Innerschweizer Schwingfest: Giger trifft zum Auftakt auf Wicki

Schwingen Duell der Dominatoren: Samuel Giger fordert in Ibach zum Auftakt Joel Wicki Bei seinem Gastauftritt am Innerschweizer Schwingfest bekommt es der Thurgauer Samuel Giger gleich zu Beginn mit dem Einheimischen Topschwinger Joel Wicki zu tun. 02.07.2021, 11.29 Uhr

Samuel Giger tritt als Gast in Ibach an. Urs Flueeler / KEYSTONE

(cza) Die Spitzenpaarungen im ersten Gang des Innerschweizer Schwingfests versprechen Hochspannung: Zum Auftakt des ersten Teilverbandsfests in dieser Saison treffen am Sonntag in Ibach die Favoriten Joel Wicki und Samuel Giger aufeinander. Es ist vielleicht das beste Duell, dass der Schwingsport aktuell zu bieten hat.