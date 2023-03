St.Otmar gewinnt das Handballderby gegen HSC Kreuzlingen.

Handball Derbysieg in Kreuzlingen: St.Otmar ist im Osten die Nummer eins und bangt um Dominik Jurilj Die St.Galler Handballer gewinnen auch das dritte Ostschweizer NLA-Derby. In Kreuzlingen setzen sie sich mit 31:29 (15:14) durch. Allerdings verletzt sich Dominik Jurilj bei seiner letzten Aktion Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 17.03.2023, 23.51 Uhr

Dominik Jurilj erzielt in Kreuzlingen acht Tore. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Der Jubelschrei blieb St.Otmars Trainer Zoltan Cordas im Halse stecken. Kurz zuvor hatte Dominik Jurilj zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene mit seinem achten Treffer das spielentscheidende Tor zum 30:27 erzielt. Doch bei der Landung nach dem Sprungwurf knickte der Rückraumspieler mit dem rechten Fuss um und blieb am Boden liegen. Die Diagnose steht noch aus. Der St.Galler Physiotherapeut verlor keine Zeit, bandagierte den Fuss sofort ein und kühlte das Gelenk mit einer Packung Eis.

Fehlen Jurilj und Pietrasik gegen Kriens-Luzern?

Es sind solche Szenen, die vor dem Playoff in knapp drei Wochen eigentlich verhindert werden sollen. «Wir möchten endlich einmal in Topbesetzung antreten», sagte Benjamin Geisser nach der Partie. Mit Ariel Pietrasik fällt bereits der beste Rückraumschütze der St.Galler verletzt aus. Die Zeit bis zum Playoff wird knapp. Nicht auszudenken, müssten die St.Galler gegen Kriens-Luzern ohne ihre zwei besten Werfer antreten.

In Kreuzlingen zeigte Jurilj einmal mehr seine Klasse aus der Distanz. Immer wieder nutzte er seine Freiheiten und warf den Ball scheinbar spielerisch leicht ins gegnerische Tor. Ebendiese Durchschlagskraft aus dem Rückraum ging den Kreuzlingern über weite Strecken des Spiels ab. Einzig Valon Dedaj mit sechs und später Bruno Kozina mit fünf Treffern strahlten aus der Rückraummitte Torgefahr aus.

Plötzlich sieben Tore Vorsprung

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der St.Otmar meistens in Front lag, zogen die Gäste im zweiten Durchgang das Tempo an. Während hinten Marian Zernovic zwischenzeitlich das Tor zunagelte, trafen vorne Jurilj, Kreisläufer Benjamin Geisser und Regisseur Andrija Pendic nach Belieben. Knapp zehn Minuten vor Schluss stand es 25:18 für St.Otmar.

Doch allzu siegesgewiss schlichen sich beim Favoriten aus St.Gallen plötzlich vermeidbare Fehler ein. Die Thurgauer kämpften sich nochmals bis auf zwei Tore heran. Doch in den entscheidenden Momenten zeigte sich die Abgezocktheit der Gelb-Schwarzen. «Sie haben es dann clever gespielt», sagte Kreuzlingens Trainer Heiko Grimm. Die Niederlage gelte es rasch abzuhaken. «Wir haben ohnehin nur das Playout gegen Basel im Kopf. Darauf bereiten wir uns bestmöglich vor.» Derbyniederlage hin oder her.

Telegramm:

Kreuzlingen – St.Otmar 29:31 (14:15)

Egelsee – 400 Zuschauer – Sr. Hardegger/Hardegger.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen. 2-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Kreuzlingen: Berisha (3 Paraden)/Marinovic (3 P.); Gonschor (4/2), Brezina, Lutz (1), Dedaj (6), Bär (1), Heim (1), Fricker (3), Kun (2), Ramosaj, Kavcic (3), Mirdita (1), Kozina (5), Drilon Tahirukaj, Drenit Tahirukaj (2).

St.Otmar: Zernovic (12 Paraden); Pendic (5/2), Geisser (8), Ben Romdhane, Jurilj (8), Schramm (6), Kaiser, Gangl (1), Juric, Schneider (2), Kürsteiner, Rojnica (1), Onamade.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Pietrasik. – Verhältnis vergebener Penaltys: 0:1.