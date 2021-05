Handball St.Otmar trotzt dem Verletzungspech mit einer Willensleistung – die Serie gegen Suhr Aarau ist wieder offfen Die St.Galler NLA-Handballer besiegen Suhr Aarau im Heimspiel mit 27:25 und gleichen die Playoff-Serie aus. Die Ausgangslage vor dem dritten Spiel am Samstag ist spannender als erwartet. Ives Bruggmann 14.05.2021, 05.00 Uhr

St.Otmars Kreisläufer Benjamin Geisser (Mitte) reibt sich an der Aargauer Defensive auf. Ralph Ribi

«Jetzt erst recht» – nach diesem Motto gingen die Handballer des TSV St.Otmar in die zweite Playoff-Viertelfinalpartie gegen Suhr Aarau. Denn vor dem Spiel hatten die St.Galler eine weitere Verletztenmeldung zur Kenntnis nehmen müssen: Spielgestalter Andrija Pendic gesellte sich zu Captain Tobias Wetzel, Rares Jurca, Frédéric Wüstner und Simon Bamert. Die Vorzeichen hätten nach der Auftaktniederlage in Aarau nicht ungünstiger sein können.

Überzeugte sowohl vorne als auch hinten: Max Höning. Ralph Ribi

Doch St.Otmars dezimiertes Kader – es standen an diesem Mittwochabend nur gerade zwölf Spieler auf dem Matchblatt – lieferte eine eindrückliche Willensleistung ab. Sinnbildlich für den St.Galler Auftritt stand Linkshänder Max Höning. Der Deutsche, der am Ende der Saison den Verein verlässt, spielte erneut trotz seiner Ende März erlittenen Luxation mit offener Wunde am kleinen Finger. Der Zwei-Meter-Hüne liess sich nichts anmerken. Im Gegenteil. Der 27-Jährige absolvierte eine seiner besten Partien überhaupt in Gelbschwarz. In der Deckung organisierte er als Chef den Mittelblock mit Noah Haas. Und im Angriff brillierte der Linkshänder mit neun Toren aus elf Versuchen und war damit der treffsicherste St.Galler.

Blitzstart dank Defensive in Höchstform

Nach der Partie sagte Höning, dessen linke Hand grösstenteils blau unterlaufen war:

«Wir gewannen, weil wir es mehr wollten. Es ging in diesem Spiel nur um die Einstellung.»

Die Verletzung Pendics habe das Team nur noch mehr motiviert. «Wir haben gesagt, dass jeder fünf Prozent mehr geben muss, um Andrija zu ersetzen.» Von Beginn an war es St.Otmars Spielern anzumerken, dass sie gewinnen wollten. Vor allem die Defensive lief zur Höchstform auf. Neben Höning/Haas überzeugten auch die aktiven Halbpositionen Severin Kaiser und Benjamin Geisser. Die Rückraumspieler der Gäste kamen deshalb in der ersten Halbzeit nie zur Entfaltung. Allen voran der gefürchtete Distanzschütze Joao Ferraz, der erst in der 55. Minute seinen einzigen Treffer erzielte. St.Otmar legte dank der ausgezeichneten Defensive einen 6:1-Blitzstart hin, vergab aber bis zur Pause (12:9) eine deutlichere Führung aufgrund der mangelnden Wurfausbeute.

Maros findet den direkten Pass auf die Flügel

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich dann eine andere Partie. Die Aargauer kamen aufgrund einiger technischer Fehler St.Otmars plötzlich zu einfachen Toren. Die Kräfte schienen bei den St.Gallern, die nur mit vier Rückraumspielern antraten, zu schwinden. So kamen die Gäste in der 52. Minute zur ersten und einzigen Führung: 23:22 hiess es für Suhr Aarau. Doch St.Otmar besann sich nochmals zurück auf den Matchplan. Die Defensive war im Positionsangriff kaum zu überwinden. Und in der Offensive führte Filip Maros anstelle von Pendic gekonnt Regie. Er spielte die Flügel häufig direkt aus der Mitte an – ein probates Mittel gegen die 5:1-Deckung der Aarauer. Die Aussen St.Otmars dankten es ihm, indem sie sicher verwerteten.

Treffsicherer Flügel: Jan Gwerder. Ralph Ribi

Sowohl Ramon Hörler als auch Jan Gwerder nutzten ihre Bewährungschance mit vier Treffern. Es passte ins Bild, dass bei den St.Gallern Spieler in Erscheinung traten, die sonst eher wenig Spielzeit erhalten. «Aktuell ist jeder wichtig. Niemand hat Angst, Fehler zu machen», sagte Rechtsaussen Hörler, der vor allem die Defensive lobte. «So entfachten wir das Feuer in den ersten zehn Minuten.» Dieses hielt bis zum Ende der Partie an. In den letzten vier Minuten liess die St.Galler Deckung kein Tor mehr zu und war damit Garant für den 1:1-Ausgleich in der Best-of-five-Serie. Morgen folgt bereits die nächste Partie in Aarau. «Die Aussenseiterrolle liegt uns», sagt Matchwinner Höning. Und der Druck auf Favorit Suhr Aarau steigt somit weiter.

St.Otmar – Suhr Aarau 27:25 (12:9)

Kreuzbleiche – 50 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 4-mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau.

St.Otmar: Bringolf (1 Parade)/Kindler (3 P.); Hörler (4), Gwerder (4), Geisser (4), Jurilj (4), Haas, Kaiser (2/1), Schmid, Maros, Höning (9/2).

Suhr Aarau: Marjanac (5 P.)/Grazioli (4 P.); Müller, Reichmuth (4), Zehnder (4), Ferraz (1), Oliveira, Peter, Aufdenblatten (9), Parkhomenko (1), Muggli, Poloz (4), Strebel, Slaninka (2), Attenhofer.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Pendic, Wetzel, Wüstner, Jurca und Bamert (alle verletzt).– Verhältnis vergebener Penaltys: 2:2.– Stand Viertelfinalserie (best of 5): 1:1.