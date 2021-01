Halfpipe «Ich bin geduldiger geworden»: Der Snowboarder Elias Allenspach hat einen grossen Schritt im Reifeprozess gemacht Das Jahr 2020 begann für den Ostschweizer Elias Allenspach mit einem mehrfachen Bänderriss schlecht. Der 19-Jährige liess sich davon aber nicht unterkriegen, im Gegenteil: Er zog wertvolle Schlüsse daraus. Diese Woche will der Zuzwiler beim Halfpipe-Saisonauftakt in Laax so richtig durchstarten. Sein Trainer traut ihm in absehbarer Zeit zu, die Schweizer Nummer eins zu werden. Tim Frei 18.01.2021, 05.00 Uhr

Ambitionierte Ziele: Elias Allenspach will diesen Winter ins Schweizer A-Kader vorstossen. Bild: Swen Baldinger

Auf Instagram hat Elias Allenspach ein Video geteilt, in dem er akrobatische Tricks in luftiger Höhe über der Halfpipe in Laax zeigt. Unter den Beitrag hat er einen Titel gesetzt, mit dem sich die meisten Leute identifizieren dürften: «Last year has been horrible, let’s start it different.» Für Allenspach steckt hinter dieser Botschaft aber auch eine persönliche Note – sein unglücklicher Start ins 2020.

Am zweiten Tag des vergangenen Jahres stürzte der Ostschweizer in der Laaxer Halfpipe nach einem zweifachen Salto mit dreieinhalbfacher Drehung. Dabei riss er sich mehrere Bänder im rechten Fussgelenk und Teile des Knöchels wurden abgesplittert. Allenspach war gezwungen, acht Wochen eine Schiene zu tragen und den Fuss hochzulagern. Die Saison war damit beendet, bevor sie so richtig begonnen hatte. «Ich brauchte einige Tage, um das zu verarbeiten», sagt der heute 19-jährige Zuzwiler.

Wegen fehlerhafter Auslösung zu stark in Rotation gekommen

Elias Allenspach Bild: PD

Zur Verarbeitung gehörte auch, genau zu analysieren, was er beim Sprung falsch gemacht hat. Resultat: fehlerhafte Auslösung. «Man sollte mit dem Kopf in Fahrtrichtung schauen, ich habe aber beim Absprung in die Pipe geblickt», sagt Allenspach. Deshalb sei er zu stark in Rotation gekommen und im Flachen gelandet, wodurch der Aufschlag umso heftiger gewesen sei.

Weil Allenspach nach dem Sturz nur einen Zwick im Fuss gespürt hatte, ging er nochmals hoch, um den neuen Trick im zweiten Anlauf zu stehen. «Ich war noch voller Adrenalin.» Dass er sich doch verletzt hatte, merkte er erst in seiner Wohnung in Laax, als er seinen Fuss nicht mehr bewegen konnte.

Erkannt, was es alles für den Erfolg braucht

So sehr ihn die Verletzung damals verärgert hat, so lehrreich war sie für ihn: «Ich bin geduldiger geworden und höre besser auf meinen Körper. Wenn ich heute etwas spüre, höre ich auf und sage mir: ‹Morgen ist ein neuer Tag.›» Therry Brunner, sein Trainer am Sportgymnasium in Davos, geht gar noch weiter:

«Elias hat im vergangenen Jahr einen grossen Schritt im Reifeprozess gemacht. Er hat sich mental, fahrtechnisch und als Mensch enorm weiterentwickelt.»

Dank seines grossen Talents ist Allenspach schnell vorwärtsgekommen. Mit 14 Jahren war er der jüngste Schweizer Snowboarder, der es ins B-Kader geschafft hat. «Es ist normal, dass man dann denkt, es gehe von allein», sagt der frühere Profi-Snowboarder Brunner: «Nun hat er eine Bewusstheit erlangt, was es alles für den Erfolg braucht; dass auch Aspekte wie die Ernährung oder genügend Schlaf zentral sind.»

In anderer Disziplin Selbstvertrauen getankt

Wegen des ersten Lockdowns im vergangenen März stand Allenspach erst Ende Mai in Crans Montana erstmals wieder auf dem Snowboard seit der Verletzung. «Das war Honig für meine Seele», sagt er. Den Sprung, der zum Sturz geführt hatte, übte er dort so lange, bis er ihn beherrschte. Dabei landete er nicht auf Schnee, sondern auf einem grossflächigen Airbag.

Weil im Herbst alle Halfpipe-Events coronabedingt abgesagt wurden, bestritt er seinen ersten Wettkampf nach dem Sturz in einer anderen Disziplin, dem Slopestyle. Beim Event im Schweizer Skigebiet Glacier 3000 schaffte er es auf Rang 22. «Mir gelang ein toller Run. Für mein Selbstvertrauen war dies sehr wichtig, gab es mir doch die Bestätigung, dass ich noch Wettkämpfe bestreiten kann.»

Sein ambitioniertes Ziel ist der Vorstoss ins A-Kader

So richtig beginnt Allenspachs Saison aber erst mit dem Halfpipe-Weltcup in Laax von nächstem Wochenende. Er hat sich vorgenommen, in den Final zu kommen. Das wäre ein grosser Erfolg im stets stark besetzten Laaxer Feld.

Sein grosses Ziel für diesen Winter ist der Vorstoss ins A-Kader. Da aber wohl nur noch ein zweiter Weltcup in Calgary ansteht, ist das ambitioniert. Hinzu kommt, dass an den zwei Wettkämpfen die Schweizer Selektion für die Olympischen Spiele 2022 in Peking ausgemacht wird, wofür er sich qualifizieren möchte. Trainer Brunner traut ihm beide Ziele zu. Betreffend A-Kader sagt er: «Dafür muss in den zwei Wettkämpfen jedoch alles zusammenpassen.» Doch er betont:

«Viel wichtiger als die Resultate ist für mich aber, dass Elias den 2020 eingeschlagenen Weg weitergeht – dann kommt der Rest von alleine.»

Brunner prophezeit Allenspach, der Schweizer Nummer vier in der Halfpipe, eine grosse Zukunft: «Er hat das Potenzial für eine Olympiamedaille, zudem traue ich ihm in absehbarer Zeit zu, der beste Schweizer zu werden.»