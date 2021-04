Schwingen Verzicht aufgehoben: Die besten Nordostschweizer trainieren wieder Die Ostschweizer Spitzenschwinger um Samuel Giger, Arnold Forrer und Michael Bless steigen ab kommender Woche wieder ins Sägemehl. Ives Bruggmann 13.04.2021, 17.53 Uhr

Der Thurgauer Domenic Schneider steigt wieder ins Sägemehltraining ein. Stefan Kaiser

26 Nordostschweizer Spitzenathleten steigen am kommenden Montag wieder ins gemeinsame Training im Sägemehl ein. Der Technische Leiter Fridolin Beglinger hat am Dienstag die Liste mit allen Topathleten an den Eidgenössischen Schwingerverband (ESV) gesandt. Damit schöpft der Nordostschweizer Teilverband nach anfänglichem Verzicht sein Kontingent aus. Es gab wie erwartet keine Verzichte der grossen Namen um Samuel Giger, Arnold Forrer oder Michael Bless.