Handball Der LC Brühl bezwingt den HSC Kreuzlingen und steht im Playoff-Final: Es ist ein Sieg der Abgeklärtheit und jugendlicher Frische Der Titelverteidiger LC Brühl gewinnt mit 24:20 auch den zweiten Playoff-Halbfinal der NLA-Handballerinnen gegen den HSC Kreuzlingen und trifft im Final auf den LK Zug. Fritz Bischoff 01.05.2021, 23.08 Uhr

Die Brühler Handballerinnen jubeln über den Einzug in den Playoff-Final. Mario Gaccioli

Für die Handballerinnen des LC Brühl lebt der Traum der Titelverteidigung weiter. Nachdem sie im ersten Halbfinal-Playoff-Spiel gegen den HSC Kreuzlingen den 28:27-Sieg erst in der Verlängerung erkämpft hatten, waren sie im zweiten Vergleich mit den Thurgauerinnen das bessere Team. Wohl war ihr 24:20-Auswärtssieg ein Erfolg mit Höhen und Tiefen, am Ende jedoch verdient. So hatte der HSC Kreuzlingen auch im 13. Vergleich mit dem Rekordmeister das Nachsehen. Trotzdem war die Meisterschaft 2020/2021 für den HSC die beste und erfolgreichste seiner Vereinsgeschichte. Noch nie war bisher das Vordringen in den Playoff-Halbfinal möglich geworden. So war denn auch die Trainerin Kristina Ertl-Hug nach der Playoff-Halbfinal-Niederlage enttäuscht, doch auch stolz auf ihr Team.

«Wir haben in dieser Saison den Anschluss an die Spitzenteams geschafft und eine gute Visitenkarte abgegeben. Ich bin stolz auf mein Team. Dass es zur Finalqualifikation nicht gereicht hat, ist wohl auch damit verbunden, dass es mir kadermässig an Alternativen gemangelt hat.»

Drei strake Brühler Phasen

Stolz auf sein Team war nach der Finalqualifikation auch Brühls Trainer Nicolaj Andersson. «Beide Partien gegen Kreuzlingen waren emotional und sportlich Begegnungen mit Höhen und Tiefen. Aber am Ende hat mein junges Team mit zahlreichen unerfahrenen Spielerinnen mit viel Aufopferung und Kampf seine Stärken ausspielen können. Das gibt Zuversicht für die verdiente Finalqualifikation.»

Seine Zuversicht schöpft der Däne wohl auch aus dem Spielverlauf am Bodensee. Die St.Gallerinnen hatten drei entscheidend starke Phasen. Zu Beginn legten sie 3:0 vor, nach dem 11:11 zur Pause starteten sie innerhalb von sechs Minuten zur 15:11-Führung und schliesslich überzeugten sie auch wieder in der Schlussphase nach dem 17:17 Mitte der zweiten Halbzeit. «Da zahlte sich unsere gute Einstellung gegen taktische Variante unserer Gegnerinnen mit sieben Feldspielerinnen anzugreifen aus», stellte Nicolaj Andersson fest. Dabei hatte er wohl die Spielphase vom 18:17 bis zum 22:17 im Kopf, als die Brühlerinnen dreimal ins leere Tor der Thurgauerinnen trafen. Das schnelle Umschalten von der überzeugenden und kämpferischen Defensive mit einer stark aufspielenden Torhüterin Sladana Dokovic im Rücken in die schnelle Offensive war ein grosser Pluspunkt der St.Gallerinnen. Dazu kam, dass ihr Trainer trotz der Jugendlichkeit seines Kaders allen Spielerinnen Einsatzzeit und damit Vertrauen gab. Dies war ein mitentscheidender Grund für den schliesslich deutlichen Sieg.

Katarina Simova (links), eines der aufstrebenden Talente der Brühlerinnen. Mario Gaccioli

Früher Ausfall von Maria Olsovska

Gegen den HSC Kreuzlingen sprach schon früh der Ausfall von Maria Olsovska. Die mittlere Rückraumspielerin verletzte sich bereits in der dritten Minute bei einer Verteidigungsaktion und konnte danach nicht mehr spielen. «Diesen frühen Ausfall konnten wir nicht kompensieren. Unser Spielplan geriet so zur Makulatur», stellte Kristina Ertl-Hug fest. Trotz allem waren die Gastgeberinnen für die Gäste ein hartnäckiger und unangenehmer Gegner. Wohl führten sie während der gesamten Partie nie, doch verkürzten sie ihre Rückstände immer wieder und glichen das Geschehen auch resultatmässig phasenweise wieder aus. Am Ende entschied jedoch die teammässige Ausgeglichenheit und die Qualität einzelner Spielerinnen zu Gunsten des LC Brühl. Dass mit Tabea Schmid, Malin Altherr und Katarina Simova drei noch nicht zwanzigjährige Spielerinnen 13 der 24 Brühler-Treffer erzielten, war aussergewöhnlich. Gelingt es ihnen im Playoff-Final gegen den LK Zug ihre Leistungsvermögen noch konstanter zu halten, ist die Titelverteidigung nicht nur ein Traum, sondern eine realistische Möglichkeit. Sämtliche Finalspiele werden ab dem 18. Mai 2021 in Winterthur gespielt.

Telegramm

Frauen. NLA. Zweiter Playoff-Halbfinal (best of 3). Kreuzlingen - Brühl 20:24 (11:11). - Schlusstand: 0:2. - Brühl trifft im im Final auf den LK Zug.

Kreuzlingen – Brühl 20:24 (11:11)

Sporthalle Egelsee – 50 Zuschauer – Sr. Henning/Meier.

Strafen: 5 x 2 Minuten gegen Kreuzlingen und 6 x 2 Minuten gegen Brühl.

Kreuzlingen: Wörner/Federau; Singer-Duhanaj, Mayer (2), Skoricova (6/4), Tissekker (2/2), Klein, Weidmann (3), Rothacker, Marku (3), Gulyas (2), Lischka, Olsovska, Heinstadt, Novotna (2).

Brühl: Dokovic/F.Schlachter; Ackermann, Simova (2), Brunner, Pavic (4/1), Stacher, Altherr (3), Gutkowska (4/2), Schnyder, Schmid (8), M.Schlachter, Lüscher (3).

Bemerkungen: Brühl ohne die verletzten Fudge, Betschart, Tomasini, Forizs. Kreuzlingen vergibt zwei und der LC Brühl drei Penaltys.