Handball Fortitudo Gossau steht nach Sieg in Birsfelden in der Finalrunde Fortitudo Gossau gewinnt in der NLB der Handballer gegen den TV Birsfelden auswärts 35:32 und qualifiziert sich für die Finalrunde. Fritz Bischoff 10.05.2021, 11.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erzielte neun Treffer: Lucius Graf (links). Benjamin Manser

Die 60 Spielminuten waren in der Sporthalle in Birsfelden gespielt. Auf der Anzeigetafel leuchtete das Schlussergebnis von 32:35 auf. Fortitudo Gossau hatte sein zweitletztes Qualifikationsrundenspiel der NLB-Handballer gegen den Tabellenletzten aus dem Baselbiet knapp für sich entschieden und sich damit die Spielberechtigung für die Finalrunde gesichert. Ein erstes Saisonziel war damit erreicht. Die grosse Euphorie brach jedoch nicht aus. Die Spieler klatschen sich gegenseitig ab, umarmten sich zum Teil flüchtig. Erst einige Zeit später bildeten sie noch einen Kreis, um den Erfolg kurz tanzend zu würdigen. Die grosse Feier blieb aber aus. Offensichtlich war allen bewusst, eine meisterliche Leistung hatten sie gegen den Letzten der Rangliste nicht erbracht oder wie es der siebenfache Torschütze Benjamin Zehnder formulierte:

«Wir hatten mit den Baslern unsere liebe Mühe.»

Und weiter: «Schon die Tatsache, dass wir in der ersten Halbzeit 17 Gegentreffer kassierten, zeigt auf, wie wenig überzeugend und zum Teil konzeptlos wir agierten.»

Mangelnde Konzentration

Gossau gelang es während der gesamten Partie nie, seine Favoritenrolle dominant auszuspielen. So führte Birsfelden in der ersten Halbzeit mehrheitlich. Immerhin konnten die St.Galler trotz defensiven Mängeln und unbefriedigenden Abschlüssen mit dem 17:17 zur Pause das Geschehen für den weiteren Spielverlauf offenhalten. Zu Beginn der zweiten 30 Spielminuten legten die Gossauer drei Treffer (24:21) vor. Das 24:24 wenig später zeigte jedoch auf, dass es nicht gelang, das Spieldiktat vorentscheidend zu übernehmen. «Es fehlte wohl auch an der erforderlichen Konzentration. Wir bekundeten mit der richtigen mentalen Einstellung einige Mühe», stellte der 24-jährige Benjamin Zehnder, der auf die kommende Saison zu seinem Stammverein Kadetten Schaffhausen zurück wechselt, fest. Immerhin konnten es die Gossauer aber verhindern, dass sie in der zweiten Halbzeit je einmal in Rückstand gerierten. Dies dank zwischenzeitlich ansprechenden Spielphasen.

Vier Punkte Vorsprung auf Platz sieben

Die Spannung und ein gewisses Zittern um die Punkte blieben aber bis in den letzten Minuten erhalten, denn die Gastgeber versuchten mit einer offenen Deckungsweise in der Schlussphase nochmals in den Bereich des Punktgewinns zu kommen. Die Punkte blieben aber am Ende bei Fortitudo, das damit seinen Vorsprung auf den siebten Platz, der das Bestreiten der Abstiegsrunde beinhaltet, auf vier Zähler ausbaute. Am kommenden Samstag empfängt Gossau als Tabellenvierter den Zwölften Möhlin. Danach folgen die fünf Partien der Finalrunde.

Telegramm

Birsfelden- Fortitudo Gossau 32:35 (17:17)

Sporthalle Birsfelden – Sr. Capoccia/Jucker – 43 Zuschauer.

Strafen: Gegen beide Teams je 6-mal 2 Minuten.

Fortitudo Gossau: Busa/Perazic; Linde, Bischofberger, Osterwalder (4), Zehnder (7), Amman (3), Mächler (2), Schiller (2), Brülisauer, Bucher, Halter, Thür (5), Graf (9/2), Schneider (3), Lind.