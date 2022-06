Handball: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum TSV St.Otmar

Handball «Die Zuzüge sollten uns helfen, schnelleren Handball zu spielen»: Der TSV St.Otmar drückt in der Saisonvorbereitung aufs Tempo Die Kaderplanung ist abgeschlossen. Nun bereiten sich die St.Galler auf die Handballsaison vor. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

St.Otmars Topskorer Ariel Pietrasik (links) dürfte auch in der kommenden Saison eine Hauptrolle einnehmen. Bild: Michel Canonica

Etwas mehr als einen Monat ist es her, als die Handballsaison 2021/2022 für St.Otmar endete. Die St.Galler forderten den späteren Vizemeister Pfadi Winterthur zwar bis aufs Letzte, mussten aber nach der Niederlage im entscheidenden fünften Spiel die Segel streichen.

Was bleibt, sind trotz des Ausscheidens die überdurchschnittlichen Leistungen im Playoff-Viertelfinal – vor allem in den Heimspielen. Da war aber auch das Verletzungspech, das St.Otmar begleitete, und eine leichtfertig vergebene Topplatzierung in der Hauptrunde. In der Zwischenzeit haben sechs Spieler den Verein verlassen, fünf neue sind dazugestossen. Ein Überblick in Fragen und Antworten.

Der Königstransfer St.Otmars heisst Marian Zernovic und ist slowakischer Nationalgoalie. «Nach dem Abgang von Aurel Bringolf waren wir gefordert», sagt Sportchef Andy Dittert. Auf Papier ist den St.Gallern ein Transfercoup gelungen. Der 30-jährige Zernovic ist ein Torhüter internationalen Formats, wurde 2019 vom slowakischen Verband als Handballer des Jahres ausgezeichnet.

Auch in dieser Saison wurde der Goalie von Ferencvaros Budapest ins Team des Jahres gewählt. Neben Zernovic wird für den rechten Rückraum Linkshänder Sadok Ben Romdhane von den Kadetten Schaffhausen für ein Jahr ausgeliehen. Des Weiteren bilden der ebenfalls leihweise verpflichtete Olufemi Onamade von GC Amicitia und der Österreicher Marijan Rojnica das neue Paar auf Rechtsaussen. Links wird neu Andrin Schneider von Fortitudo Gossau Stammkraft Severin Kaiser herausfordern.

Sechs Abgängen stehen fünf Neuzugänge gegenüber. In der Garderobe wird sich somit einiges verändern. Vor allem Goalie Aurel Bringolf und Vizecaptain Ramon Hörler nahmen in dieser Hinsicht eine bedeutende Rolle ein. Der grosse Umbruch bringt aber auch die Chance mit sich, eine neue Gruppendynamik zu entfachen sowie eine neue Hierarchie entstehen zu lassen.

Fest steht: Das Kader wurde nach dem Geschmack der Entscheidungsträger Dittert und Zoltan Cordas zusammengestellt. In der Offensive werden weiterhin Andrija Pendic, Ariel Pietrasik und Dominik Jurilj tonangebend sein. Auch die Kreisläufer Antonio Juric und Benjamin Geisser sind bestens mit dem Cordas-Handball vertraut. Mit dem zusätzlichen Linkshänder Ben Romdhane dürfte das Spielsystem flexibler werden. Durch die Zugänge auf den Aussenpositionen erhofft sich Dittert zudem mehr Möglichkeiten im Tempospiel.

«Die Zuzüge sollten uns helfen, schnelleren Handball zu spielen.»

Im Positionsangriff brillierte St.Otmar in der vergangenen Saison mit der zweitbesten Torausbeute nach Meister Schaffhausen.

Andrija Pendic ist Captain und Kopf der Mannschaft. Bild: Donato Caspari

Eine Woche nach Meisterschaftsende nahmen die St.Galler Handballer das Training bereits wieder auf. Zwischendurch gab es dann nochmals eine Woche Verschnaufpause. So richtig lanciert wird die Vorbereitung dann nach der vierwöchigen Trainingspause im Sommer.

Am 25. Juli ist der Trainingsauftakt. Dann werden auch alle Neuzugänge mit an Bord sein. Während der Ferien erhalten die Handballer einen individuellen Trainingsplan. Pro Woche stehen während der Vorbereitung jeweils sieben Einheiten auf dem Programm, seien diese im Kraft-, Ausdauer- oder im handballspezifischen Bereich.

Der wichtigste Fixpunkt in der Vorbereitung ist das einwöchige Trainingslager der St.Galler Ende August in Bosnien mit der damit verbundenen Teilnahme am Traditionsturnier in Doboj. Dort trifft St.Otmar in mindestens vier Partien auf internationale Spitzenteams vom Balkan. «Das ist eine extrem wichtige Woche für uns», sagt Dittert.

Er meint damit sowohl die handballerische Entwicklung als auch den Prozess der Teambuilding. Des Weiteren absolviert St.Otmar Testspiele gegen Möhlin am 4. August, gegen Bregenz am 10. und am 18. August sowie gegen Fortitudo Gossau am 12. August.

Neu ist René Wyler von Appenzellerland Sport zuständig für die Athletik der St.Galler Handballer. Zuletzt verantwortete Pascal Kaiser mit seiner PK Coaching diesen Bereich. «Wir wollten einen neuen Input setzen», sagt Dittert. Naheliegend ist, dass St.Otmar aufgrund der vielen Verletzten eine Änderung anstrebte

Wyler, der aktuell vor allem als Trainer von Simon Ehammer in aller Munde ist und sich mit weiteren Spitzensportlern aus diversen Sparten einen Namen machte, kümmert sich nun zweimal die Woche während zwei Stunden um die Physis der Handballer. Zudem stellt er für das tägliche Training ein Athletik- und Ausdauerprogramm zusammen, an dem sich die St.Galler orientieren.

«Wir erhoffen uns Prozesse, die uns Nachhaltigkeit gewährleisten. Über die Qualität von René Wyler müssen wir nicht diskutieren», sagt Dittert, der um die Jahrtausendwende als St.Otmar-Spieler bereits mit Wyler zusammenarbeitete. Erstes Ziel dürfte es sein, die Verletzungen zu reduzieren.

Clemens Gangl, der nach einem Kreuzbandriss an seiner Rückkehr auf das Feld arbeitet, ist der einzige Spieler, der noch nicht einsatzfähig ist. Der österreichische Kreisläufer dürfte jedoch spätestens zum Meisterschaftsbeginn am 1. September wieder fit sein – und damit die Mannschaft komplettieren.

Fakt ist, dass mit Andy Schmid der beste Schweizer Handballer zu Kriens-Luzern wechselt. Auch Pfadi Winterthur verpflichtet mit Viran Morros einen Top-Mann. Meister Kadetten Schaffhausen dürfte jedoch erneut nur schwer zu stoppen sein. Der Anspruch von St.Otmar muss es dennoch sein, unter den besten fünf Mannschaften präsent zu sein.

