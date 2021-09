Samuel Giger siegt am Nordostschweizer Schwingfest in Mels.

Schwingen Unwiderstehlicher Samuel Giger zementiert in Mels seinen Status als Favorit für den Kilchberger Schwinget Der Thurgauer Samuel Giger gewinnt das Nordostschweizer Schwingfest und reist als erster Siegesanwärter nach Kilchberg. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 12.09.2021, 22.38 Uhr

Samuel Giger feiert in Mels seinen 22. Kranzfestsieg – den siebten in dieser Saison. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Eine kleine Ungewissheit lag vor dem Nordostschweizer Teilverbandsfest in Mels in der Luft. Wie würde Samuel Giger auf seine erste Niederlage seit zwei Jahren reagieren? Schliesslich hatte ihn der Toggenburger Aufsteiger der Saison, Damian Ott, vor einer Woche am Schwarzsee bezwungen.

Doch schon im ersten Gang beseitigte Giger alle Zweifel. Er trat auf wie schon während der ganzen Saison: Selbstbewusst, locker und siegeshungrig. Der Berner Gast Matthias Aeschbacher machte schnell Bekanntschaft mit dem explosiven Kurzzug Gigers und lag nach kurzer Zeit bereits platt auf dem Rücken. Bis zum Mittag fügte der 23-jährige Thurgauer seiner ersten Maximalnote noch zwei weitere hinzu. Roman Wittenwiler und der Glarner Eidgenosse Roger Rychen waren chancenlos gegen die Wucht Gigers. Nach einem weiteren Sieg gegen den Nordwestschweizer Patrick Räbmatter lag der Mann aus Ottoberg so deutlich in Führung, dass er sich im fünften Gang einen Gestellten gegen den Zürcher Hünen Samir Leuppi erlauben konnte, um dennoch in den Schlussgang einzuziehen.

Giger kontert Aeschbacher aus

Mit einem Nackenhebel bezwingt Samuel Giger (oben) im Schlussgang den Berner Gast Matthias Aeschbacher. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Dort wartete erneut der Berner Aeschbacher. Doch diesmal lief der Kampf ganz anders als zum Auftakt. Der Gast griff bereits beim ersten Zusammengreifen an und forderte Giger mit seinem inneren Haken heraus. Der Thurgauer versuchte es mehrmals mit seinem Kurz, kam aber nie ganz durch. Am Ursprung des siegbringenden Schwungs lag ein Brienzer Aeschbachers. Giger konterte mit einem Nackenhebel und überdrückte den Berner am Boden zum gültigen Resultat.

Schwingklub am Ottenberg hätte die Kranzstatistik gewonnen

Was dann folgte, war ein Bild mit Seltenheitswert. Festsieger Giger wurde von seinen Klubkameraden Domenic und Mario Schneider geschultert. Eine Szene, die man sich zwar mittlerweile gewohnt ist. Doch diesmal klassierten sich die Brüder Schneider auf den Rängen zwei und drei – und damit direkt hinter Giger. Das herausragende Resultat des Schwingklubs am Ottenberg rundeten der 47-jährige Stefan Burkhalter auf Rang vier sowie die Brüder Silvio und Marco Oettli auf den Rängen sechs und sieben ab. Alleine die sechs Kränze des Schwingklubs am Ottenberg hätten für den Sieg in der Kranzstatistik gereicht. Doch für den Kanton Thurgau kamen noch deren zwei durch den Hinterthurgauer This Kolb sowie den Unterthurgauer Eidgenossen Tobias Krähenbühl dazu. Die St.Galler kamen derweil auf sechs Kranzgewinne, gefolgt von Zürich (5), Appenzell (3), Glarus, Graubünden und Schaffhausen (je 1). Den Gästen überliess der gastgebende Teilverband lediglich drei Auszeichnungen. Der bestklassierte war Schlussgangteilnehmer Aeschbacher auf Rang vier.

Der Favorit steht nicht alleine da

Das Fest vor 6200 Zuschauern hat untermauert, dass Giger der eindeutige Leader der Nordostschweizer ist. Doch in zwei Wochen, wenn er als erster Siegesanwärter am Kilchberger Schwinget antritt, steht er keineswegs alleine da. Innerhalb des Teilverbands haben sich in dieser Saison einige Schwinger hervorgetan. Damian Ott aus Dreien bestätigte in Mels seinen Status als Topschwinger mit Rang drei. Der Aufsteiger der Saison hatte in dieser Saison bereits zwei Bergfeste gewonnen und setzte am Schwarzsee mit seinem Sieg gegen Giger eine Duftmarke, die beweist, dass er sich an einem guten Tag vor niemandem fürchten muss. Der konstanteste Spitzenschwinger des Jahres ist derweil Domenic Schneider. Der 27-Jährige verdiente sich diese Bezeichnung mit zehn Kränzen – er ist in dieser Statistik landesweit führend.

Gegen Samir Leuppi (links) fand auch Samuel Giger kein Rezept. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Auch der Zürcher Samir Leuppi besticht derzeit durch eine starke körperliche Verfassung. Der 1,94-m-Hüne rang in Mels Sieger Giger als einziger einen Gestellten ab. Vor Kilchberg stehen einzig hinter den Namen von Werner Schlegel und Armon Orlik Fragezeichen. Beide verzichteten wegen kleinerer Beschwerden auf eine Teilnahme am Fest. Deshalb sagt Fridolin Beglinger, der Technische Leiter der Nordostschweizer, zwei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt: «Ich habe ein gutes Gefühl.» Dieses dürfte vor allem auf Gigers Topform zurückzuführen sein.

Rangliste Nordostschweizer Schwingfest

Mels. 158 Schwinger. 6200 Zuschauer. Samuel Giger bezwingt im Schlussgang nach 6:35 Minuten Matthias Aeschbacher mit Nackenhebel. – Rangliste: 1. Giger (Ottoberg) 58,50. 2. Domenic Schneider (Friltschen) 57,75. 3. M. Schneider (Schönenberg an der Thur), Ott (Dreien), S. Leuppi (Winterthur), Rychen (Mollis), Bless (Gais) je 57,25. 4. Aeschbacher (Rüegsauschachen), Kindlimann (Fischenthal), S. Burkhalter (Homburg), Arztmann (Ossingen) je 57,00. 5. J. Vollenweider (Beringen), Good (Sargans), Baumgartner (Niederglatt SG), Räbsamen (Müselbach), Dändliker (Feldbach) je 56,75. 6. S. Oettli (Bussnang), T. Kuster (Altstätten SG), Schuler (Wädenswil), Kolb (Affeltrangen), Battaglia (Almens), F. Riget (Schänis), Nick Alpiger (Staufen) je 56,50. 7. Poltera (Urnäsch), Pascal Heierli (Ebnat-Kappel), T. Krähenbühl (Wetzikon TG), Benji von Ah (Giswil), Marco Oettli (Bussnang) je 56,25. – alle mit Kranz.