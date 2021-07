BUNDESLIGA Schweizer Goalie-Duell in Bad Ragaz: Der Thurgauer Marwin Hitz zieht wohl den Kürzeren Borussia Dortmund trainiert derzeit in Bad Ragaz. Zwei Schweizer kämpfen um den Stammplatz im Tor. Marwin Hitz hat die schlechteren Karten. Die Nase vorne hat der jüngere Gregor Kobel. Reto Voneschen 27.07.2021, 15.13 Uhr

Am frühen Montagnachmittag scheint im Sarganserland kurz die Welt unterzugehen. Heftige Niederschläge ziehen übers Tal, in Flums werden vier Spaziergänger von herabfallenden Ästen schwer verletzt. Ein paar Kilometer südwärts wischt sich ein grosser junger Mann die nassen Haare aus dem Gesicht. Erling Braut Haaland, derzeit einer der begehrtesten Fussballer der Welt, drischt Ball um Ball aufs Tor auf dem verregneten Bad Ragazer Sportplatz «Ri-Au».

Dort, wo sich Anfang Mai die Schweizer Nationalmannschaft den letzten Schliff für die EM holte, weilt zum elften Mal auch Borussia Dortmund im Trainingslager. Das norwegische Kraftpaket Haaland ist der einzige Hochkaräter des zehnfachen deutschen Meisters auf dem piekfein gepflegten Rasen. Der neue Trainer Marco Rose gönnte dem Grossteil des Kaders einen freien Abend, dazu geniessen die EM-Teilnehmer noch die letzten Ferientage. Kein Hummels, kein Meunier und auch kein Akanji. Der Winterthurer wird morgen im Kurort erwartet.

«Das ist eine andere Hausnummer»

Einer hatte aber keine Lust auf lange Ferien. Nur knapp zwei Wochen Auszeit gönnte sich Gregor Kobel. «Das hat gereicht», ist der gebürtige Zürcher überzeugt. So rasch als möglich wollte der 23-Jährige den neuen Arbeitgeber kennenlernen. Immerhin: Bad Ragaz kennt er bereits. Im Trainingslager der Nationalmannschaft gab der begehrte Torhüter seinen Wechsel vom VfB Stuttgart zum Ballspielverein Borussia 09 Dortmund bekannt. Eine andere Hausnummer sei das hier, sagt er nun lachend im Garten des Bad Ragazer Kursaals. Er sagt:

«Beim BVB will man immer gewinnen. Das gefällt mir.»

15 Millionen Euro liessen sich die Borussen den Wechsel der aktuellen Schweizer Nummer vier kosten. Nur Manuel Neuer war als Torhüter in der Bundesliga teurer. 30 Millionen überwies Bayern München vor zehn Jahren an Schalke. «Die Summe ist für mich nicht relevant», sagt Kobel. Und:

«Ich bin hierher gekommen, um der beste Torhüter zu werden, der ich sein kann.»

Die Diskussionen um den Schlussmann rissen in den vergangenen Jahren im oftmals nervösen «schwarzgelben» Kosmos nur selten ab. Roman Bürki bekam zwar lange das Vertrauen der Verantwortlichen – vor allem von Sportdirektor Michael Zorc –, in der vergangenen Saison setzte aber erst Lucien Favre den Berner auf die Bank und danach auch Favres Interimsnachfolger Edin Terzic.

Der Thurgauer Marwin Hitz übernahm den Platz im Tor, verletzte sich aber kurz vor Ende der Saison wieder. Bürki kehrte zurück, durfte kurz auf Rehabilitation hoffen, ehe Kobel verpflichtet wurde. Fortan war klar: Der 30-jährige Bürki hat – trotz laufenden Vertrags bis 2023 – keine Zukunft mehr bei der Borussia.

Allein, dass Kobel direkt die Rückennummer eins erhielt und Bürki wieder die 38 zugeteilt wurde, sprach Bände. «Es hat sich so ergeben», relativiert der junge Herausforderer. Und:

«Aber klar: Ich will auch die Nummer eins sein.»

Einen möglichen Abnehmer für Bürki haben die Dortmunder (noch?) nicht gefunden. Aktuell soll Olympique Marseille im Gespräch sein, Interesse wurde zuvor auch von Monaco konstatiert.

Mit Menschlichkeit und Anstand

Einen Stammplatz erhielt Kobel, der Sohn des ehemaligen Davoser und Zürcher Eishockeyspielers Peter Kobel, nicht offiziell zugesprochen. Diesen müsse er sich erkämpfen, sagte Coach Rose kürzlich. Mit «Menschlichkeit und Anstand» wolle das Schweizer Trio um den Platz im Tor kämpfen, sagt Kobel heute. Eine blanke Weste behielt Kobel im Test gegen Athletic Bilbao am Samstag im Kybunpark, zwei Gegentreffer musste Bürki hinnehmen.

Mit professioneller Distanz, aber mit einem Lächeln sind die drei nun bei der Arbeit auf dem Platz in Bad Ragaz zu sehen. «Wir müssen nicht beste Freunde sein», sagt der Jüngste des Trios. Und:

«Aber wir begegnen uns mit Respekt und Anstand.»

Am entspanntesten ist die nominelle Nummer zwei Hitz, wohl auch weil die Familie auf der Tribüne den «Papi» unterstützt. Und als der Thurgauer schon mit seinen beiden Söhnen spielt, legen Kobel und Bürki beim Kopfballduell der BVB-Youngsters Youssoufa Moukoko und Steffen Tigges nochmals eine Extraschicht ein. Selbst als «Maschine» Haaland den Betrieb auf der anderen Platzhälfte einstellt, hechten die beiden Kontrahenten durch den aufgeweichten Rasen. Das Bild symbolhaft: Der «Alte» (Bürki) gibt den Stammplatz nicht kampflos an den «Neuen» ab. Die besseren Karten hat aber Kobel in der Hand. Egal, wie sich auch Wettergott «Petrus» ins Zeug legt.