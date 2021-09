HANDBALL Brühl startet nach dem Sieg im Supercup zum Steigerungslauf – Goalgetterin Katarina Simova sagt: «Alles kann sich verbessern» Am Samstag beginnt für den Rekordmeister aus St.Gallen mit dem Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich die NLA-Saison. Daniel Good Jetzt kommentieren 03.09.2021, 11.55 Uhr

Die St.Gallerin Katarina Simova trifft im Handball-Supercup der Frauen gegen den Doublegewinner Zug neunmal. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Im Handball sind die Ostschweizer Frauen eine Macht. 31 Meisterschaften stehen im Palmarès des LC Brühl. Diese Vormachtstellung soll in dieser Saison fortgesetzt werden. Mit dem Gewinn des Supercups haben die St.Gallerinnen ein erstes Zeichen der Stärke gesetzt.

Nun folgt zunächst aber die Pflicht. Denn die weiteren Titel – Meisterschaft und Cup – werden erst im nächsten Frühling vergeben. In Hochform müssen die St.Galler Handballerinnen am Ende der Saison sein.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Malin Altherr Bild: Alexander Wagner

Es kommt zu einem Steigerungslauf, der am Samstag, 4. September, um 17.30 Uhr in der Kreuzbleiche mit dem Heimspiel gegen GC Amicitia Zürich beginnt. Alles andere als ein Kantersieg des LC Brühl wäre eine Überraschung, zumal auch die 18-jährige Linkshänderin Malin Altherr nach einer Nasenoperation wieder mitspielt.

In die Bresche der Topskorerin sprang vor einer Woche im Supercup Katarina Simova. Die 19-jährige Rechtshänderin erzielte gegen Zug neun Tore zum ungefährdeten 30:24-Sieg.

Die Mutter ist NLA-Rekordschützin

Katarina Simova stiess als 13-Jährige von Fides zum 31-fachen Meister Brühl. Sie ist die Tochter von Monika Simova-Pozorova, mit 2631 Treffern die unbestrittene Rekordschützin in der NLA. In der vergangenen Saison durfte Katarina Simova erstmals regelmässig mit der NLA-Equipe mittrainieren und auch Ernstkämpfe bestreiten, weil der Spielbetrieb in der NLB wegen Corona ausgesetzt wurde.

Der Sieg im Supercup war der erste Titel in der Elite für die junge Simova. Er soll ein Vorbote für weitere Grosstaten der Brühlerinnen sein.

Der Supercupsieger hat noch Reserven

Denn: «Alles kann sich verbessern», sagt Simova. Und:

«Wir haben viele neue Spielerinnen. Da muss zuerst etwas zusammen wachsen. Im Weiteren müssen wir uns darauf fokussieren, weniger Fehler zu begehen.»

Was für Brühl spricht: Im Supercup fehlte eine Reihe verletzter Spielerinnen. Sind diese am Ende der Saison fit und in Form, stehen die Chancen gut, dass am Ende des Steigerungslaufs weitere Titel folgen.

Heim-EM als Motivationsspritze und Schaufenster

Jahrzehntelang hatten die Schweizer Handballerinnen im internationalen Vergleich wenig bis gar nichts zu bestellen. Nun wächst aber eine junge Generation heran, die das ändern kann.

Eine Talentprobe gaben die jungen Schweizerinnen an der U19-EM ab, an der sie Dänemark bezwangen und Deutschland nur knapp unterlagen. Sie qualifizierten sich in Slowenien auch für die U20-WM. Zum Schweizer EM-Team gehörten auch die St.Gallerinnen Malin Altherr, die 38 Tore erzielte, und Katarina Simova.

Ihr gemeinsames Ziel ist die EM 2024 in der Schweiz. Dieses Turnier ist Motivationsspritze und Schaufenster zugleich. Wer mitspielt, kann in eine grosse Liga wechseln. «Das ist auch ein Ziel in meiner Karriere», sagt die 1,82 Meter grosse Simova.