Handball Fortitudo Gossau ist nun auch semiprofessionell – es geht endlich weiter in der NLB Die Gossauer NLB-Handballer starten nach einigen kurzfristigen Verschiebungen endlich wieder in die Meisterschaft. Fritz Bischoff 15.04.2021, 22.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ende des Unterbruchs ist für Jonas Mächler und die Gossauer NLB-Handballer in Sicht. Urs Bucher

Am 10. April 2021 hätten die Gossauer NLB-Handballer von Fortitudo nach mehr als einem halben Jahr Coronapause wieder in die Meisterschaft starten sollen. Daraus wurde nichts, die Partie wurde um vier Tage verschoben, dann jedoch wieder abgesagt. Auch am Samstag sah der Spielplan eine Partie der St.Galler vor. Doch auch der Vergleich mit dem STV Baden wurde abgesagt. Am Mittwoch hatte nämlich der Schweizerische Handballverband (SHV) kommuniziert, dass sämtliche NLB-Partien des Wochenendes nicht gespielt würden.