Handball: Fortitudo Gossau siegt in der NLB gegen Birsfelden.

Handball Fortitudo Gossau findet gegen Birsfelden das Erfolgsrezept: Als Mannschaft zum Sieg Die Fürstenländer NLB-Handballer gewinnen das vierte Saisonspiel gegen Birsfelden in einer zu Beginn ausgeglichenen Partie zum Schluss deutlich mit 33:26 (14:12). Sarina Bischoff Jetzt kommentieren 27.09.2021, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kevin Lind (Mitte) überragte in der ersten Halbzeit. Der Gossauer erzielte zehn Treffer.

Benjamin Manser

Nach je einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden zum Start der NLB-Saison konnte Fortitudo Gossau am vergangenen Samstag sein Siegeskonto verdoppeln. Die Fürstenländer gewannen gegen Birsfelden verdient mit 33:26. Lukas Linde sagte nach dem Spiel:

«Wir wussten, dass ein Sieg her musste, nachdem wir bereits in der Vorbereitung gegen Birsfelden gewonnen hatten, damals jedoch eher knapp.»

Dies gelang seiner Mannschaft auch, obwohl es vor allem in der ersten Halbzeit nicht einfach war.

Lind und Niedermann überragend

Die erste Halbzeit gestaltete sich über weite Strecken ausgeglichen, wobei die Gäste aus Birsfelden in den ersten zwanzig Minute die Vorteile auf ihrer Seite hatten und immer wieder die Führung übernehmen konnten. «Der Start ins Spiel ist uns nicht gelungen», sagte Captain Cornel Bucher nach der Partie, «wir agierten teilweise überhastet und konnten so unsere Chancen nicht nutzen.» Obwohl die Gossauer in der Defensive solide standen und im Zusammenspiel mit Torhüter Lars Niedermann die Basler im Griff hatten, vermochten sie dies anschliessend im Angriff nicht in Tore und einen Vorsprung umzumünzen.

Davin Ammann kam in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel und erzielte am Ende sechs Treffer.

Benjamin Manser

Während im Tor der junge Lars Niedermann in der ersten Hälfte zehn Paraden zeigte und so massgeblich daran beteiligt war, dass sein Team nie ernsthaft in Rückstand lag, zeigte im Angriff Kevin Lind eine überragende Leistung. Er war Dreh- und Angelpunkt des Gossauer Offensivspiels und erzielte in den ersten 30 Minuten 10 der 14 Gossauer Treffer. Dies gelang ihm meist durch Einzelleistungen oder Würfe aus dem Rückraum, denn aus dem Zusammenspiel heraus, wollte beim Heimteam nicht viel funktionieren. So war es dann auch zu einem grossen Teil sein und Niedermanns Verdienst, dass die Ostschweizer zur Pause doch noch mit 14:12 in Führung lagen.

Besserer Zusammenhalt

«Die erste Halbzeit war mässig, den Grundstein für den Sieg haben wir in der zweiten Halbzeit gelegt», resümierte Bucher. Dies lag einerseits an der weiterhin guten Defensive, «in welcher jeder für den anderen einsprang und zur Hilfe kam», wie Linde sagte und andererseits an der verbesserten Angriffsleistung. So kam beispielsweise Davin Ammann besser ins Spiel, erzielte sechs Tore und entlastete damit Lind. Hinzu kam, dass sich nun auch weitere Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten und sich so aus der offensiven One-Man-Show ein Kollektiv entwickelte. «Wir haben diese Saison eine bessere Stimmung und ein grösseres Miteinander in der Mannschaft als letztes Jahr», meinte Linde, der zusammen mit Ammann und Lind beinahe die gesamte Spielzeit auf dem Feld stand. Dieses besser funktionierende Miteinander ist auch aus der Sicht seines Mitspielers Bucher ein zentraler Grund für den Sieg:

«Wir haben uns nach der durchzogenen ersten Halbzeit in der Pause nochmals gegenseitig angetrieben und gesagt, dass wir mehr zeigen müssen. »

Dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass die fast schon übliche Gossauer Baisse nach der Pause ausblieb.

Dank der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, war die Partie bereits zehn Minuten vor dem Ende beim 26:20 entschieden, denn Birsfelden war nicht in der Lage zu reagieren und die Gossauer hatten das Spiel im Griff. Dies ermöglichte Trainer Rene Ullmer am Ende auch die jüngsten Spieler seines Teams aufs Feld zu schicken und ihnen einige Einsatzminuten zu geben, um ihren Beitrag zu leisten.

Telegramm:

Fortitudo Gossau – Birsfelden 33:26 (14:12)

Buechenwald, 100 Zuschauer – Sr. Hasler/Hungerbühler.

Strafen: je sechsmal 2 Minuten gegen Gossau und Birsfelden.

Fortitudo Gossau: Niedermann/Kindler (1, ab 42.); Linde (3), Ham, Ammann (6), Bischofberger (1), Schiller (2), Bucher (2), Knauth (2/2), Rügge, Schneider (2), Zeller, Brülisauer J., Lind (13/3), Mosimann (1/1).

Birsfelden: Santeler/Tränkner (für 1 Penalty); Wilecke (2), Corzo (7/4), Reichmuth (4), Gomboso (2), Sala (3), Butt (1), Galvagno (1), Zwicky (2), Spring, Heinis (2), Meister (1), Stähelin, Koc (1), Heimberg.

Bemerkungen: Birsfelden vergibt 3 Penaltys; Gossau ohne Bamert (verletzt).