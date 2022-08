LC Brühl misst sich am Stadtwerkcup mit internationalen Teams.

Handball Ein Härtetest für den LC Brühl zum Start des internationalen Stadtwercups Die Handballerinnen des LC Brühl treffen am eigenen Stadtwerkcup auf starke Konkurrenz. Nach nur zwei Vorbereitungswochen spielen sie am Freitag zum Auftakt gegen Dijon. Fritz Bischoff 11.08.2022, 22.13 Uhr

Tabea Schmid (links) ist nach einem Jahr in Frankreich nach St.Gallen zurückgekehrt. Bild: Alexander Wagner

Ab Freitag bis Sonntag misst sich der LC Brühl in der Sporthalle Kreuzbleiche mit drei internationalen Frauenhandballteams am traditionsreichen Stadtwerk-Cup. Zur 36. Auflage treten Dijon aus Frankreich, Ringkøbing aus Dänemark und Metzingen an. Die deutschen Vorjahressiegerinnen sind mit zwei in St.Gallen bestens bekannten Gesichtern zu Gast.

Werner Bösch kehrt in die Kreuzbleiche zurück

Trainiert werden die Süddeutschen seit dieser Saison von Werner Bösch, dem früheren Meistercoach des LC Brühl und letztjährigen Trainer des Männer-Nationalliga A-Aufsteigers HSC Kreuzlingen. Zudem steht seit dieser Saison bei Metzingen die Schweizer Internationale Lea Schüpbach im Tor. Ein weiteres Wiedersehen gibt es auch im dänischen Team, das vom ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Jesper Holmris gecoacht wird.

An den bisherigen 35 Austragungen des St.Galler Turniers spielten Teams aus 14 verschiedenen Ländern mit. Den internationalen Anstrich des Auftakts in die neue Saison unterstreicht auch die Tatsache, dass in diesem Jahr in den vier Teams Spielerinnen aus 14 verschiedenen Nationen dabei sind.

Erste Standortbestimmung für St.Gallerinnen

Sich in diesem internationalen Feld bestätigen zu können, ist das Ziel des LC Brühl, der im vergangenen Jahr nicht über den letzten Platz hinauskam. «Sicher wollen wir besser abschneiden. Für uns ist das Turnier aber vor allem eine erste Standortbestimmung nach nur zwei Wochen gemeinsamer Saisonvorbereitung», sagt Tabea Schmid. Für die Mörschwilerin, die am Sonntag ihren 19. Geburtstag feiern kann, ist der diesjährige Stadtwerk-Cup ein besonderer. Denn vor einem Jahr bestritt sie das Turnier mit Achenheim Truchtenheim. Bei den Elsässerinnen bestritt die Schweizer Internationale in der zweithöchsten französischen Liga die vergangene Saison.

Tabea Schmid will ihre Erfahrung einbringen

Nun ist die Defensivspezialistin und Kreisspielerin wieder zurück bei ihrem Stammverein. «Obwohl ich immer noch eine der jüngsten Spielerinnen bin, habe ich an Erfahrung gewonnen. Diese will ich nun in mein Team einbringen», so die angehende Studentin an der Pädagogischen Hochschule. Unter Erfolgsdruck stehen die Gastgeberinnen nicht, denn die erste Partie am Freitag gegen Dijon wird ihre erste in der neuen Saison sein.