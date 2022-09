Fortitudo Gossau startet mit jungen Spielern und Ambitionen.

Handball Fortitudo Gossau ist die Talentschmiede der NLB – dennoch ist der Playoff-Final das Ziel Für Fortitudo Gossau beginnt am Samstag um 17.30 gegen Möhlin die Handballsaison in der NLB. Der Verein setzt auf Kontinuität und Jugend. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Kevin Lind war in der vergangenen Saison Gossaus Topskorer und Spielgestalter in Personalunion. Bild: Benjamin Manser

Die beiden Transfers, die Fortitudo Gossau in der Sommerpause getätigt hat, zeigen ziemlich genau auf, wie sich der Verein selbst sieht: als Ausbildungsklub. Auf der einen Seite ist da Linksaussen Andrin Schneider, der die Fürstenländer in Richtung höchste Liga des Landes verliess. Der 19-jährige Juniorennationalspieler wechselte zu St.Otmar und geht damit den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Den umgekehrten Weg schlug der ab morgen 20-jährige Tim Dittert ein, der aus der Spielgemeinschaft Fides/Otmar, wo er zuletzt in der 1. Liga spielte, zu Fortitudo wechselt, um Spielpraxis auf ­höherem Niveau zu sammeln.

Ansonsten hat sich in Sachen Kader nicht viel getan bei Fortitudo Gossau. Der Verein setzt auf Kontinuität, auch was das Trainergespann um René Ullmer und Raphael Kramer betrifft. Die Strategie, wie es Präsident Franz Würth an der all­jährlichen Medienkonferenz beschrieb, sei weiterhin, auf die eigenen Junioren und Talente aus der Region zu setzen.

Ein Blick auf die offizielle Kaderliste unterstreicht das. Das Durchschnittsalter beträgt weniger als 23 Jahre. Wobei das mit Vorsicht zu geniessen ist, denn die Routiniers um Michael Knauth (39), Cornel Bucher (30), Kevin Lind (28), Gabor Busa (35) und Lukas Linde (26) nehmen weiterhin wichtige Rollen ein und vereinen viel Spielzeit auf sich.

Spieler und Trainer wollen in den Final

Trotz der Rolle als Ausbildungsverein geht Fortitudo Gossau mit hohen Ambitionen in die Spielzeit. Während der Verein auf eine offizielle Vorgabe verzichtet, setzte sich die Mannschaft und das Trainerteam den Playoff-Final zum Ziel. Dafür muss vieles zusammenpassen, aber unmöglich erscheint in dieser ausgeglichenen Liga ohnehin nichts. Die vergangene Spielzeit schlossen die Gossauer auf dem vierten Rang ab. Heimspiele verlor Fortitudo nur gerade deren zwei.

«Daran wollen wir anknüpfen», sagt Trainer Ullmer. Er sieht eine attraktive Liga, die sicher nicht schlechter sei als in der vergangenen Saison. Trotz starker Gegner will Ullmer vor allem auf das eigene Team schauen: «Wenn wir unsere Qualitäten auf die Platte bringen, sind wir stark. Vieles hängt von uns selbst ab.»

Das Trainergespann um René Ullmer (links) und Raphael Kramer leitet bei Fortitudo Gossau weiterhin die Geschicke. Bild: Reto Martin

In der Vorbereitung brauchte es aber ein Schlüsselerlebnis, um die Mannschaft aufzurütteln. Gegen die zweite Mannschaft Fortitudos verlor Ullmers Team im ersten Vergleich. Der Trainer war sauer und forderte seine Mannschaft auf, mehr Gas zu geben und sich wieder als Einheit zu präsentieren. «Das hat uns im vergangenen Jahr stark gemacht. Nun müssen wir diesen Zusammenhalt schnell wieder finden.» Beruhigt war Ullmer deshalb, als seine Equipe Spiel zwei gegen die Zweitvertretung des Vereins deutlich gewann.

«Darauf können wir uns nichts einbilden, aber diese Leistung stimmt zuversichtlich.»

Denn das dritte Aufeinandertreffen folgt in Kürze – und zwar in einem Pflichtspiel. In der ersten Cuprunde – so will es der Zufall – bekommt es Fortitudo Gossau I mit Fortitudo Gossau II zu tun. «Der Cup hat seine eigenen Gesetze», warnt Ullmer. Und was, wenn die zweite Mannschaft erneut über sich hinauswächst und gewinnt? Ullmer lacht: «Dann wird sich die Trainerfrage stellen.» Um dann im vollen Ernst hinzuzufügen:

«Diese Partie müssen wir seriös angehen.»

Spielzeit ist bei Ullmer eine Bringschuld

Doch zunächst soll der Start in die NLB-Saison glücken. Gegner ist morgen Abend um 17.30 Uhr in der Buechenwaldhalle Möhlin. Auf wen setzt Ullmer dabei im Rückraum? Die Platzhirsche Lukas Linde links, Kevin Lind in der Mitte und Niklas Schiller auf rechts werden von den jungen Loris Zeller, Noah Inauen und Tim Dittert herausgefordert. «Jeder muss sich seine Spielzeit verdienen», sagt Ullmer. Es würde nicht überraschen, wenn dem nächsten Talent in dieser Saison der Durchbruch gelänge.

