch. Und alle paar Wochen kommen die Eltern aus Luxemburg vorbei.

Am Sonntag im Heimspiel gegen Pfadi Winterthur wird Pietrasik wieder mit dem in der Schweiz mittlerweile üblichen Topskorer-Leibchen auflaufen. Er gibt zu: «Ich finde das nicht so toll. Es erweckt den Eindruck, dass jemand etwas Besseres ist als die anderen.» Er verstehe zwar, dass das Geld einbringe und ein gutes Marketingmittel sei. Aber: «Wenn ich nicht müsste, würde ich es nicht tragen.» Pech für Pietrasik: Knüpft er weiter an seine bisher gezeigten Leistungen an, bleibt dieses Leibchen ein treuer Begleiter.