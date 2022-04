Handball: Der erfolgreichste Österreicher spielt für Gossau

Handball Michael Knauth ist der erfolgreichste Handballer Österreichs – weshalb er seit dieser Saison für Fortitudo Gossau in der NLB spielt Mit Michael Knauth spielt ein Handballer mit grosser Erfahrung für Fortitudo Gossau in der NLB. Wie das Engagement des früheren Internationalen eingefädelt wurde und weshalb es ihn nie in den Osten Österreichs zog. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 11.04.2022, 17.15 Uhr

«Mein Wohnzimmer ist noch immer die Sporthalle»: Michael Knauth. Bild: Benjamin Manser

Bei den NLB-Handballern von Fortitudo Gossau bleiben in der Rückrunde die konstanten und guten Ergebnisse der Vorrunde aus. Mit dem 28:28 bei der SG Wädenswil/Horgen konnte immerhin nach zwei Niederlagen wieder ein Punkt gewonnen werden.

Doch es hätten eigentlich deren zwei sein müssen, denn dem Gastgeber und Tabellenzweiten gelang der Ausgleich erst in der letzten Sekunde der Partie. Bis zur 40. Minute führten in der ausgeglichenen Begegnung mehrheitlich die Zürcher mit einem oder zwei Toren.

Danach lag die Führung meist bei den Gossauern, ehe Sandro Gantner mit der Schlusssirene der 28:28-Ausgleich glückte.

Elf Meistertitel und fünf Cupsiege

Den Punktverlust am Zürichsee konnte auch Michael Knauth nicht abwenden. Der Linkshänder kam auf die aktuelle Saison zu Fortitudo Gossau, was mit grossem Erstaunen verbunden war.

Denn der 39-jährige Vorarlberger gilt an Titel gemessen als der erfolgreichste Spieler in der höchsten Liga Österreichs. Elf Meistertitel – sechs mit Bregenz und fünf mit Hard – und fünf Cupsiege zieren das beeindruckende Palmarès des 46-fachen Internationalen.

Als er im Jahr 2020 seine Profikarriere bei Hard beendete, war es wegen des coronabedingten Ligaabbruchs ein ungewollt stiller Abgang. Doch den Handball liess Knauth nicht einfach so bleiben. Er setzte seine Arbeit auf der Geschäftsstelle von Hard fort, hatte seine administrativen Aufgaben als Teammanager. Er blickt zwei Jahre zurück:

«Dass ich da auch noch weiterspielen sollte, ergab keinen Sinn.»

Da kam vor einem Jahr die Anfrage von Gossau-Trainer Rene Ullmer gar nicht so ungelegen. «Er fragte mich an, ob ich Lust hätte, bei Fortitudo nochmals aktiv zu sein. Nach verschiedenen Gesprächen überzeugte mich die Kultur im Verein. Der Reiz, an einem Projekt mit jungen Spielern mitzuarbeiten, war geweckt. Ich habe den Schritt nicht bereut. Freude und Spass sind vorhanden», so der 180 cm grosse und 87 kg schwere Routinier.

Aus Minuten wurden Stunden

Ganz selbstverständlich ist diese Bilanz nicht, denn noch nie in seiner langen Karriere waren die Wege zum Training so lang wie jetzt. Als er bis 2008 während 14 Jahren in Bregenz spielte, hatte er jeweils sechs Minuten, ehe er von seinem zu Hause in der Halle zum Training war.

Nach dem Transfer zu Hard schmolz der Zeitaufwand gar auf zwei Minuten. Seit dem Wechsel nach Gossau kommen pro Hin- und Rückfahrt eineinhalb bis zwei Stunden zusammen.

«Ja – einen so langen Weg zum Training hatte ich tatsächlich noch nie. Doch dies ist kein Problem. Mit Rene Ullmer, Niklas Schiller und mir bilden wir drei Vorarlberger eine Fahrgemeinschaft. Da ist für Unterhaltung, Abwechslung und Diskussionsstoff immer gesorgt», sagt Knauth, der es handballerisch damit über den Rhein, aber nie über den Arlberg geschafft hat.

Mit einem Augenzwinkern sagt er:

«Der Wechsel in östliche Richtung war für mich nie von Interesse, denn Vorarlberg ist die Handballhochburg von Österreich. Dazu kommt, dass wir Vorarlberger lieber nach Westen über den Tellerrand hinausblicken und den Ostschweizern sportlich weiterhelfen.»

Knauth spielt damit darauf an, dass nicht nur bei Fortitudo Gossau Vorarlberger in wichtigen Positionen sind, sondern auch bei St.Otmar und beim SV Fides.

Knauth kann sich eine weitere Saison in Gossau vorstellen

Dass finanzielle Gründe die Verpflichtung österreichischer Spieler in der Ostschweiz beeinflussen, verneint Knauth. «Es ist wohl schön, wenn man noch etwas dazu verdienen kann, doch entscheidend ist die Begeisterung und die Leidenschaft für den Handball.»

Michael Knauth im Einsatz. Benjamin Manser

Diese ist beim Rechtsaussen weiterhin vorhanden, weshalb er sich eine weitere Saison in Gossau vorstellen kann. Parallel will er aber seine beruflichen Aufgaben im Management und Sponsoring bei Hard weiterführen. Knauth sagt:

«Das bin ich auch meinem Vater schuldig. Denn als in meinem Jugendalter die schulische Ausbildung litt und ich nur den Handball im Kopf hatte, war das für ihn überhaupt keine Gaudi.»

Diese Probleme sind spätestens nach der eindrücklichen Sportkarriere und dem Abschluss des Studiums im Sportmarketing kein Thema mehr.

Knauth hat sein Leben nach dem Sport – auch mit seiner Lebenspartnerin Lena und seiner Tochter – längst in die richtigen Bahnen gelenkt. Trotzdem gilt für ihn weiterhin die Aussage: «Mein Wohnzimmer ist noch immer die Sporthalle.»

