Samuel Giger und Werner Schlegel teilen sich Sieg in Amriswil.

Schwingen Dank unwiderstehlichem Kurzzug: Samuel Giger fängt Werner Schlegel in Amriswil noch ab Am Thurgauer Kantonalschwingfest teilen sich der Einheimische Samuel Giger und der St.Galler Werner Schlegel den Sieg. Im Schlussgang bezwingt Giger seinen Klubkollegen Domenic Schneider. Ives Bruggmann 25.07.2021, 21.27 Uhr

Die Entscheidung: Samuel Giger (oben) bringt im Schlussgang Domenic Schneider mit einem Wyberhaken zu Fall.

Benjamin Manser

Der Sieg schien den Thurgauer Schwingern am eigenen Kantonalfest in Amriswil zu entschwinden. Vor 1000 Zuschauern lag der St.Galler Gast Werner Schlegel nach vier Gängen mit einem Punkt und mehr Vorsprung an der Ranglistenspitze. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der 18-jährige Toggenburger mit Tobias Krähenbühl, Domenic Schneider und Stefan Burkhalter bereits drei Thurgauer Eidgenossen auf den Rücken gelegt.

Nun lag es im fünften Gang an Samuel Giger, das aufstrebende Talent aus Hemberg zurückzubinden, um seinerseits noch in den Schlussgang einzuziehen. Was folgte, war eine Machtdemonstration: Giger packte seinen Paradeschwung – den Kurz – aus. Innerhalb von zehn Sekunden lag der zuvor so unwiderstehlich wirkende Schlegel mit beiden Schulterblättern im Sägemehl. Nun waren Giger und Schlegel gleichauf, während Domenic Schneider in der Rangliste 0,25 Punkte Vorsprung aufwies. Aufgrund des Sieges in der Direktbegegnung entschied sich das Einteilungsgericht um Simon Schild für Giger als Schlussganggegner Schneiders.

Die Klubkollegen im Schlussgang unter Druck

Im sechsten und letzten Gang erfüllte Schlegel seine Pflicht mit Bravour und besiegte den Hinterthurgauer Pirmin Kolb mit der Maximalnote zehn – es war seine vierte an diesem Tag. Der Toggenburger setzte damit die Schlussgangteilnehmer Giger und Schneider gehörig unter Druck. Sie wussten nun, dass es einen Sieger im Klubduell gegen muss, um den alleinigen Gasterfolg zu verhindern und gleichzeitig den Heimsieg sicherzustellen.

Im internen Endkampf der beiden Mitglieder des Schwingklubs am Ottenberg behielt Favorit Giger dann die Oberhand. Zuerst parierte er einen Angriff Schneiders, dann düpierte er seinen Kontrahenten mit einem Wyberhaken. Am Boden arbeitete sich Giger schliesslich geduldig zum Sieg – für Schneider gab es trotz stabiler Brücke kein Entrinnen mehr.

Gigers vierter Sieg in dieser Saison

Für Giger, der mit einem gestellten Gang gegen den Zürcher Samir Leuppi verhalten in den Tag gestartet war, endete das 115. Thurgauer Kantonalfest mit seinem zweiten Heimsieg nach 2018. Es ist für den 23-jährigen bereits der 19. Kranzfestsieg der Karriere. In Amriswil überzeugte der Modellathlet aus Ottoberg mit seiner vielfältigen Schwingweise, bewies aber auch, dass sein Kurzzug funktioniert, wenn es drauf ankommt.

Thurgauer Platzhirsche, aber die Konkurrenz wächst

Mit Co-Festsieger Schlegel wächst in der Nordostschweiz eine neue Grösse heran. Ebenso wie Weissenstein-Sieger Damian Ott, der sich auf Platz zwei klassierte. Die Thurgauer Schwinger hatten ihre liebe Mühe, die beiden St.Galler Gäste in Schach zu halten. «Es macht Spass, ihnen zuzusehen», sagte auch Einteilungschef Schild, der seine Leute nicht schonte. Einzig die Schlussgangteilnehmer Giger und Schneider vermochten Schlegel und Ott auszubremsen. Am Ende zeigte sich Schild aber zufrieden mit den beiden Festsiegern: «Schlegel und Giger waren heute die Stärksten.»

Die Kranzstatistik entschied der Gastgeber darüber hinaus souverän für sich. Von 17 abgegebenen Auszeichnungen erkämpften sich die Thurgauer deren acht, vier gingen nach St.Gallen, drei nach Zürich und deren zwei nach Appenzell. Die Thurgauer untermauerten damit ihre Vormachtstellung in der Nordostschweiz. Doch wie es Schild treffend ausdrückte: «Die Konkurrenz schläft nicht.»

Rangliste

Amriswil. Thurgauer Kantonalschwingfest. 124 Schwinger, 1000 Zuschauer. Schlussgang: Samuel Giger (Ottoberg) bezwingt Domenic Schneider (Friltschen) nach 3:58 Minuten mit Wyberhaken und Nachdrücken. – Rangliste: 1. Giger und Werner Schlegel (Hemberg), je 58,25 Punkte. 2. Damian Ott (Dreien) und Thomas Kuster (Altstätten) 58,00. 3. Urs Giger (Gais) 57,75. 4. Lars Hugelshofer (Schönholzerswilen) 57,50. 5. Domenic Schneider, Marco Oettli (Bussnang) und Samir Leuppi, je 57,25. 6. Mario Schneider (Schönenberg a.d. Thur), Urs Schäppi (Wiezikon), Fabian Rüegg (Mörschwil), Silvan Koller (Busswil), Christian Bernold (Walenstadt), Remo Ackermann (Hinwil), Fabian Koller (Busswil) und Shane Dändliker (Feldbach), je 57,00. – alle mit Kranz.