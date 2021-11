Der FCSG lässt sich feiern - und hofft auf neue Publikumaktionäre

Generalversammlung «Wir wollen ein Gegenentwurf sein zu den anderen»: Der FC St.Gallen lässt sich feiern – und hofft nun auf mehr Publikumsaktionäre An der Generalversammlung gibt's unter den 610 Aktionärinnen und Aktionäre viel Goodwill und Begeisterung für die Arbeit des Verwaltungsrats. Dieser will den Schwung mitnehmen - und plant im kommenden Jahr eine weitere Kapitalerhöhung: Fans sollen ihren Enthusiasmus in frischen Aktien anlegen. Ralf Streule Jetzt kommentieren 18.11.2021, 21.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

610 Aktionärinnen und Aktionäre lassen an der GV den FC St. Gallen hochleben. Bild: Michel Canonica

«Zirkus oder FC St. Gallen?» Die Frage in der Olma-Tiefgarage ist berechtigt, nebenan auf dem Spelteriniplatz hat schliesslich der Zirkus Knie Vorstellung. «Auf dass es da oben keinen Zirkus gibt», sagt der Parkplatzeinweiser auf die Antwort, es gehe zur Generalversammlung des Fussballklubs. Ein bisschen Zirkus gibt es dann aber doch in der Olmahalle 2.1, mit einem emotionalen Präsidenten und Dompteur Matthias Hüppi in bester «Sportpanorama»-Manier, mit noch emotionaleren Bildern von Erfolgen und Misserfolgen des FC St. Gallen auf Grossleinwand. «Wir sind überwältigt», sagt Hüppi und bezieht sich damit auf die gutbesetzte Halle – 610 Aktionärinnen und Aktionäre sind versammelt.

Enthusiasmus auf der Achterbahn

Voten bei der allgemeinen Umfrage? Nur eine gab es: eine sehr enthusiastische eines Fans, der sich für die Arbeit des VRs bedankte. Die Wahl des Verwaltungsrats? Formsache. Wahl des Dompteurs und VR-Präsidenten? Applaus, Gejohle.

Mit Enthusiasmus wiedergewählt: Der Verwaltungsrat mit (von rechts) Christoph Hammer, Patrick Gründler, Beni Würth und Peter Germann. Ganz links sitzt die VR-Sekretärin Riana Podrecca. Bild: Michel Canonica

Ja, die Stimmung ist ungetrübt, trotz Pandemie, trotz einem sportlich schwierigen Saisonstart, trotz grossem sportlichem Auf und Ab, trotz gesenkten Köpfen in den Videobildern vom Cupfinal. «Auf der Achterbahn zeigt sich, ob das Fundament im Team stimmt», sagt ein enthusiastischer Hüppi, bezogen auf eine wechselvolle Saison 2020/21, aber auch auf die vergangenen Monate. Gut, befindet man sich auf der sportlichen Achterbahn gerade in luftiger Höhe.



Matthias Hüppi, VR-Präsident, leitet in Sportpanorama-Manier durch die Versammlung. Bild: Michel Canonica

Rekord: 10'378 Fans besitzen ein Saisonabo

Finanziell ist von einer Achterbahn weniger zu spüren. Christoph Hammer, im Verwaltungsrat der Mann für Finanzen und Zahlen, erläuterte die Jahresrechnung - und wies noch einmal auf die rund 400'000 Franken Nettoverlust hin, die der Klub mit jedem Geisterspiel hatte hinnehmen müssen. Wären nicht Transfers getätigt worden (vor allem jene von Silvan Hefti und Cedric Itten), wären nicht Bundesgelder geflossen und hätte die Solidarität der Fans nicht gespielt, wäre ein Verlust von gegen zehn Millionen Franken Tatsache geworden; nun ist es ein Gewinn von 879'000 Franken. Hammer sagte:

«Es ist eine Zahl, die uns stolz macht – gerade wenn man sieht, was links und rechts abging.»

Was die Solidarität angeht, bezog sich Hammer unter anderem auf die vielen Saisonabonnenten, die auf eine Rückzahlung verzichteten. Und auf die Zunahme der Saisonabos: 10'378 davon hat der FC St.Gallen für diese Saison verkauft - es sind 2265 mehr als noch vor zwei Jahren.

Hammer gab einen Auftrag an die Aktionäre und Aktionärinnen mit: «Wir brauchen ein volles Haus, auch am Sonntag gegen Lausanne. Mobilisieren Sie für das Spiel, wen Sie können.»

Im Wettbewerb mit sehr potenten Klubs

Trotz aller Lorbeeren aus den eigenen Reihen: Dass die wirtschaftliche Situation für den FC St.Gallen eine Herausforderung bleibt, legte Hammer ausführlich und drastisch dar. Vor der allgemeinen Umfrage wagte er einen Blick auf andere Klubs der Super League und deren Finanzierung. Lugano oder Lausanne mit Millionen von Grossunternehmen, Basel mit «Geldern aus dem ‹Basler Daig›», YB dank europäischer Spiele mit Uefa-Millionen, Sion mit Christian Constantin, Zürich mit Ancillo Canepa. Hammer sagte:

«Der finanzielle Wettbewerb wird leider Gottes weiter verschärft.»

Christoph Hammer spricht über die finanziellen Mittel des FCSG - und der anderen Klubs. Bild: Michel Canonica

Die aktuellen Akteure in den Klubs hätten nicht etwa einen dubiosen Hintergrund, sondern «finanzielle Substanz». Auch wenn man sich frage, was die Ziele der Geldgeber dort seien: Hoffnung auf Gewinne, auf Transfererlöse? Sind es Utopien von Einzelnen? Die Teams als Spielzeuge von Fussballliebhabern?

Kapitalerhöhung auf 2022 geplant

Ganz ohne Hintergedanken waren diese Ausführungen nicht. Hüppi sagte:

«Wir wollen eine Art Gegenentwurf sein zu den anderen.»

Er sprach von der im Verwaltungsrat überarbeiteten «Strategie 2025», welche die sechs Felder «erste Mannschaft», «Nachwuchs», «Region», «Wirtschaftlichkeit», «Organisation», «Kultur/Kommunikation» beinhalten. Um diese Idee zu stärken, habe es vor einem Jahr eine Kapitalerhöhung in der FCSG Event AG gegeben - und deshalb wolle man nun auch die vor einem Jahr angekündigte Kapitalerhöhung bei der FC St.Gallen AG durchziehen.

Kleinaktionäre sind also aufgefordert, in den FCSG zu investieren. Hüppi sagt:

«Nicht, weil das Geld ausgeht, sondern weil wir den Klub weiter in der Region verankern wollen.»

Ausgabezeitpunkt, der angestrebte Gesamtbetrag und der Preis der Aktien werden gemäss Hammer in den kommenden Wochen oder Monaten kommuniziert. Er hofft, dass nicht etwa die fünfte Welle und allfällig neue Einschränkungen die Aktion ins Stottern bringen, wie er nach der Versammlung sagte. Um die Kapitalerhöhung zu lancieren, warfen Spieler der ersten Mannschaft ihre in Partien getragenen Leibchen ins Publikum, «quasi als erste Aktie», wie Hüppi sagte. «Gewaschen» natürlich. Die Lacher hatte Hüppi nicht zum letzten Mal an diesem Abend auf seiner Seite. Die Zirkusvorstellung war dann aber zu Ende. Vorhang zu. Statt Popcorn gabs Bratwurst. Und nur lobende Worte an den Stehtischen.

Die Mannschaft des FC St.Gallen um Captain Lukas Görtler (Mitte) verfolgt die GV gutgelaunt. Bild: Michel Canonica