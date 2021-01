Handball Fortitudo Gossau im Clinch: Die Spieler wollen aufsteigen, der Vorstand aber nicht Fortitudo Gossau will den Aufstieg in die NLA nicht mehr um jeden Preis anstreben. Der Grund: die Finanzen. Dies sorgt bei den Spielern für Erstaunen. Fritz Bischoff 25.01.2021, 17.00 Uhr

Der Aufstieg ist das erklärte Ziel Lucius Grafs (Mitte) und seiner Gossauer Mitspieler. Bild: Michel Canonica (Gossau, 26. September 2020)

Im Mai 2019 zum Ende der Saison stiegen die Handballer von Fortitudo Gossau nach der 24:29-Niederlage im vierten Playout-Vergleich mit GC/Amicitia Zürich aus der NLA ab. In der Buchenwaldhalle herrschte Konsternation und Fassungslosigkeit vor. Jetzt wurde allen bewusst, dass der Abstieg nach elf Jahren in der höchsten Liga Tatsache geworden war.

Als Erster fand Gossaus Präsident Franz Würth Fassung und Worte wieder. Er nahm das Mikrofon in die Hand, dankte allen und gab die Losung für die anstehende Saison in der NLB heraus. «Unser Ziel ist es, in einem Jahr wieder aufzusteigen. Darauf freuen wir uns.» Der Zielsetzung stand in der Saison 2019/20 die Coronapandemie im Wege. Die Meisterschaft wurde Anfang Mai abgebrochen. Gossau belegte mit intakten Möglichkeiten zum Wiederaufstieg den vierten Platz. Der Verband entschied, dass es nach der abgebrochenen Meisterschaft keinen Aufsteiger gab.

Ein neuerlicher Anlauf

«Aufgeschoben ist nicht aufgehoben», lautete die Gossauer-Maxime für die Saison 2020/21. Der damalige Trainer Oliver Roth war zusammen mit seinen Spielern unmissverständlich in der Saisonzielsetzung. «Wir wollen zurück in die Nationalliga A. Dies ist unser Anspruch. Alles andere zählt nicht.» Doch Mitte September legte Roth überraschend sein Amt nieder. Meinungsdifferenzen in Fragen der strategischen Planung und Positionierung hatten zur Trennung geführt. Da deutete sich an, dass die Ansichten und Ambitionen bezüglich Leistungs- und Spitzensport nicht auf allen Ebenen die gleichen waren. Doch auch Roths Nachfolger, sein ehemaliger Assistent René Ullmer, wich von der Zielsetzung mit dem Aufstieg nicht ab. Der Fahrplan in Richtung NLA stimmte bis zum Unterbruch der Meisterschaft von Ende Oktober. Fortitudo belegt nach acht Runden den zweiten Platz in der Tabelle.

Seit dem Meisterschaftsunterbruch konnten die Gossauer Handballer keine gemeinsamen Trainings mehr durchführen. Ihre Ambitionen auf den Aufstieg haben sie jedoch nicht abgeschrieben. So waren etliche Spieler Anfang Januar erstaunt, als ihnen vom Vorstand mitgeteilt wurde, dass der Aufstieg in die NLA nicht mehr das erklärte Ziel sei. Lucius Graf stellt fest:

«Dieser Kurswechsel hat mich sehr überrascht. Ich bin ein leistungsorientierter und ambitionierter Spieler. Da muss ich mich fragen, ob ich in Gossau noch am richtigen Ort bin.»

Nicht nur der Captain wurde überrascht

Der Captain des Teams, Jonas Mächler, ergänzt: «Unser Team wurde vom Vorstand kommunikativ überrumpelt. Nicht aufsteigen zu wollen, ist ein Schritt zurück. Das schmerzt und bereitet vielen meiner Mitspieler Probleme, wenngleich wir auch die Probleme des Vereins im Angesicht der Coronasituation verstehen und wissen, dass die Zeiten finanziell eine Herausforderung sind.»

Damit spricht er einen Punkt an, der beim Vorstand der Fortitudo-Handballer zum Meinungsumschwung geführt hat. «Unsere finanzielle Situation ist in der aktuellen Lage nicht rosig. Noch sind wir auf Kurs. Vorsicht ist aber geboten, Herausforderungen stehen an. Sponsoren zu finden, ist schwierig», führt Präsident Würth aus. Er sagt aber auch, dass der Verein dem Team bei einem Aufstieg nicht im Wege stehe, um jeden Preis werde der Aufstieg aber nicht angestrebt. «Dass dies einzelne Spieler nicht toll finden, kann ich nachvollziehen. Wir müssen uns aber fragen, was für die kommenden Jahre realistisch und sinnvoll ist.»

Mit diesen Gedanken setzt sich auch der Sportchef Sandro Wirz auseinander. Für ihn ist klar, dass die Zielsetzungen den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden müssen. «Wir wollen ein wirtschaftlich und sportlich gesunder Verein sein. Sportlich ist unsere Nachwuchsarbeit absolute Spitze. Diesen jungen Talenten wollen wir ohne zu grossen Leistungsdruck eine Perspektive bieten.»

So will Fortitudo gemäss seinem Präsidenten künftig noch stärker eine Strategie mit Jungen fahren und die Früchte der guten Nachwuchsarbeit ernten. Dieser Strategie widersetzen sich die Spieler, die auch einer Lohnreduktion zugestimmt haben, nicht. Sie wollen aber nicht von ihrer Aufstiegszielsetzung abweichen. «Für mich ist die Affiche, ein Ausbildungsverein zu sein und gleichzeitig sportliche Ambitionen zu haben, kein Widerspruch. Ich will Leistungssport betreiben, ansonsten muss man sich als Spieler neu orientieren», sagt Graf.