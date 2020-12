Gerangel Keine Startgarantie trotz Europacupsieg für den Gossauer Skirennfahrer Ralph Weber Am Samstag und Sonntag stehen für die Männer in Val d'Isère die ersten Speedrennen dieser Weltcupsaison auf dem Programm. Schon in Form ist Ralph Weber. Der St. Galler muss vor der Abfahrt aber in eine verbandsinterne Selektion. Daniel Good 09.12.2020, 10.23 Uhr

Abfahrer Ralph Weber auf der Streif in Kitzbühel Bild: Alessandro Trovati / AP (23. Januar 2020)

Anfang dieser Woche gewann der 27-jährige Ralph Weber den Europacup-Super-G in Zinal. Es war schon sein sechster Sieg auf dieser Stufe. Der Junioren-Weltmeister von 2013 sagt:

«Genau so soll es weiter gehen»

In der vergangenen Saison belegte Weber in der Lauberhornabfahrt von Wengen den zehnten Platz. Als er in Topform war, erlitt er jedoch einen Innenbandriss im linken Knie und musste die Saison vorzeitig abbrechen.

In diesem Winter beginnt der Weltcup für die Speed-Spezialisten in Val d'Isère. Am Samstag steht eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G.

Sechs Schweizer haben einen fixen Startplatz erhalten, unter ihnen Beat Feuz und Urs Kryenbühl, der im Europacup-Super-G von Weber besiegt wurde.

Ralph Weber am Start der Abfahrt in Hinterglemm, wo er zum ersten Mal im Weltcup eine Trainingsbestzeit aufstellte. Bild: Expa/Johann Groder / APA (Hinterglemm, 12. Februar 2020)

Aus vier mach zwei

Weber muss nun aber im Vorfeld der Abfahrt von Val d'Isère in die verbandsinterne Ausscheidung der Schweizer. Aus dem Quartett Weber, Gilles Rouiller, Stefan Rogentin und Nils Mani dürfen zwei weitere Schweizer an der Abfahrt vom Samstag teilnehmen. Die Qualifikation findet in den Trainings vom Donnerstag und Freitag statt.

Ralph Weber Bild: Michel Canonica

Welche Schweizer Athleten in der Abfahrt zusätzlich starten, wird kurz vor dem Rennen kommuniziert. Das Aufgebot für den Super-G vom Sonntag folgt laut Swiss-Ski, dem Schweizer Skiverband, zu einem späteren Zeitpunkt.