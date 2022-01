Brühler Handballerinnen verlieren nach Niederlage Tabellenführung

Handball Brühler Handballerinnen verlieren gegen Zug – es wird noch enger an der Tabellenspitze Die Handballerinnen des LC Brühl verlieren gegen LK Zug das NLA-Spitzenspiel mit 34:36 und müssen den ersten Platz abgeben. Fritz Bischoff 30.01.2022, 18.16 Uhr

Kinga Gutkowska erzielte zwei Treffer für Brühl. Bild: PD

Die ersten beiden Saisonvergleiche mit dem Meister LK Zug hatte der LC Brühl mit dem 30:24 im Supercup und dem 31:28 in der Meisterschaftsvorrunde noch für sich entschieden. Doch im dritten Vergleich realisierten nun die Handballerinnen aus der Zentralschweiz in St.Gallen einen umkämpften 36:34-Erfolg. «Im Vergleich zu den beiden Niederlagen war mein Team viel eingespielter als in der ersten Saisonhälfte. Wir sind aber noch lange nicht dort, wo wir hinwollen», sagte Zugs Trainer Christoph Sahli.

Ebenfalls nicht dort, wo er hinwill, ist Brühls Trainer Nicolaj Andersson mit seiner Equipe. «Es kann nicht sein, dass wir 36 Treffer kassieren. Da erkannte ich zu wenig Bereitschaft zum Kampf und bedingungslosen Einsatz.»

Zu viele Fehler, zu viele Gegentreffer

Doch so mangelhaft war die Leistung der Brühlerinnen in den 60 Spielminuten gar nicht. Eine Schwäche, die sich über die gesamte Spielzeit hinweg manifestierte, war die zu hohe Anzahl an Fehlern. Mit 16 Unzulänglichkeiten war die Quote doppelt so hoch wie beim Gegner. Ebenso schwer wog die Tatsache, dass die defensive Leistung – inklusive jene der Torhüterin – nicht passte. «Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir nicht bereit, den Kampf mit dem Gegner aufzunehmen. Dazu kam das schlechte Rückzugsverhalten nach einem abgeschlossenen Angriff», sagte Brühls mit zehn Treffern erfolgreichste Werferin Laurentia Wolff.

Die 18-Jährige, die auf diese Saison von GC Amicitia Zürich in die Ostschweiz gewechselt hat, war im Angriff die treibende Kraft und versuchte mit ihrer offensiven Verteidigungsarbeit die Angriffe der Zugerinnen frühzeitig zu stören. Es gelang nur bedingt.

Zeitweise mit sechs Toren im Hintertreffen

Bis kurz vor der Pause (17:20) war der Spielverlauf ein spannender und ausgeglichener mit wechselnden Führungen – ohne dass ein Team jeweils mit mehr als zwei Treffern vorne lag. Der Dreitorevorsprung der Gäste entstand in der letzten Spielminute vor der Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Zugerinnen – auch dank grosszügig zugesprochener Penaltys – ihren Vorsprung schnell auf sechs Treffer zum 25:19 ausbauen. Doch das Heimteam arbeitete sich wieder heran und kam in der 47. Minute zum Anschlusstreffer. Der Ausgleich gelang jedoch nicht.

«Zug behielt in der Schlussphase die Nerven», sagte deshalb Wolff. Weil Nottwil gegen Thun 29:21 siegte, musste Brühl den ersten Tabellenplatz an die Luzernerinnen abgeben, und Zug als drittklassierte Mannschaft weist auf die St.Gallerinnen bei zwei weniger ausgetragenen Partien nur noch einen Punkt Rückstand auf. Es herrscht also ein grosses Gedränge an der NLA-Spitzen der Frauen.

Brühl – Zug 34:36 (17:20)

Kreuzbleiche – 250 Zuschauer – Sr. Capoccia/Jucker.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Brühl und 3-mal 2 Minuten plus Disqualifikation von Schürmann (58.) gegen Zug.

Brühl: Dokovic (2 Paraden) /Schlachter (9); Kernatsch (2), Brunner, Pavic (6), Ackermann (2), Altherr (6), Wolff (10/6), Lüscher, Gutkowska (2), Hess (4), Cutura, Forizs, Baric (2), Simova.

Zug: Ligue (7 Paraden)/Abt (0); Käppeli (2), Tschamper, Schürmann, Scherer (3/1), Stutz (5/2), Heinzer (9/3), Zaivan (8), Estermann (4), Steinmann (1), Eugster (3), Bächtiger (1).

Bemerkungen: Brühl vergibt 2 Penaltys, Zug 3.

NLA. Tabelle: 1. Spono Nottwil 11/19. 2. Brühl 13/19. 3. Zug 11/18. 3. 4. Yellow Winterthur 9/12. 5. Kreuzlingen 12/12. 6. Thun 13/9. 7. Herzogenbuchsee 11/3. 8. GC Amicitia 12/0.