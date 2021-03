Handball Hönings Fingerbruch überschattet St.Otmars Auswärtssieg in Kriens Die St.Galler NLA-Handballer gewinnen gegen Kriens-Luzern deutlich mit 29:25 (17:13). St.Otmars Max Höning erleidet einen offenen Bruch am kleinen Finger der linken Hand. Die souveräne Leistung rückt unter diesen Umständen in den Hintergrund. Ives Bruggmann aus Kriens 27.03.2021, 20.38 Uhr

St.Otmars Max Höning erlitt einen Fingerbruch an seiner Wurfhand. Bild: Ralph Ribi

In der 34. Minute wurde die Partie beim Stand von 19:14 für St.Otmar unterbrochen. Der Grund: Der anwesende Arzt von Kriens-Luzern musste über das Mikrofon herbeigerufen werden. Der St.Galler Max Höning sass mit schmerzverzerrtem auf der Ersatzbank. Er hatte sich kurz zuvor einen offenen Bruch am kleinen Finger seiner linken Wurfhand zugezogen. Der Deutsche wurde direkt am Spielfeldrand erstversorgt. Fünf Minuten später befand er sich bereits auf dem Weg in das Spital. Der verletzte Captain Tobias Wetzel übernahm kurzerhand den Transport seines verletzten Teamkollegen.

St.Otmar liess sich nicht aus dem Konzept bringen

So rückte das Spielgeschehen ein wenig in den Hintergrund. Wenngleich St.Otmar die Konzentration trotz des unschönen Anblicks von Hönings Verletzung weiterhin hochhielt. Fortan bildete das unerfahrene Gespann Dominik Jurilj/Noah Haas den Innenblock in der Deckung. In der Offensive verwalteten die St.Galler dank der überragenden Andrija Pendic und Rares Jurca den Vorsprung gekonnt. Die Krienser hingegen erreichten nie ihre Leistungsgrenze.

Mit einer Fünf-Tore-Führung (25:20) gingen die St.Galler in die letzten zehn Minuten der Partie. Zwar verkürzte das Heimteam zwischenzeitlich noch einmal auf drei Treffer. Doch spätestens mit dem 28:24 durch Rares Jurca war das Spiel entschieden.

Grundstein in der ersten Halbzeit gelegt

Den Grundstein zum ersten Erfolg gegen Kriens-Luzern in dieser Saison legte das Auswärtsteam im ersten Durchgang. Bis zur 24. Minute agierte St.Otmar in der Offensive nahezu perfekt. Die ersten zwölf Würfe der St.Galler fanden allesamt den Weg ins Krienser Tor. Die verzweifelten Innerschweizer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits zweimal den Goalie gewechselt. Zuerst löste Kayoum Eicher Paul Bar ab, wenig später machte Trainer Goran Perkovac den Tausch wieder rückgängig. Mit dem ersten Fehlwurf verpasste der umtriebige Regisseur Andrija Pendic den erstmaligen Vier-Tore-Vorsprung. Im Gegenzug verkürzte Kriens-Luzern in Person von Filip Gavranovic auf 10:12.

Doch auch die Defensive stand dem Angriff in nichts nach. Und so entwickelte sich der Spielstand weiterhin zu Gunsten St.Otmars. Haas agierte erneut an der Seite Hönings im Abwehrzentrum. Sowohl der Innenblock als auch die Halbpositionen präsentierten sich äusserst aktiv und mit einer gesunden Portion Aggressivität. Hinter der Deckung war Goalie Jonas Kindler ein zuverlässiger Rückhalt und entschied das Goalieduell am Ende mit 11:9 Paraden für sich.

St.Galler Routine liess Kriens verzweifeln

Was St.Otmar im Angriff zeigte, war hohe Kunst. Pendic und Jurca, die sich bereits aus ihrer gemeinsamen Kadetten-Zeit in- und auswendig kennen, spielten ihre ganze Routine aus. Zusammen erzielten sie 15 der 29 St.Galler Treffer. Der Rumäne Jurca blieb bei seinen acht Toren sogar ohne Fehlversuch. Doch die in allen Belangen ausgezeichnete Leistung St.Otmars blieb am Ende dennoch eine Randnotiz. Jurca:

«Wir haben für Max gewonnen. Hoffentlich kommt er bald zurück.»

Durch den Auswärtssieg in der Krienser Krauerhalle rückt St.Otmar in der Tabelle bis auf einen Punkt an Suhr Aarau auf Platz vier heran. Die beiden Teams werden im Playoff mit ziemlicher Sicherheit aufeinander treffen. Offen ist nur, wer mehr Heimspiele bestreiten darf. Das ist die Belohnung, die auf jene Mannschaft wartet, die am Ende der Hauptrunde auf Rang vier liegt.