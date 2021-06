Dominic Lobalu: St.Galler Flüchtling muss Olympiatraum begraben

Gescheiterter Olympiatraum Will ihn das IOC-Refugee-Team überhaupt starten sehen? St.Galler Flüchtling muss seine Olympiaträume verschieben Langstreckenläufer Dominic Lobalu aus St.Gallen ist einer der schnellsten Flüchtlinge weltweit. Dennoch gehört er nicht zum kürzlich nominierten olympischen Refugee-Team, das in Tokio teilnimmt. Das IOC erklärt Lobalus Nichtberücksichtigung mit der fehlenden Flüchtlingsanerkennung. Und doch schwebt die Frage im Raum: Gibt es noch andere Gründe? Ralf Streule 25.06.2021, 19.23 Uhr

Dominik Lobalu hat Ausdauer: Nun hofft er auf Paris 2024.

Dominic Lobalu kennt man im St. Galler Neudorf und in Abtwil, wo er seine Runden dreht. Doch längst nicht nur dort: Der südsudanesische Flüchtling, seit bald zwei Jahren Langstreckenläufer im LC Brühl, wird unterdessen auch international wahrgenommen. In einem bekannten englischen Läufer-Podcast hatte er kürzlich seinen Auftritt. «The Times» stattete ihm einen virtuellen Besuch ab. Ein bekannter Ausrüster unterstützt ihn. Und in einer in Zürich lancierten Flüchtlings-Laufgruppe, geleitet vom Schweizer Marathonläufer Tadesse Abraham, ist er das Aushängeschild für einen Sponsor (siehe Infobox).

Dennoch: Als Thomas Bach, Präsident des internationalen Olympischen Komitees (IOC), vor zwei Wochen stolz die 29 Athletinnen und Athleten des Refugee-Teams für die Sommerspiele 2021 in Tokio präsentierte, war Lobalus Name nicht dabei. Aufgelistet waren hingegen vier Läuferinnen und Läufer des vom IOC anerkannten Refugee-Running-Teams in Kenia – dem eigentlichen Aushängeschild des olympischen Verbandes, wenn es um Flüchtlingsunterstützung geht. Erstaunlich ist: Die aktuellen Bestzeiten der olympischen Refugee-Läufer liegen teils deutlich über jenen von Lobalu.

Formal nicht als Flüchtling eingestuft

Es ist schwere Kost für den Läufer und seinen St. Galler Trainer und Mentor Markus Hagmann. Die Begründung seitens des IOC und der Schweizer UN-Refugee-Agency (UNHCR) ist jedoch eindeutig: Lobalu hat nach seinem Asylantrag 2019 in der Schweiz lediglich eine vorläufige Aufnahme erhalten. Er ist formal nach Schweizer Asylrecht nicht als Flüchtling eingestuft «und konnte schon daher nicht Teil des Refugee Olympic Teams werden». Mit anderen Worten: Lobalu braucht den B-Status vorläufig aufgenommener Flüchtlinge.

Lobalu brach 2019 mit dem IOC-Refugee-Team

Es ist ein rechtlich klar umrissener Entscheid, der mit Blick auf Lobalus Fluchtgeschichte aber Brisanz erhält. Denn die Frage schwebt im Raum: Ist das IOC-Team überhaupt interessiert, Lobalu olympisch starten zu lassen? Lobalu war zuvor, als südsudanesischer Flüchtling in Kenia, selber Mitglied des IOC-Refugee-Laufteams und nahm als solches 2017 an der WM in London teil. 2019 dann setzte er sich nach einem Rennen in Genf vom IOC-Laufteam ab.

Er und besonders sein damaliger Lauf- und Fluchtkollege äusserten in der Folge Kritik am Team. Siegprämien hätten den Weg fast nie zu den Läufern gefunden, hiess es, Gelder seien in den Taschen von Managern verschwunden, die Perspektiven für die Sportler seien auf Sparflamme gehalten worden. «Wovon hätten wir leben sollen? Wir konnten ja nicht die Trophäen essen», sagt Lobalu in einer Video-Dokumentation über das Refugee-Laufteam aus dem vergangenen Jahr.

Loroupe: «Denken Sie, das IOC wäre glücklich über seinen Start?»

Im selben Video kommt auch Tegla Loroupe zu Wort. Sie ist ehemalige kenianische Läuferin und heutige Leiterin des IOC-Refugee-Laufteams. Sie brachte die Idee eines olympischen Refugee-Teams beim IOC ein, war für deren Teilnahme in Rio 2016 verantwortlich. Für ihre Arbeit als Chef de Mission des Refugee-Teams in Rio erhielt sie 2016 einen Award als UN-Person des Jahres in Kenia. Im erwähnten Video kritisiert sie Lobalu für seine Flucht. Wer vor dem Team geflüchtet sei, könne nicht an Olympischen Spielen teilnehmen. «Oder denken Sie, das IOC wäre glücklich darüber? Wenn man ihn starten lässt, wird das andere unserer Läufer dazu animieren, wegzulaufen», sagt Loroupe. Lobalu hätte zum Star des Teams werden sollen, wurde nun aber zum Abtrünnigen. Ist hier ein zweiter Grund für die abschlägige IOC-Antwort an Lobalu zu finden? Auf konkrete Anfrage beim IOC-Refugee-Team wird noch einmal auf den fehlenden B-Ausweis hingewiesen.



«Ich will als erster Flüchtling eine Olympia-Medaille gewinnen»

Lobalu und sein Trainer haben die Sache inzwischen fürs Erste abgehakt - beziehungsweise auf 2024 verschoben, auf die Olympischen Spiele in Paris. Der Südsudanese kämpft nun für den B-Ausweis, lernt jeden Tag mehrere Stunden lang deutsch. Um den Status zu erhalten, muss er zudem Einkünfte künftig selber generieren können. Als Profisportler ist dies schwierig, solange er nicht im Ausland starten darf. Inzwischen konnte er diesen Teufelskreis durchbrechen. Sponsoren wie «On» sowie Sportstiftungen halfen ihm, nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Solange die Leistungen stimmen, dürfte also einer Teilnahme 2024 in Paris nichts im Weg stehen. «Es ist weiterhin mein Traum, als erster Flüchtling eine Olympia-Medaille zu gewinnen», sagt Lobalu.

Nächster Laufhöhepunkt für Lobalu in Luzern

Vorerst aber sind für ihn weiterhin nur nationale Rennen möglich. Am Freitagabend an den Schweizer Meisterschaften läuft er ausser Konkurrenz über 5000 Meter. Als Flüchtling ist er nicht medaillenberechtigt. Das nächste grosse Rennen steht dann am kommenden Dienstag in Luzern an. Am internationalen Meeting möchte er über 5000 m starten, dabei unter anderem Julien Wanders fordern und erstmals unter 13:30 Minuten laufen.