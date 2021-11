Handball: St.Otmar muss im Cup gegen Emmen aus der 1. Liga ran.

Handball Ariel Pietrasik kehrt zurück: St.Otmar tritt im Cup gegen Emmen an Im Sechzehntelfinal des Cups treffen die St.Galler NLA-Handballer am Samstag auf Emmen aus der 1. Liga. Ives Bruggmann 19.11.2021, 11.57 Uhr

Zurück nach der Verletzungspause: Ariel Pietrasik. Bild: Donato Caspari

Der TSV St.Otmar tritt am Samstag um 19.30 Uhr in Schaffhausen gegen den 1.-Liga-Klub Emmen an. Das will der neue Cup-Modus so. Wie sinnvoll es ist, dass ein Verein aus der Innerschweiz in Schaffhausen sein «Heimspiel» austragen muss, steht auf einem anderen Blatt Papier.