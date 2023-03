Fortitudo Gossau gewinnt in der Handball-NLB gegen Birsfelden.

Handball Die Oldies führen Fortitudo Gossau mit Paraden und Toren zum Sieg gegen Birsfelden Der TSV Fortitudo Gossau gewinnt in der NLB gegen Birsfelden mit 32:31. Goalie Gabor Busa und Flügel Michael Knauth treten dabei besonders in Erscheinung. Fritz Bischoff 06.03.2023, 18.46 Uhr

Auch mit 40 Jahren trifft Michael Knauth zuverlässig. Bild: Benjamin Manser

«Jetzt kannst du wieder einmal die Oldies loben», sagte Gabor Busa, der Goalie von Fortitudo Gossau, nach dem 32:31-Zittersieg in der NLB-Partie gegen Birsfelden.

Damit sprach der 35-jährige als zweitältester seines Teams die Tatsache an, dass er mit seinen 14 erfolgreichen Interventionen und insbesondere seiner letzten Abwehraktion in der tiefen rechten Ecke zwei Sekunden vor dem Ende, ganz wesentlich zum achten Saisonsieg der Gossauer beigetragen hatte. Noch fünf Jahre älter als Busa – nämlich bereits 40-jährig – ist Michael Knauth. Mit seinen sieben Toren, davon vier souverän verwertete Penaltys, zeigte der Vorarlberger seine vergangenen Stärken als ehemaliger Internationaler und sein aktuelles Können als Oldie auf.

Seiner Erfahrung war es am Ende auch zuzuschreiben, dass er 28 Sekunden vor dem Ende einen am Kreisspieler Simon Bamert verschuldeten Penalty zum 32:31-Siegtreffer verwerten konnte. «Im Hinblick auf den weiteren Meisterschaftsverlauf und im Kampf gegen den Abstieg war unser Sieg gegen den Zweitletzten der Rangliste extrem wichtig. Das war harte Arbeit und viel Kampf des gesamten Teams», lobte Busa und schloss in sein Lob auch die 18- und 19-jährigen Youngsters Jan Brülisauer und Simon Locher ein. Es war ihm aber auch nicht entgangen, dass die Leistung seiner Mannschaft in den ersten 30 Spielminuten unbefriedigend und damit zum Teil ganz einfach schwach war.

Zwischenspurt dank Busas Paraden

Mit dem 15:18-Rückstand zur Pause standen für die zweite Halbzeit trotzdem noch alle Möglichkeiten offen. Die erhoffte Steigerung der Gossauer stellte sich ein. Die Fehler der Basler nutzend gelang in der 40. Minute der 21:21-Ausgleich. Schon fünf Minuten später führten die Gastgeber vor allem dank den Abwehrkünsten von Busa 25:21. Doch damit war die Vorentscheidung nicht gefallen. Birsfelden rappelte sich auf und kam mehrmals wieder zum Ausgleich. Der letzte Gleichstand war das 31:31, ehe dann der erzitterte und erkämpfte 32:31- Sieg von Fortitudo feststand.