Handball: Bei St.Otmars Gegner Kriens-Luzern brodelt es.

Handball Kriens-Luzern nach Fehlstart unter Druck: Es brodelt beim nächsten Gegner von St.Otmar St.Otmars Handballer gastieren am Samstag um 18 Uhr bei Kriens-Luzern. Das Team von Trainer Goran Perkovac hinkt aktuell den eigenen Ansprüchen hinterher. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 22.10.2021, 19.06 Uhr

Trainer Goran Perkovac kann mit der bisherigen Saison von Kriens-Luzern nicht zufrieden sein. Bild: Pius Amrein (kriens, 2. Oktober 2021) / Luzerner Zeitung

Goran Perkovac ist ein Mann mit Ambitionen. Der Trainer des HC Kriens-Luzern gewann als Spieler beinahe alles, was es zu gewinnen gibt. In der Schweiz sowieso. Der kroatische Olympiasieger von 1996 will mit dem Luzerner Klub wieder an die Spitze. Der Schweizer Meistertitel soll es dereinst sein – wie in den 90er-Jahren, als ihm dieses Kunststück als Spieler von Borba Luzern gelang.

Bis 2024 steht der 59-Jährige in der handballverrückten Region unter Vertrag. Eine neue Halle in Kriens, die Pilatus-Arena, befeuert die Euphorie rund um den Klub zusätzlich. Perkovac kennt in Sachen Professionalität kein Pardon. Er will, dass seine Spieler voll auf die Karte Handball setzen. Stammgoalie Paul Bar verliess deshalb Kriens-Luzern nach der vergangenen Saison und heuerte bei Ligakonkurrent GC Amicitia an.

Im Training eine Augenweide

In dieser Saison hinkt Kriens-Luzern bisher den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Von acht Spielen verloren die Innerschweizer deren fünf, kassierten gegen GC Amicitia (21:32) und Schaffhausen (15:28) deftige Kanterniederlagen. Nach dem 31:36 gegen Wacker Thun am vergangenen Wochenende sagte Perkovac:

«Wir sind verkrampft und nach den Wechseln im Sommer nicht mehr so stabil wie vergangene Saison.»

An der Qualität des Kaders dürfte es kaum liegen. Schliesslich beschäftigt Kriens-Luzern acht Legionäre und zahlreiche Schweizer Topspieler. «Personell gehört Kriens-Luzern eigentlich zu den besten drei Mannschaften in der Schweiz», sagt St.Otmars Trainer Zoltan Cordas.

Und weil es nicht läuft, ist man in der Innerschweiz auf Spurensuche. Es brodelt. «Im Spiel haben wir keine Lockerheit. Die Spieler fragen sich, was schieflaufen kann», sagt Perkovac. Im Training hingegen sei das Auftreten ein ganz anderes. «Wenn ich sehe, was mein Team da leistet, frage ich mich, weshalb wir nicht zwölf Punkte auf dem Konto haben.» Diesen Eindruck bestätige auch Geschäftsführer Nick Christen gegenüber dem Trainer: «Uns im Training zuzuschauen, sei eine Augenweide», sagt Perkovac.

Pietrasik fehlt, drei Spieler fraglich

Gegen St.Otmar möchte Kriens-Luzern im Heimspiel am Samstag um 18 Uhr den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellen. Die St.Galler liegen auf Platz sieben mit vier Punkten Vorsprung auf die Luzerner auf Rang acht. Auch die Gäste verloren zuletzt dreimal in Folge. Die Nationalmannschaftspause scheint für beide Teams zur rechten Zeit zu kommen. St.Otmar muss in Kriens erneut auf den verletzten Rückraumspieler Ariel Pietrasik verzichten. Andrija Pendic, Filip Maros und Clemens Gangl sind fraglich.