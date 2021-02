Handball Auf der Jagd nach dem Hattrick: Kathryn Fudge will den dritten Titel mit dem LC Brühl Die Handballerinnen des LC Brühl starten den Angriff auf den Meistertitel. Morgen beginnt die Finalrunde, der Gegner heisst Zug. Für die britische Rückraumspielerin Kathryn Fudge zählt nur der Titel. Nico Conzett 18.02.2021, 12.00 Uhr

Nicht wegzudenken aus dem Brühler Team: Kathryn Fudge (rechts) spielt seit neun Jahren für die St.Gallerinnen - und will den dritten Titel holen. Bild: Benjamin Manser

Seit neun Jahren trägt die Britin Kathryn Fudge das Trikot des LC Brühl. Als 23-Jährige hat sie sich entschieden, ihre Heimatstadt Bury in der Nähe von Manchester zu verlassen, und in St.Gallen anzuheuern. Was als Abenteuer begann, entwickelte sich zu einer Erfolgs- und Liebesgeschichte. Heute sagt Fudge:

«St.Gallen ist meine zweite Heimat, ich fühle mich hier wirklich zuhause.»

In der laufenden Saison will Fudge mithelfen, ihrer zweiten Heimat den dritten Meistertitel seit ihrer Ankunft zu bescheren. Die Ausgangslage ist vielversprechend. Seit der zweiten Partie im September 2020 gegen Spono Nottwil haben die Brühlerinnen ausnahmslos gewonnen und führen die Tabelle zwei Punkte vor dem damaligen Gegner an.

Auf dem Weg zur Bestform

Dementsprechend ist Fudge zufrieden mit den Leistungen ihres Teams. Vor der Saison gab es einige Fragezeichen. Ein neuer Trainer, neue und junge Spielerinnen. Fudge sagt: « Die Entwicklung des Teams ist positiv». Doch als erfahrene Spielerin weiss sie mittlerweile, dass man sich nicht ausruhen darf, insbesondere wenn man um den Titel spielt. Sie erklärt:

«Wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir müssen unsere Bestform in der entscheidenden Phase erreichen»

Die Engländerin spricht nach neun Jahren in der Ostschweiz einen sympathischen und gut verständlichen eigenen Dialekt aus St.Gallerdeutsch, Hochdeutsch mit britischem Akzent sowie gelegentlichen Fragmenten aus ihrer Muttersprache.

Rollenwechsel im Laufe der Jahre

Fudge selbst zeigt, wie ihr Team, eine starke Saison. Die linke Rückraumspielerin steht bei 59 Toren und ist damit die zehntbeste Skorerin der Liga. Trotzdem spürt sie, dass sich ihre Rolle im Team im Laufe der Jahre verändert hat.

«Wenn man jung ist, spielt man wild drauf los und macht sich nicht viele Gedanken.»

Sie könne es nicht genau benennen, aber mit mittlerweile 31 Jahren nehme sie eine andere Rolle im Team ein als früher.

Jung und wild sein, das überlässt Fudge mittlerweile gerne anderen. Zum Beispiel ihrer 17-jährigen Rückraumpartnerin Malin Altherr, ihres Zeichens Brühler Topskorerin und mit 79 Toren gar die drittbeste Torschützin der Liga. Für junge Spielerinnen wie Altherr ist Fudge ein Vorbild. Ein Paradebeispiel beim coronabedingten Abbruch der Meisterschaft in der vergangenen Saison: Obwohl den Brühlerinnen die Chance auf den Titel – auch damals führten sie die Tabelle an – und damit das Ziel, auf welches sie hingearbeitet hatten, genommen wurde, rappelte sich Fudge jeden Abend auf, um joggen zu gehen. Um fit zu bleiben, aber auch um sich zu beschäftigen, wie sie gesteht.

Zum ersten Mal in ihrer Zeit in der Schweiz fühlte sie sich im Lockdown ein wenig einsam. Nicht, weil sie kein Umfeld hier hätte, im Gegenteil, viel mehr aufgrund der damaligen Gesamtsituation, in der die sozialen Kontakte radikal eingeschränkt.

Enttäuschung, aber keine Wut wegen Saisonabbruch

Groll aufgrund der abgebrochenen Saison hegte die 1,83 Meter grosse Athletin aber keinen. «Natürlich waren wir im ersten Moment enttäuscht. Aber niemand konnte etwas dafür und es ging allen Menschen gleich», sagt sie. Ausserdem habe sie gemerkt, wie wenig bedeutungsvoll Handball eigentlich sei, angesichts der Probleme, mit denen andere Menschen konfrontiert wurden.

Trotzdem sorgt der Meisterschaftsabbruch bei den Ostschweizerinnen für eine Extraportion Motivation. Was ihnen im vergangenen Jahr verunmöglicht wurde, soll nun nachgeholt werden. Für Fudge ist klar, wohin die Reise mit ihrem Team gehen soll:

«Es zählt nur der Titel.»

Wie gut sich ein solcher Triumph anfühlt, weiss sie bereits. 2017 holte sie sich mit den Brühlerinnen den 30. Titel der Vereinsgeschichte, 2019 folgte Nummer 31. Die beiden Meisterschaften sind für die 31-Jährige die Höhepunkte ihrer Zeit in der Schweiz. «Der erste war speziell, weil es Titel Nummer 30 für den Verein war. Man hat gemerkt, wie viel es den Leuten bedeutet.» Und beim zweiten, vor zwei Jahren, blieb ihr vor allem in Erinnerung, wie gut das Team damals funktionierte. «Wir haben erkannt, was für unglaubliche Dinge man als Team erreichen kann, wenn jeder seinen Anteil leistet», sagt Fudge.

Auftakt zur Finalrunde gegen Zug

Morgen starten die Brühlerinnen gegen LK Zug in die Finalrunde, wo die vier verbliebenen Teams im Kampf um die Meisterschaft je zweimal gegeneinander antreten. Die anschliessende Platzierung entscheidet über die Playoff-Halbfinal-Begegnungen, welche, je nach Coronasituation, im Best-of-three oder Best-of-five-Modus ausgetragen werden.

Und nach der Saison, wenn alles nach Plan läuft? Ist Fudge zukünftig weiterhin im Brühler Trikot zu sehen? Lachend meint sie: «Ich sage jedes Jahr, dass ich zurück nach England gehe. Aber ich bin immer noch hier.» Und sie fügt augenzwinkernd an:

«Es wäre keine Überraschung, wenn ich nach weiteren neun Jahren immer noch für Brühl spiele.»

Dagegen hätte wohl kaum jemand etwas einzuwenden – abgesehen von ihren Gegnerinnen.