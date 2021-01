Handball Der Traum vom olympischen Final: Junge St. Galler Schiedsrichter stehen schon zum dritten Mal an einer WM im Einsatz Am Mittwoch beginnt in Ägypten das weltweit wichtigste Handballturnier: Erneut dabei sind Morad Salah und Arthur Brunner. Daniel Good 13.01.2021, 05.00 Uhr

Würde die Schweizer Nationalmannschaft so gut spielen wie die beiden pfeifen, wäre sie Dauergast an der WM. Wegen der Coronafälle in den Teams der Tschechen und der USA sind sie in Ägypten nun aber trotzdem mit von der Partie. Zum ersten Mal seit 1995.

Wesentlich besser stehen im internationalen Vergleich Morad Salah und Arthur Brunner da. Die St. Galler Schiedsrichter bestreiten bereits ihre dritte Elite-WM, obwohl sie immer noch zu den Jüngsten ihrer Gilde zählen.

Die Chance auf den Einsatz im olympischen Final

Morad Salah

Salah ist 31-jährig, Brunner ein Jahr jünger. Die Alterslimite für Spitzenschiedsrichter ist bei 50 Jahren angesetzt. Das Ostschweizer Duo könnte noch lange im Einsatz stehen. Selbst das Leiten eines olympischen Finals ist möglich. Aber Salah und Brunner sind Amateure im Profimodus. Unisono sagen die beiden:

«Es wird immer herausfordernder, den Beruf und die Rolle als Schiedsrichter unter einen Hut zu bringen.»

Für die WM sind sie nun drei Wochen weg, die Spiele der Champions League finden nur noch unter der Woche statt. «Für Ferien mit der Familie und Freizeit bleibt nicht mehr viel Zeit», sagt Salah, der für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) in der Region St. Gallen tätig ist. Brunner arbeitet als Gerichtsschreiber am Bundesgericht in Lausanne.

Arthur Brunner

Am Sonntag flogen die Ostschweizer nach Kairo. Vor der Abreise mussten sie sich für fünf Tage in Selbstisolation begeben. Nach der Ankunft gab es zwei weitere Coronatests. Die Regeln sind streng. «Wir dürfen uns nur in der ‹WM-Blase› bewegen, also im Hotel und den Spielhallen, und auch dort nur sehr eingeschränkt», sagt Brunner.

Die Halbfinals im Visier

Wie stets an einem Grossanlass wollen sich Salah und Brunner in Ägypten für die letzten vier Partien des Turniers empfehlen. «Das ist immer der Traum, aber liegt nicht ausschliesslich in unserer Hand. Sondern ist auch von vielen politischen und situativen Faktoren abhängig. Wir hoffen jedenfalls, dass wir für wichtige Spiele aufgeboten werden», so Brunner.

An der WM 2021 geht es für Salah und Brunner auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele diesen Sommer in Tokio. Auf dem Radar des Weltverbandes stehen sie seit längerem. «Ob es schon für Tokio reichen wird, hängt wohl auch stark davon ab, wie diese WM für uns läuft», sagt Salah.

Die Verbände müssen sich besser um sie kümmern

Trotz der Vielfachbelastung und der geringen Entschädigung denken Salah und Brunner nicht an einen Rücktritt. Obschon eine substanzielle Reduktion ihrer Berufspensen aus finanziellen Gründen nicht möglich ist.

«Deshalb müssen sich die Verantwortlichen in den nationalen und internationalen Verbänden auf jeden Fall Gedanken machen, ob und wie sie ihren Topschiedsrichtern ein Umfeld schaffen, das mit der ‹Spitzenschiedsrichterei› vereinbar ist», sagen die beiden.

Freunde am Hobby ist viel wert, aber nicht alles.