Handball: St.Otmar fällt noch auf den siebten Rang zurück.

Handball Das Worst-Case-Szenario ist eingetreten: St.Otmar fällt auf Rang sieben zurück Die St.Galler NLA-Handballer verlieren bei den Kadetten Schaffhausen 25:35 (15:18) und treffen nun im Playoff auf Pfadi Winterthur. Ives Bruggmann, Schaffhausen Jetzt kommentieren 08.04.2022, 22.47 Uhr

Kam nicht auf Touren: St.Otmars Topskorer Ariel Pietrasik (rechts). Bild: Tobias Garcia

Vor dem letzten Spieltag der NLA-Hauptrunde standen die Handballer St.Otmars noch auf Rang fünf – danach ist es Platz sieben. Damit ist das Worst-Case-Szenario, der schlechteste aller denkbaren Fälle eingetreten: Die St.Galler treffen im Playoff-Viertelfinal auf Pfadi Winterthur, das Zweiter wurde – und nicht auf Wacker Thun. Die Chancen auf ein Vorstossen in den Playoff-Halbfinal sind somit auf ein Minimum gesunken. Doch im Playoff gelten eigene Gesetze, die Best-of-five-Serie muss zuerst gespielt werden.

Das sieht auch Co-Trainer Andy Dittert so. Auch wenn er sagt:

«Der Heimvorteil, die Kadergrösse und das Momentum sprechen für Pfadi.»

Für die St.Galler gilt es nun, in den verbleibenden knapp zwei Wochen bis zum ersten Viertelfinalspiel die Kräfte zu bündeln. Bei Kreisläufer Benjamin Geisser sollte die Zeit reichen, bei Defensivspezialist Frédéric Wüstner wird es knapp.

Rekordverdächtige 30 Fehlwürfe

So oder so: Im Vergleich zur Partie in Schaffhausen muss eine deutliche Steigerung her. Die St.Galler produzierten zu viele Fehlwürfe und Fehlzuspiele. Alleine Topskorer Ariel Pietrasik verwarf zwölf Mal. Insgesamt waren es bei St.Otmar am Ende gar 30 Fehlversuche. Dazu kam, dass die Deckung zu keinem Zeitpunkt der Partie Zugriff auf die Schaffhauser Offensive bekam. So gerieten die St.Galler schnell auf die Verliererstrasse.

Die Kadetten, die in Bestbesetzung antraten, zeigten, weshalb sie sich in der NLA-Tabelle mit grossem Vorsprung den ersten Platz sicherten und der grosse Favorit auf den Meistertitel sind. Vor allem der 35-jährige Spanier Joan Cañellas liess seine Weltklasse mehrmals aufblitzen. Von Müdigkeit nach dem erfolgreichen Viertelfinaleinzug in der European Handball League keine Spur. In nichts nach stand Cañellas der Schweizer Nationalspieler Samuel Zehnder. Der 22-jährige linke Flügel brillierte mit gewaltiger Sprungkraft und sehenswertem Wurfrepertoire. Einzig vom Penaltypunkt versagten ihm zweimal die Nerven.

Pilipovic lässt St.Otmar verzweifeln

Die Defensive um die beiden Goalies Ignacio Biosca und Kristian Pilipovic stellte an diesem Abend aber selbst die namhafte Offensive in den Schatten. Vor allem Pilipovic brachte die St.Galler Schützen in der zweiten Halbzeit zur Verzweiflung. Zwischenzeitlich hielt der Österreicher über 70 Prozent aller Bälle. Am Ende kam er auf acht Paraden. So ergab sich im zweiten Durchgang eine wenig ansehnliche Partie. Vorne scheiterten die Gäste am Goalie, die darauffolgenden Gegenstösse vergrösserten den Abstand zwischen den beiden Teams zusehends. Dass sich St.Otmars Trainer Zoltan Cordas bereits in der 38. Minute gezwungen sah, sein drittes und letztes Time-out zu nehmen, liess nichts Gutes erahnen. Und so kam es auch. Die Kanterniederlage zeichnete sich immer deutlicher ab: Vom 17:24 über das 19:27 bis hin zum 20:30 in der 50. Minute. Man wurde dabei das Gefühl nicht los, dass sich die St.Galler nicht mit letztem Einsatz entgegenstellten.

Telegramm:

Kadetten SH – St.Otmar 35:25 (18:15)

435 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Kadetten. 2-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Kadetten Schaffhausen: Biosca (7 Paraden)/Pilipovic (8P.)/Hottinger (2 P.); Waldvogel, Zehnder (8/1), Küttel (2), Cañellas (6), Schmidt (3), Schopper, Bartok (2), Novak (1), Lier (3), Gerbl (5), Markovic (2), Schelker (1), Herburger (2).

St.Otmar: Bringolf (5 P.)/Perazic (4 P.); Hörler (2), Fricker, Gwerder (2), Pendic (4/1), Lakicevic, Jurilj (3), Haas (1), Pietrasik (7), T. Dittert, Juric (6), Weber.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Geisser, Kaiser, Gangl, Maros und Wüstner (alle verletzt).

