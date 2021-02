Handball Misslungener Auftritt der St. Galler NLA-Mannnschaft: Deutliche Heimniederlage gegen Suhr Aarau St. Otmar verliert das erste Spiel nach der WM-Pause zu Hause gegen Suhr Aarau 32:39. Sarina Bischoff 03.02.2021, 23.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St. Otmars erfolgreichster Torschütze Dominik Jurilj (gelb) im Clinch mit der Suhrer Verteidigung. Bild: Ralph Ribi

Im ersten NLA-Spiel nach der anderthalb monatigen Pause traf St.Otmar zu Hause auf einen Gegner, der ihm in der bisherigen Saison lag. Die Ostschweizer gewannen beide Vergleiche mit Suhr Aarau. Auch in der Gesamtbilanz der beiden Mannschaften hat St.Otmar die Nase mit 28 Siegen aus 48 Spielen deutlich vorne.

Doch am Mittwochabend hatte die Statistik nichts mehr zu sagen, denn St.Otmar verlor im dritten Vergleich der Saison 32:39. Damit konnten die Aargauer in der Tabelle bis auf einen Punkt aufschliessen – dies bei einem Spiel weniger.

Die Pause tat St. Otmar nicht gut

Die lange Pause schien den St. Gallern nicht gut getan zu haben, passte doch wenig zusammen. Sie waren nicht bereit, scheiterten im Angriff ein ums andere Mal, machten zu viele unerzwungene Fehler und wurden in der Verteidigung überrannt. «Wir waren eigentlich gut vorbereitet, konnten aber das, was wir uns vorgenommen hatten, nicht abrufen», sagte Tobias Wetzel nach der Partie.

Zu wenig agil auf den Bein

Die ersten beiden Offensivaktionen scheiterten an Suhr Aaraus Torhüter Dragan Marjanc ,und in der Folge kamen Fehler hinzu, die man bis zur elften Minute und dem 4:5 noch als Anfangsschwierigkeiten hätte abtun können, doch dabei blieb es nicht. Innerhalb von sechs Minuten zogen die Gäste auf 12:7 davon. Die St.Galler waren zu wenig agil auf ihren Beinen und liessen die nötige Aggressivität vermissen. St. Otmars Captain Tobias Wetzel sagte:

«Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren und die Absprachen stimmten nicht. So haben wir versucht, etwas zu ändern, was wiederum nicht klappte.»

Hinzu kam, dass der Angriff zu statisch war und die meisten Treffer aus der Distanz erzielt werden mussten.

Auch zeigten zwei innerhalb von vier Minuten genommene Timeouts von Otmars Trainer Zoltan Cordas sowie seine laute Ansprache nicht die gewünschte Wirkung. Die Ostschweizer liefen einem Rückstand hinterher, der sich bis zur Pause bei fünf Toren einpendelte.

Kurzes Aufflackern der Hoffnung

Nach dem Seitenwechsel keimte bei den St.Gallern noch einmal etwas Hoffnung auf. Nach einem Gegenstoss und einem Treffer vom Flügel, beides sehr seltene Ereignisse, kamen die Ostschweizer bis auf drei Tore heran und hatten sodann die Möglichkeit, in Überzahl zu spielen. In dieser erzielten sie aber keinen Treffer, und Andrija Pendic scheiterte zudem beim Penalty. St.Otmar konnte das Momentum nicht nutzen. «Uns fehlte die Abgeklärtheit», meinte Wetzel.

Am Sonntag nach Thun

Verloren hat St.Otmar das Spiel allerdings nicht erst am Schluss, sondern über die ganze Spielzeit hinweg. Im Angriff gelangen zwar viele Treffer, die Verteidigung aber agierte zu inkonsequent und die Torhüter hielten zu wenig. Änderungen schienen sowohl auf dem Feld als auch durch Einwechslungen nicht möglich, spielten doch die gleichen Spieler die ganze Partie. «Durch die vielen Fehler und Änderungsversuche, die nicht klappten, verloren wir die Sicherheit und das Konzept», bilanzierte Wetzel und fügte an, «wir waren noch nicht im Saisonmodus.»

In diesen Modus zu finden und die Lehren aus dem gestrigen Spiel zu ziehen, muss nun das oberste Ziel sein, denn das nächste Spiel steht bereits am Sonntag in Thun an.

St. Otmar – Suhr Aarau 32:39 (17:22)

20 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar, 5-mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau.

St.Otmar: Bringolf/Kindler (18.-31.); Fricker (1), Gwerder (4), Pendic (8/2), Geisser, Jurilj (9), Haas, Wetzel (3), Jurca (6/1), Höning (1).