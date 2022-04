Handball: St.Otmar kämpft mit Verletzungen und Krankheiten.

Handball Bei St.Otmar ist der Arzt vor dem Pfadi-Heimspiel der wichtigste Mann Die St.Galler NLA-Handballer kämpfen vor dem Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr gegen Pfadi Winterthur weiter mit Verletzungen. Ives Bruggmann 01.04.2022, 18.00 Uhr

St.Otmars Andrija Pendic glänzt derzeit als Vorbereiter. Bild: Benjamin Manser

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas ist derzeit nicht zu beneiden. Die Liste der Abwesenden in den vergangenen Partien war jeweils ähnlich lang wie jene der einsatzfähigen Spieler. Ob Krankheit, Verletzung oder positiver Coronatest: Praktisch jeder Handballer im Kader musste in dieser Saison schon einmal ein NLA-Spiel auslassen.

So beschäftigt vor dem Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr in der Kreuzbleiche gegen Pfadi Winterthur vor allem die Frage: Wer ist dabei? Für Benjamin Geisser, der sich in der Partie in Zürich gegen GC Amicitia einen Finger der linken Hand ausrenkte und sich dabei eine Risswunde zuzog, die genäht werden musste, kommt die Partie wohl noch zu früh. Für Flügel Severin Kaiser ist die Saison nach seiner Sprunggelenksoperation ohnehin gelaufen. Besser sieht es bei Dominik Jurilj aus, der nach Krankheit wieder ins Training eingestiegen ist. Goalie Aurel Bringolf wartet derweil immer noch auf den negativen Coronatest. Auch hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Deshalb sagt Trainer Cordas:

«Unser Mannschaftsarzt Pierre Hofer macht die Aufstellung. Nicht ich.»

Um hinzuzufügen:

«Er ist derzeit unser wichtigster Mann. Wahnsinn, was er derzeit für uns leistet.»

Einsatz und Disziplin sind da

Von Matchplänen und Spieltaktiken ist Cordas derzeit weit entfernt. Für ihn geht es aktuell darum, das Maximum aus dem vorhandenen Spielermaterial herauszuholen. «Wir müssen mit Köpfchen spielen», sagt er. Das ist seinem Team in den vergangenen beiden Partien gegen Wacker Thun und GC Amicitia vorzüglich gelungen. Vor allem das Spiel in Thun war offensiv nahezu fehlerfrei. «Was Disziplin und Einsatz angeht, kann ich der Mannschaft derzeit keine Vorwürfe machen. Sie gibt ihr Bestes», sagt Cordas. Gegen Pfadi Winterthur fordert Cordas vor allem ein schnelles Rückzugsverhalten. Im Angriff gibt es aktuell keinen Anlass, etwas an der Herangehensweise zu ändern. Von den formstarken Andrija Pendic und Ariel Pietrasik wird gegen Pfadi Winterthur wieder einiges abhängen. Das ist kein Geheimnis.