HANDBALL Gut vorbereitet, taktisch abgeklärt und kämpferisch zum Erfolg: St.Otmar besiegt überraschend auswärts den BSV Bern Die NLA-Handballer des TSV St.Otmar überzeugen beim 36:31 mit einer geschlossenen Teamleistung. Fritz Bischoff aus Gümligen Jetzt kommentieren 23.09.2021, 22.26 Uhr

Ariel Pietrasik steuert acht Tore zum unerwarteten Sieg St.Otmars bei.

Die Vorzeichen zum Prestigeduell liessen die Berner als klaren Favoriten in die Partie gehen. Mit drei Siegen ohne einen Punktverlust ist ihnen unter dem neuen Trainer Martin Rubin der Auftakt in die Meisterschaft optimal geglückt. Dies im Gegensatz zu den St.Gallern, gaben diese in den ersten vier Partien doch schon drei Punkte ab.

Rasch 3:0 in Front

Doch diese Ausgangslage schien das bestens vorbereitete und eingestellte Team von Trainer Zoltan Cordas weit mehr zu motivieren denn zu hemmen. Nach einem furiosen Start mit drei Angriffen in den ersten drei Minuten lagen die Gäste 3:0 in Führung. Es sollte dies ein Zeichen für den weiteren Spielverlauf sein, denn in der Folge gelang es dem BSV Bern kein einziges Mal, die Führung zu übernehmen.

Die erste Saisonniederlage für den Gastgeber

Ein wichtiger Faktor für diese Tatsache war die kompakte und solide Defensivarbeit der St.Galler und eine – abgesehen von zwei nicht verwerteten Penaltys – effiziente Wurfauswertung. Das Heimteam erreichte während der ersten 30 Spielminuten (15:17) nie das Potenzial, das es bei den drei Siegen gegen Pfadi Winterthur, Kriens und Suhr-Aarau hatte erkennen lassen. Lediglich in der zweiten Halbzeit blitzten die Fähigkeiten der Berner phasenweise auf.

Auf alle Berner Varianten die passende Antwort

Doch dieses Aufflammen wurde von den St.Gallern immer wieder – und umgehend – gelöscht. «Wir hatten auf alle taktischen Varianten unseres Gegners die passende Antwort und liessen uns nie aus der Ruhe bringen», sagte der achtfache Torschütze Benjamin Geisser. Auch Ariel Pietrasik kam auf acht Torerfolge. Doch nur diese beiden Akteure besonders herauszuheben, wäre den übrigen Spielern nicht Gerechtigkeit angetan. Es war eine solidarische Kollektivleistung, die den Auswärtssieg möglich machte. Diese Solidarität zeigte sich vor allem in der Verteidigungsarbeit.

Die St.Galler sind bereit für die Verantwortung

«Unsere gute Moral führte zur noch besseren Leistungen und zum verdienten Sieg», sagte der Aggressivleader Frédéric Wüstner. Um noch anzufügen, dass 31 Gegentore eigentlich zu viele sind, doch bei einer sicheren Offensivleistung sei dies zu verkraften. Bei dieser Offensivleistung war auffallend, dass immer wieder andere Spieler in entscheidenden Phasen, in denen die Partie zu Gunsten des BSV hätte kippen können, die Verantwortung zum Torwurf übernahmen.

Herausragende Defensivleistung St.Otmars

Damit liefen die taktischen Umstellungen in der Verteidigung der Berner weitgehend ins Leere. Dazu kam noch, dass die Wurfausbeute der St.Galler gut war, jedoch nicht so gut wie ihre Defensivarbeit. Bei dieser war insbesondere der Kampf eindrücklich, aber auch die Fähigkeit, die Aktionen des Gegners zu lesen, zu antizipieren. Dies war ein wesentlicher Grund für den in dieser Deutlichkeit nicht zu erwartenden 36:31-Erfolg St.Otmars und auch für die erste Saisonniederlage Berns.

Handball NLA

BSV Bern – St.Otmar 31:36 (15:17)

562 Zuschauer – Sr. Henning/Meier.

Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen BSV Bern, 5-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

BSV Bern: Schelling/Cvitkovic; Eggimann (4), Jauer, Kaleb (2), Getzmann (13/4), Weingartner (2), Strahm (2), Rohr (2), Arn (1), Freiberg, Zettermann (1/1), Mühlemann (2), Oyamendan, Aellen (2).

St.Otmar: Perazic/Bringolf (1); Hörler, Fricker (3), Gwerder, Pendic (7/2), Wüstner, Vuk, Geisser (8), Haas (5), Pietrasik (8), Kaiser (4/2), Gangl, Maros, Weber.

Bemerkungen: St.Otmar ohne die erkrankten Jurilj und Sportchef Dittert. BSV vergibt einen Penalty, St.Otmar zwei.

Tabelle: 1. St.Otmar 5/7. 2. Pfadi Winterthur 4/6. 3. Kadetten Schaffhausen 3/6. 4. BSV Bern 4/6. 5. Suhr Aarau 4/4. 6. GC Amicitia Zürich 4/4. 7. Thun 3/3. 8. Kriens-Luzern 3/2. 9. Chênois Genf 4/0. 10. RTV Basel 4/0.