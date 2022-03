St.Otmars Ramon Hörler beendet nach der Saison seine Karriere

Handball Fertig Handball: St.Otmars Flügel Ramon Hörler setzt in Zukunft auf die zweite Karriere Mit 28 Jahren ist für St.Otmars Ramon Hörler nach dieser Saison Schluss mit Handball – die Gründe. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Geht nach dieser Saison neue Wege: St.Otmars Flügel Ramon Hörler. Bild: Michel Canonica

Ramon Hörler ist an einem Punkt angelangt, an dem schon so viele Schweizer Handballer vor ihm standen: Beruf oder Handball? Denn beides lässt sich auf der höchsten Ebene kaum mehr vereinbaren. Zu gross ist der Aufwand als Halbprofi in einem Umfeld, in dem der Sport die höchste Priorität geniessen sollte. Und zu klein sind die Möglichkeiten, sich im Beruf in Teilzeit ausreichend weiterzuentwickeln.

Der 28-jährige Appenzeller entschied sich deshalb Ende des vergangenen Jahres, seine Spitzensportkarriere nach der Saison zu beenden. «Wenn Handball nicht der Hauptberuf ist, muss schon vieles stimmen, damit sich der Aufwand lohnt», sagt der rechte Flügelspieler. Bei ihm sei das nun nicht mehr der Fall. «Die Begeisterung ist nicht mehr dieselbe wie vor einigen Jahren.»

Der ausschlaggebende Punkt sei aber das Studium, das er im Sommer abschliesse. Hörler absolviert das letzte Jahr des Masterstudiums «Finance» der Universität Liechtenstein in Vaduz. Sein Arbeitspensum von 40 Prozent bei einem Vaduzer Vermögensverwalter wird er nach Abschluss des Studiums auf 100 Prozent erhöhen. Unter das Kapitel Handball zieht der Linkshänder bewusst einen Schlussstrich.

«Ich habe niemandem zugesagt und möchte zuerst einmal herausfinden, ob ich es vermissen werde.»

Hörler startete gleich im ersten Jahr durch

Hörler bestreitet aktuell seine neunte NLA-Saison bei St.Otmar und ist damit hinter Dominik Jurilj der dienstälteste Akteur im Team. Die Spielzeit 2021/22 verlief für den ehrgeizigen Appenzeller vor allem zu Beginn zäh. Kontrahent David Fricker erhielt häufig den Vorzug. Doch zuletzt überzeugte Hörler mit neun Toren in zwei Partien. Das sich abzeichnende Ende scheint sich positiv auf die Leistungen auszuwirken.

«Ich kann befreit aufspielen und spüre keinen Druck mehr.»

St.Otmars Kadersituation entspannt sich allmählich In der NLA empfängt der TSV St.Otmar am Freitagabend um 19.30 Uhr den RTV Basel. Gegen den Tabellenvorletzten wäre alles andere als ein Sieg der St.Galler eine Enttäuschung. Vor allem, weil sich die Situation im Kader St.Otmars langsam entspannt. Zwar fallen Noah Haas, Frédéric Wüstner, Clemens Gangl und Vuk Lakicevic weiterhin aus, alle anderen trainierten jedoch wieder. Das freute auch Trainer Zoltan Cordas: «Erstmals seit drei Monaten gab es ein Sechs-gegen-sechs.»

Das erinnert an seine Anfangszeit bei St.Otmar, in der er als 18-Jähriger beim damaligen Spitzenteam aus St.Gallen durchstartete. Bereits in seiner ersten Saison als fester Bestandteil des Kaders 2014/15 nutzte er seine Chance und erkämpfte sich einen Stammplatz. Am Ende stand die Qualifikation für den Playoff-Final. «Wir hatten eine Riesenmannschaft mit Topspielern wie Martin Galia, Tomas Babak oder Jakub Szymanski», sagt Hörler.

Viel mehr beeindruckt habe ihn aber, wie ihn die gestandenen Spieler als 18-Jährigen aufgenommen hätten. «Ich habe mir keine Gedanken gemacht und war kaum nervös.» Die Erfolge in der Liga führten während zweier Jahre zu Europacupreisen nach Dänemark, Finnland, Schweden, Litauen und in die Slowakei. Diese bezeichnet Hörler heute als Highlights seiner Karriere. «Der Zusammenhalt war einzigartig. Zuerst spielten wir. Danach gingen wir geschlossen aus.»

Spellerbergs Ehrgeiz war ansteckend

Trotz Galia, Babak und Co. war es Bo Spellerberg, der Hörler am meisten beeindruckte. «Er brachte nach schwierigen Jahren den Erfolg zurück nach St.Gallen.» Spellerberg habe ihnen jeden Tag gezeigt, was es heisst, auf höchstem Niveau den Sport auszuüben. «Er wollte in jeder Übung gewinnen. Und wir wollten nicht gegen einen 40-Jährigen verlieren», beschreibt Hörler diese «schöne Zeit», die wegen Corona abrupt endete. Handballerisch und physisch seien sie auf einem Top-Niveau gewesen, so Hörler.

Mit seinem Positionskollegen David Fricker versteht sich Hörler seit jeher bestens. «Ich versuche, ihm zu helfen. Man ist nur so gut, wie sein Kamerad. Das wurde mir so beigebracht.» So hat er seinem potenziellen Nachfolger alles mitgegeben, was ihm einst gelehrt wurde. «Schade, dass David den Klub nun auch verlässt», sagt Hörler. Doch noch ist es nicht so weit. Das Gespann am rechten Flügel schreibt noch ein letztes Kapitel in Gelbschwarz.

