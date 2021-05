Handball Fortitudo Gossau verabschiedet sich aus dem Aufstiegsrennen Die Fürstenländer Handballer verlieren in der Aufstiegsrunde der NLB gegen Stäfa 26:33 und gegen Chênois 19:22. Fritz Bischoff 24.05.2021, 22.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gossauer Rückraumspieler Kevin Lind (links) im Spiel gegen Stäfa. Bild: Michel Canonica

Der Auftakt in die Aufstiegsrunde der NLB-Handballer ist Fortitudo Gossau über die Pfingsttage völlig misslungen. Am Samstag verloren die Fürstenländer nach einer indiskutablen Leistung gegen Stäfa 26:33 und am Montag kamen sie in Genf gegen Chênois auch nicht über eine 19:22-Niederlage hinaus.

Nach zwei der fünf Aufstiegsrundenpartien ist das Erreichen einer der beiden ersten Ranglistenplätze, die die Spielberechtigung für die Playoff-Partien um die Promotion in die NLA beinhalten, zum aussichtslosen Unterfangen geworden. «Ich denke, dass nach diesen zwei Niederlagen die Sache um den Aufstieg für uns gelaufen ist», resümiert Captain Jonas Mächler. Der Blick auf die Rangliste bestätigt seine Einschätzung. Gossau verbleibt auf dem sechsten und damit letzten Platz der Tabelle und hat vor den drei noch ausstehenden Partien auf den Leader Chênois bereits sechs Punkte Rückstand und auf den Zweiten Stäfa deren fünf.

Nicht tauglich für die NLA

Die von den Gossauern erbrachten Leistungen liessen eine NLA-Tauglichkeit vermissen. Insbesondere die Partie gegen Stäfa war erschreckend schwach. Mit der 26:33-Niederlage war das Heimteam am Ende gar noch gut bedient, denn die Fehlerquote war extrem hoch. 17 Fehlpässe hatte das Team von Trainer Rene Ullmer zu verzeichnen, wobei in der Hälfte der Fehler der Ball einem gegnerischen Spieler direkt in die Hände gespielt wurde. Dass die jungen Zürcher dies zu nutzen wussten, bezeugen ihre zehn Gegenstosstreffer. «Wir waren sehr unkonzentriert. Vielleicht wollten wir auch zu viel, haben uns zu viel Druck auferlegt, denn allen von uns ist bewusst, dass jede der fünf Aufstiegsrundenpartien entscheidend ist», sinnierte Mächler.

Zwei Disqualifikationen

Doch mit dieser Tatsache konnte Fortitudo nur bedingt umgehen. Nach dem 3:2 in der siebten Minute konnten die Gastgeber gegen die Zürcher nie mehr in Führung gehen und lagen mit bis zu zehn Treffern in Rückstand. Vielfach stellten sich die St.Galler gegen die wirbligen und schnellen Gästespieler auch denkbar ungeschickt an. Dies führte auch zu den zwei direkten Disqualifikationen von Lukas Linde (20. Minute) und Benjamin Zehnder (25. Minute), als diese bei generischen Gegenstössen mit dem ballführenden Stäfener in Kontakt kamen. Alle diese Unzulänglichkeiten im Verbund mit defensiven Abstimmungsschwierigkeiten und einer mangelnden Chancenauswertung führten zur Niederlage.

Zwei Tage nach der deutlichen Heimniederlage waren die Gossauer in Genf auf Wiedergutmachung aus. Doch Chênois zeigte sich gewillt, seine Leaderposition mit einem weiteren Sieg zu festigen. Das Heimteam ging schnell mit 4:1 in Führung.

Fortitudo steckte in Genf nie auf

Gossau bewies aber Moral, schaffte den Ausgleich zum 4:4. In der Folge konnte wohl nie die Führung übernommen werden, doch liess man sich auch nicht vorentscheidend distanzieren. «Unsere Defensive stand kompakt. Ungenügend war aber einmal mehr die Chancenauswertung», musste Rene Ullmer feststellen. Insbesondere in der Schlussphase nach dem 18:17 in der 55. Minute fehlte die Treffsicherheit. Immer wieder scheiterten die Gäste am ausgezeichnet disponierten Genfer Torhüter. Bastien Soullier hatte am Ende eine Abwehrquote von 49 Prozent und war damit phasenweise ein unüberwindbares Bollwerk für die Gossauer.

So mussten sich diese am Ende in ihre zweite Niederlage innerhalb von zwei Tagen ergeben. «Damit sind wir wohl durch. Der angestrebte Aufstieg ist unrealistisch geworden», musste auch der Gossauer Trainer einsehen. Doch jetzt einfach so die Saison noch ausklingen zu lassen, ist nicht das Ding von Ullmer. «Wir wollen uns in den verbleibenden drei Partien solide aus der Saison verabschieden.» Für den Vorarlberger ist auch klar, dass die Aufstiegsambitionen nicht erst jetzt über Pfingsten verspielt wurden, sondern schon in der Hauptrunde mit vier zum Teil unnötigen Niederlagen – insbesondere jenen zwei knappen gegen Stans und Wädenswil.

Telegramme

Fortitudo Gossau – Stäfa 26:33 (13:19)

Buchenwaldhalle – 50 Zuschauer.

Strafen: 4-mal 2 Minuten (inkl. Disqualifikation 3. Zeitstrafe Graf in der 43.) gegen Gossau plus 2-mal Disqualifikation (20. Linde und 25. Zehnder). 5-mal 2 Minuten gegen Stäfa.

Gossau: Perazic/Busa; Linde, Bischofberger (1), Osterwalder (1), Zehnder (2), Ammann (4), Mächler (1), Schiller (5/1), Brülisauer (1), Bucher, Halter, Thür (2), Graf (3), Schneider (1), Lind (5/2).

Chênois – Fortitudo Gossau 22:19 (11:9)

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Chênois. 3-mal 2 Minuten gegen Gossau.

Gossau: Perazic/Busa; Linde, Bischofberger, Osterwalder (3), Zehnder (1), Ammann (2), Mächler, Schiller (1), Brülisauer, Bucher, Thür (1), Graf (4/2), Schneider (2), Lind (5).