Teambesitzer Ralph Näf hat die Weltnummer eins unter Vertrag.

Mountainbike Von Existenzängsten keine Spur mehr: Teambesitzer Ralph Näf hat aktuell die Weltnummer eins unter Vertrag Das Mountainbiketeam von Ralph Näf hat nicht das grösste Budget, dafür in Mathias Flückiger einen der besten Fahrer. Raya Badraun Jetzt kommentieren 02.09.2021, 12.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erfolgsduo: Ralph Näf (rechts) und sein Schützling Mathias Flückiger. Ray Cox

Vor drei Jahren verlor das RN Swiss Bike Team von Ralph Näf seinen Hauptsponsor. Eine halbe Million Franken wäre nötig gewesen für die Saison. Am Ende musste die Mannschaft mit der Hälfte auskommen. Einen Teil davon steuerte Näf aus seinem Ersparten bei. Weder er noch seine Fahrer erhielten zu dieser Zeit Lohn. Der Thurgauer sagt:

«Damals fragte ich mich, wohin das führen soll. Und ob ein eigenes, erfolgreiches Team nur ein Traum bleiben wird.»

Einer der Mountainbiker, der schon damals dabei war, heisst Mathias Flückiger. Diesen August holte er an den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille. Mit seinem Aufstieg wuchs auch das Team von Näf. Es war kein einfacher Weg. Viele Steine mussten aus dem Weg geräumt werden – bis zuletzt. Im vergangenen Frühling stellte sich ein weiteres Mal die Existenzfrage, dieses Mal wegen Corona und den abgesagten Rennen. Dieses Gefühl ist mittlerweile jedoch gänzlich verschwunden. «Die ganzen Investitionen haben sich gelohnt», sagt Näf.

«Wir haben erreicht, was ich mir nie erträumt hätte.»

In Tokio fuhr Mathias Flückiger zu Silber. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Bei Flückigers Silberrennen im eigenen Garten

Heute steht die Equipe auf gesunden Beinen. Zwei festangestellte Mechaniker gehören zum Team, ein Physiotherapeut und ein Koch. In den vergangenen Jahren entstand ein Nachwuchsteam. Und dann sind da noch die Profis, allen voran Flückiger. Dieser reihte in dieser Saison einen Erfolg an den anderen. Mittlerweile ist er die Weltnummer eins, ein Titel, der lange Nino Schurter gehörte. Und er kam Anfang August aus Tokio mit einer Silbermedaille nach Hause. Näf selbst verfolgte das Rennen mit einigen Sponsoren im eigenen Garten. «Mir wäre es lieber gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre», sagt er. Vor dem Rennen war er nervös, viel nervöser als sonst. «Ich konnte ja nur hoffen, dass alles klappen wird und hatte in den Stunden vorher und während dem Rennen keinen Einfluss mehr darauf», sagt Näf, der auch Flückigers Technik- und Wettkampf-Coach ist. Dass am Ende ein Pneu gewählt wurde, der nicht ganz ideal war, ärgert ihn etwas.

«Genau das sind Dinge, die wir sonst immer zusammen besprechen und entscheiden.»

Als ehemaliger Mountainbiker weiss auch er, wie viel zusammenpassen muss für einen solchen Erfolg.

Auf Antworten muss Näf nicht mehr warten

Die Siege und Medaillen – am vergangenen Wochenende holte Flückiger auch an der WM Silber – machten das kleine Team bekannt. Geht es um das Material, steht die Equipe nun an erster Stelle. Braucht Flückiger eine neue Kette, erhält er sie am nächsten Tag. Finanziell gesehen hat die Mannschaft in der laufenden Saison noch nicht von den Erfolgen profitieren können. Allerdings ist das Budget deutlich höher als noch 2018. Und für die Zeit bis Paris 2024 wird es weiter wachsen. Näf ist mit mehreren Sponsoren im Gespräch und plant die kommenden Jahre. «Früher musste ich jeweils auf Antworten warten», sagt er. «Nun hat sich das Blatt gewendet.» Dadurch ist ein weiterer Wachstumsschritt möglich: mehr Trainingslager, mehr Betreuer. Aber Näf sagt: «Wir sind auch weiterhin eine kleine Schweizer Mannschaft und werden nie das Team mit dem grössten Budget sein.»

WM-Silber in Val di Sole: Mathias Flückiger. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Näf kämpft um den Verbleib seines besten Schützlings

Flückigers Auftritte rückten ihn in den Fokus der grossen Teams. Die eine oder andere Equipe versuchte bereits, ihn abzuwerben. Der Vertrag mit dem Aargauer läuft noch bis Ende 2022. Näf möchte seinen besten Fahrer nicht verlieren. Auch deshalb bietet er ihm bereits jetzt einen neuen Kontrakt bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris an – mit besseren Konditionen. «Dann können wir das nächste grosse Projekt in Angriff nehmen», sagt Näf. Unterschrieben ist der Vertrag noch nicht. Doch der Teammanager ist zuversichtlich.

Bevor die nächsten Projekte in Angriff genommen werden, stehen noch die letzten Weltcup-Rennen auf dem Programm. In diesen Tagen starten Näfs Fahrer in Lenzerheide, dann folgen die Rennen im US-amerikanischen Snowshoe. Dort kann Flückiger auch noch Gesamt-Weltcupsieger werden. Es wäre der perfekte Abschluss dieser Saison. «Wenn der Erfolg da ist, verspürt man keine Müdigkeit», sagt Näf. Die Stunden, die er für seine Fahrer auf den Beinen ist, zählt er schon lange nicht mehr.