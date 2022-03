Handball: Ostschweizer Frauenpower

GROSSERFOLG Ostschweizer Frauenpower im Handball: «Das ist eine Riesenfreude» In der EM-Qualifikation des Schweizer Nationalteams steckt viel St.Gallen. Vroni Keller ist seit zehn Jahren Trainerassistentin. Spielerinnen des LC Brühl sind massgeblich am Erfolg beteiligt. Daniel Good Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Vroni Keller: Ein Leben für den Handballsport – mit einem neuen internationalen Höhepunkt. Bild: PD

Vroni Keller bestritt als erste Schweizerin 100 Länderspiele. Sie ist seit gut 40 Jahren dabei und hat viel erlebt im Sport. Spielte in den Halbfinals der heutigen Champions League.

Aber selbst der«Grande Dame» des Schweizer Handballsports hat sich ein neuer Horizont aufgetan. Zum ersten Mal ist ein Schweizer Nationalteam der Frauen für eine EM der Elite qualifiziert. Die St.Gallerin sagt: «Das ist eine Riesenfreude.»

Sie ist seit zehn Jahren als Trainerassistentin mit den ­besten Schweizer Spielerinnen unterwegs. Niemand im Land kennt sich im Frauenhandball so gut aus wie Keller. Die 57-Jährige war auch Trainerin des St.Galler Traditionsvereins LC Brühl und führte den Rekordmeister zu mehreren Titeln.

«Wir haben ein Fernziel erreicht. Eine Vision, die lange in unseren Köpfen steckte», sagt sie. Eigentlich war die EM-Teilnahme erst am Heimturnier 2024 vorgesehen gewesen, aber durch den Ausschluss Russlands rückte die Schweiz hinter Polen in der Ausscheidungsgruppe auf den zweiten Rang vor.

Rosige Perspektiven zeichnen sich ab

«Das ist ein extrem wichtiger Zwischenschritt», sagt Keller. «Das Team und der Trainerstab können an der Endrunde im ­November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro Erfahrungen sammeln, aus denen wir an der Heim-EM Profit schlagen wollen.»

Es gilt, in drei Spielen innert weniger Tage gegen starke Gegnerinnen zu bestehen. Kanterniederlagen sollen keine anfallen, vielmehr gehen die jungen Schweizerinnen in jedes Spiel, «um es zu gewinnen», sagt Keller.

Man habe sich in der EM-Ausscheidung auswärts gegen Russland gut gehalten und gegen den Olympiafinalisten bloss mit vier Toren Differenz verloren. Darauf lasse sich bauen, auch auf den Leistungen gegen Polen. Gegen welche Teams die Schweizerinnen an der EM im Spätherbst spielen, steht noch nicht fest.

Dabei sein werden auf jeden Fall mehrere Spielerinnen, die beim LC Brühl schon wichtige handballerische Erfahrungen gemacht haben. An erster Stelle ist Kerstin Kündig zu erwähnen. Sie ist die Schaltzentrale im Schweizer Spiel, gibt den Rhythmus vor und ist Torschützin vom Dienst. Keller sagt:

«Ohne sie geht es natürlich nicht. Das junge Team braucht sie. Aber sie muss immer Topleistungen erbringen, damit wir ebenbürtig sein können.»

Kündig ist 28-jährig, viele ihrer Mitspielerinnen in der Schweizer Equipe sind aber noch im Juniorenalter. «Das Team hat auf internationaler Ebene sicher gute Perspektiven», sagt Keller.

Die U20-Equipe mit den St.Gallerinnen Malin Altherr, Tabea Schmid, Laurentia Wolff und der zurzeit verletzten Katarina Simova hat sich zum ersten Mal für eine WM qualifiziert. Auch das ist eine Premiere. Das Schweizer U18-Team ist ebenfalls an einer Endrunde dabei. «Gegen Ende des EM-Spiels gegen Litauen stand ein Team mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren auf dem Feld», sagt Keller.

Schweizer Frauenhandball stand am Abgrund

Als Vroni Keller noch im National­team spielte, waren sportliche Erfolge rar. Die Bedeutung der Frauen innerhalb des nationalen Verbandes SHV gering. Von Professionalismus keine Spur. «Manche kamen, wenn es ihnen gerade passte», sagt Keller. Man fasste im SHV sogar ins Auge, die Frauen fallen zu lassen.

Aber so weit kam es dann doch nicht. Die intensive Phase der Professionalisierung setzte vor vier Jahren ein, als mit dem Dänen Martin Albertsen ein hochdekorierter Chefcoach in die Schweizer kam. Wichtig für die Entwicklung der früheren Randsportart ist die Handballakademie der Frauen in Cham. Cheftrainer der Talente ist ebenfalls Albertsen, mehrfacher Meister in der Bundesliga.

Kerstin Kündig ist die Schaltzentrale im Schweizer Spiel Bild: Freshfocus

Kerstin Kündig, die Beste

Mit dem Wechsel von Brühl zu Thüringen in die Bundesliga wurde Kerstin Kündig noch stärker. Die beste Schweizerin.

Linkshänderin Malin Altherr Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Malin Altherr, das Supertalent

Malin Altherr ist 19-jährig und eine Teamstütze Brühls und im Nationalteam. Ein Supertalent, das weiter an sich arbeiten muss.

Tabea Schmid, 18-jährig Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Tabea Schmid, die Wertvolle

18-jährig und schon voll dabei: Kreisläuferin Tabea Schmid ist in der Abwehr und im Angriff ein sicherer Wert für die Schweiz.

Dimitra Hess, seit dieser Saison eine St.Gallerin Bild: Tobias Garcia

Dimitra Hess, Flügelspielerin und Penaltyschützin

Die 21-jährige Dimitra Hess stiess von Meister Zug zu Brühl. Verletzte sich gegen Litauen schwer am Knie. Saisonende.

Sladana Dokovic: Immer mit vollem Elan dabei

Sladana «Sladi» Dokovic, Goalie Nummer eins bei Brühl und Joker im Schweizer Nationalteam. Wenn man sie braucht, liefert sie.

